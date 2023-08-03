في بعض الأحيان قد تتلقى رسالة الخطأ “تم حظر عنوان IP الخاص بك مؤقتًا” أو “تم حظر عنوان IP الخاص بك”. قد يكون مواجهة حظر IP أمرًا محبطًا، خاصة عندما يقيد الوصول إلى مواقع الويب أو المنصات. ومع ذلك، هناك طرق فعالة لتجاوز هذه الحظر واستعادة الوصول. في هذا الدليل، سنستكشف أربع طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، بما في ذلك تغيير عنوان MAC الخاص بك، واستخدام VPN، ومسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، واستخدام حلول الوكيل.

الأسباب الشائعة لحظر IP#

غالباً ما يتم تفعيل حظر IP للأسباب التالية:

الرسائل المزعجة: القيام برسائل جماعية أو إعلانات بدون موافقة المنصة. تحويل حركة المرور: نشر روابط تحول حركة المرور إلى نطاقات أخرى على المنتديات أو وسائل التواصل الاجتماعي. تحديد المعدل: تجاوز معدل جمع البيانات من موقع ويب مستهدف. حظر الموقع الجغرافي أو الجهاز: محاولة الوصول من موقع جغرافي محظور أو نوع جهاز محظور.

أربع طرق لحل المشاكل#

#1: تبديل عنوان MAC#

قد يكون تغيير عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) أمرًا بالغ الأهمية، حيث قد تقوم بعض الأنظمة الأساسية بحظره بالإضافة إلى عنوان IP الخاص بك. اتبع هذه الخطوات لتغيير عنوان MAC لجهاز الكمبيوتر الخاص بك:

انتقل إلى ‘الإعدادات’ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انقر على ‘الشبكة والإنترنت.’ انتقل إلى ‘تغيير خيارات المحول.’ انقر بزر الماوس الأيمن على محول الإنترنت لديك وحدد ‘الخصائص.’ اختر ‘عميل شبكات Microsoft’ وانقر على ‘تكوين.’ توجه إلى ‘علامة التبويب المتقدمة -> عنوان الشبكة.’ قم بإنشاء عنوان MAC جديد من موقع ويب مثل browserling والصقه في مربع ‘القيمة.’

#2: استخدام VPN لتغيير عنوان IP#

لحل مشكلة “تم حظر عنوان IP الخاص بك مؤقتاً” يمكنك استخدام خدمة VPN. يعتبر VPN اختياراً منطقياً لتغيير عنوان IP الخاص بك وتجاوز حظر IP. فكر في استخدام Bright VPN، خدمة VPN قسطية مجانية توفر خدمة موثوقة. اتبع هذه الخطوات لتثبيت واستخدام VPN:

قم بتحميل VPN. قم بتثبيته على جهازك. غير عنوان IP الخاص بك إلى موقع مطلوب ومزيج أرقام عشوائي. انتقل إلى موقعك المستهدف وتجاوز حظر IP.

#3: مسح ذاكرة التخزين المؤقت للكمبيوتر والـ ‘بيانات رقمية متبقية’#

قد يكون من الضروري حذف الملفات المتعلقة بالبرنامج أو التطبيق المحظور لاستعادة الوصول. ابحث في مجلدات جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن آثار البرنامج أو التطبيق:

اضغط على مفتاح Windows + R واكتب ‘Regedit.’ ابحث عن المواقع المتعلقة بالبرنامج أو التطبيق المحظور. حذف أي إدخالات مرتبطة بالبرنامج المحظور.

#4: إلغاء تثبيت البرامج أو المتصفحات#

قد يكون إلغاء تثبيت البرنامج أو المتصفح الذي تسبب في حظر IP فعالاً للصفحات على الويب:

انتقل إلى ‘لوحة التحكم’ وحدد ‘البرامج.’ انقر على ‘البرامج والميزات.’ انقر بزر الماوس الأيمن على البرنامج أو المتصفح واختر ‘إلغاء التثبيت.’

Proxies كأداة فعالة لحل خطأ “تم حظر عنوان IP الخاص بك”#

بينما قد تكون الطرق المذكورة أعلاه فعالة لحظر IP البسيط، قد تجد الشركات التي تتعامل مع جمع البيانات على نطاق واسع أن الـ proxies خياراً أكثر ملاءمة. خدمات الـ proxy الاحترافية، مثل Bright Data، توفر المزايا التالية:

تدوير عنوان IP التلقائي: شبكات Proxy مع تدوير عنوان IP التلقائي تضمن معدلات نجاح عالية وحد أدنى من الحجب. الوصول الجغرافي العالمي: توفر شبكة Residential Proxy من Bright Data الوصول إلى عناوين IP من جميع أنحاء العالم، مما يسهل جمع البيانات المتنوعة.

يمكن استخدام الخوادم الوكيلة لحل CAPTCHA وفتح المواقع بكفاءة، مما يجعلها خياراً ممتازاً لجمع البيانات الشامل.

في الخلاصة، من خلال استخدام طرق استكشاف الأخطاء المذكورة في هذا الدليل أو استكشاف فوائد الخوادم الوكيلة، يمكن للأفراد والشركات تجاوز حظر IP بكفاءة واستعادة الوصول إلى المواقع والمنصات المحظورة.