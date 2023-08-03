「お使いのIPが一時的にブロックされています」または「お使いのIPがバンされています」というエラーが表示される場合があります。IPバンに遭遇することは、特にウェブサイトやプラットフォームへのアクセスを制限する場合は、イライラすることがあります。ただし、これらのバンをバイパスしてアクセスを回復するための効果的な方法があります。このガイドでは、MACアドレスの変更、VPNの使用、コンピュータのキャッシュのクリア、プロキシソリューションの採用を含む4つのトラブルシューティング方法を紹介します。

IPの使用禁止は次のような理由で発動されることが多い：

スパミング：プラットフォームの同意なく大量メッセージング又は広告を行うこと。 トラフィックリダイレクション：フォーラムやソーシャルメディアで他のドメインにトラフィックを転送するリンクを投稿すること。 レート制限：ターゲットウェブサイトからデータを収集するレートを超過すること。 ジオロケーションまたはデバイスのブロック：ブロックされたジオロケーションまたはデバイスタイプからのアクセスを試みています。

メディア アクセス コントロール (MAC) アドレスの変更は、プラットフォームによっては IP アドレスとともにブロックされる可能性があるため、非常に重要です。コンピュータの MAC アドレスを変更するには、次の手順に従います。

コンピューターの「設定」にアクセスする。 「Network & Internet」をクリックします。 アダプターオプションの変更」にアクセスする。 インターネットアダプターを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 「Client for Microsoft Networks」を選択し、「Configure」をクリックします。 詳細タブ→ネットワークアドレス」に向かう。 browserlingのようなウェブサイトから新しいMACアドレスを生成し、「Value」ボックスに貼り付ける。

IPが一時的にブロックされました」という問題を解決するには、VPNサービスを利用することができます。VPNは、あなたのIPアドレスを変更し、IPバンをバイパスするための論理的な選択肢です。信頼性の高いサービスを提供する無料のプレミアムVPN、ブライトVPNの使用をご検討ください。VPNのインストールと使用方法は以下の通りです：

VPNをダウンロード。 あなたのデバイスにインストールしてください。 IPアドレスを希望の場所とランダムな数字の組み合わせに変更する。 ターゲットのウェブサイトに移動し、IP禁止を回避する。

ブロックされたプログラムまたはアプリケーションに関連するファイルを削除することで、アクセスを回復させることが必要になる場合があります。プログラムまたはアプリケーションの痕跡についてコンピュータのフォルダを検索してください。

Windowsキー＋Rキーを押して、「Regedit」と入力します。 ブロックされたプログラムまたはアプリケーションに関連する場所を検索します。 ブロックされたプログラムに関連するエントリをすべて削除する。

IPバンをトリガーしたプログラムまたはブラウザのアンインストールは、ウェブページで効果的になる場合があります。

コントロールパネル」から「プログラム」を選択する。 プログラムと機能」をクリックする。 プログラムまたはブラウザを右クリックし、「アンインストール」を選択します。

上記の方法は単純なIPバンに対して効果的である可能性がありますが、大規模なデータ収集を扱う企業にとっては、プロキシがより適切である場合があります。Bright Dataなどのプロフェッショナルプロキシサービスは、次の利点を提供します。

自動IPアドレスローテーション：IPアドレスの自動ローテーションが可能なプロキシネットワークは、高い成功率と最小限のブロックを保証します。 グローバルジオロケーションアクセス：Bright DataのResidential Proxyネットワークは、世界中のIPアドレスへのアクセスを提供し、多様なデータ収集を促進します。

プロキシを使えば、CAPTCHAを効率的に解いてサイトのロックを解除できるため、広範なデータ収集に最適な選択肢となる。

結論として、このガイドで述べたトラブルシューティング方法を採用したり、プロキシの利点を探ったりすることで、個人や企業はIPバンを効果的に回避し、ブロックされたウェブサイトやプラットフォームへのアクセスを取り戻すことができます。