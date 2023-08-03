Kadangkala anda mungkin mendapat ralat “IP anda telah disekat buat sementara waktu” atau “IP anda telah diharamkan”. Menghadapi larangan IP boleh mengecewakan, terutamanya apabila ia menyekat akses kepada tapak web atau platform. Walau bagaimanapun, terdapat cara yang berkesan untuk memintas larangan ini dan mendapatkan semula akses. Dalam panduan ini, kami akan meneroka empat kaedah penyelesaian masalah, termasuk menukar alamat MAC anda, menggunakan VPN, mengosongkan cache komputer anda dan menggunakan penyelesaian proksi.

Sebab-Sebab Biasa untuk Blok IP#

Larangan IP sering dicetuskan atas sebab berikut:

Spam: Melibatkan diri dalam pemesejan massa atau pengiklanan tanpa persetujuan platform. Mengubah hala Trafik: Menyiarkan pautan yang mengalihkan trafik ke domain lain di forum atau media sosial. Had Kadar: Melebihi kadar data dikumpul daripada tapak web sasaran. Geolokasi atau Blok Peranti: Mencuba akses daripada geolokasi atau jenis peranti yang disekat.

Empat Kaedah Penyelesaian Masalah#

#1: Menukar Alamat MAC#

Menukar alamat Kawalan Akses Media (MAC) anda boleh menjadi penting, kerana sesetengah platform mungkin menyekatnya bersama-sama dengan alamat IP anda. Ikuti langkah ini untuk menukar alamat MAC komputer anda:

Pergi ke ‘Tetapan’ komputer anda. Klik pada ‘Rangkaian & Internet.’ Akses ‘Tukar pilihan penyesuai.’ Klik kanan penyesuai internet anda dan pilih ‘properties.’ Pilih ‘Pelanggan untuk Rangkaian Microsoft’ dan klik ‘Konfigurasikan.’ Pergi ke ‘tab Lanjutan -> Alamat Rangkaian.’ Hasilkan alamat MAC baharu daripada tapak web seperti penyemak imbas dan tampalkannya ke dalam kotak ‘Nilai’.

#2: Menggunakan VPN untuk Menukar Alamat IP#

Untuk menyelesaikan masalah “IP anda telah disekat buat sementara waktu” anda boleh menggunakan perkhidmatan VPN. VPN ialah pilihan logik untuk menukar alamat IP anda dan memintas larangan IP. Pertimbangkan untuk menggunakan Bright VPN, VPN premium percuma yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dipercayai. Ikuti langkah ini untuk memasang dan menggunakan VPN:

Muat turun VPN. Pasang pada peranti anda. Tukar alamat IP anda ke lokasi yang dikehendaki dan kombinasi nombor rawak. Navigasi ke tapak web sasaran anda dan pintas larangan IP.

#3: Membersihkan Cache Komputer & ‘Sisa Digital’#

Mengalih keluar fail yang berkaitan dengan program atau aplikasi yang disekat mungkin diperlukan untuk mendapatkan semula akses. Cari dalam folder komputer anda untuk mengesan program atau aplikasi:

Tekan kekunci Windows + R dan taip ‘Regedit.’ Cari lokasi yang berkaitan dengan program atau aplikasi yang disekat. Padamkan sebarang entri yang dikaitkan dengan program yang disekat.

#4: Menyahpasang Program atau Penyemak Imbas#

Menyahpasang program atau penyemak imbas yang mencetuskan larangan IP boleh berkesan untuk halaman web:

Pergi ke ‘Panel Kawalan’ dan pilih ‘Program.’ Klik pada ‘Program & Ciri.’ Klik kanan program atau penyemak imbas dan pilih ‘Nyahpasang.’

Proksi sebagai Alat Berkesan untuk menyelesaikan ralat “IP anda telah diharamkan”.#

Walaupun kaedah di atas boleh berkesan untuk larangan IP yang mudah, syarikat yang berurusan dengan pengumpulan data berskala besar mungkin mendapati proksi lebih sesuai. Perkhidmatan proksi profesional, seperti Bright Data, menawarkan kelebihan berikut:

Putaran Alamat IP Automatik: Rangkaian proksi dengan penggiliran alamat IP automatik memastikan kadar kejayaan yang tinggi dan sekatan minimum. Akses Geolokasi Global: Rangkaian Proksi Kediaman Data Bright memberikan akses kepada alamat IP dari seluruh dunia, memudahkan pengumpulan data yang pelbagai.

Menggunakan proksi boleh menyelesaikan CAPTCHA dan membuka kunci tapak dengan cekap, menjadikannya pilihan terbaik untuk pengumpulan data yang meluas.

Kesimpulannya, dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah yang dinyatakan dalam panduan ini atau meneroka faedah proksi, individu dan syarikat boleh memintas larangan IP secara berkesan dan mendapatkan semula akses kepada tapak web dan platform yang disekat.