A veces puede aparecer el error “Su IP ha sido bloqueada temporalmente” o “Su IP ha sido baneada”. Encontrarse con un bloqueo de IP puede ser frustrante, especialmente cuando restringe el acceso a sitios web o plataformas. Sin embargo, hay formas eficaces de evitar estos bloqueos y recuperar el acceso. En esta guía, exploraremos cuatro métodos de solución de problemas, incluyendo el cambio de dirección MAC, el uso de una VPN, la limpieza de la caché del ordenador y el empleo de soluciones proxy.

Motivos habituales de los bloqueos de IP#

Las prohibiciones de IP suelen activarse por los siguientes motivos:

Spamming: Envío masivo de mensajes o publicidad sin el consentimiento de la plataforma. Redirigir el tráfico: Publicar enlaces que desvían el tráfico a otros dominios en foros o redes sociales. Limitación de velocidad: Exceder la tasa a la que se recopilan datos de un sitio web objetivo. Bloqueos de geolocalización o dispositivo: Intento de acceso desde una geolocalización o tipo de dispositivo bloqueados.

Cuatro métodos de resolución de problemas#

#1: Dirección MAC de conmutación#

Cambiar tu dirección MAC (Media Access Control) puede ser crucial, ya que algunas plataformas pueden bloquearla junto con tu dirección IP. Sigue estos pasos para cambiar la dirección MAC de tu ordenador:

Ve a “Configuración” de tu ordenador. Haga clic en “Red e Internet”. Accede a “Cambiar opciones del adaptador”. Haz clic con el botón derecho del ratón en tu adaptador de Internet y selecciona “Propiedades”. Seleccione “Cliente para redes Microsoft” y haga clic en “Configurar”. Dirígete a la pestaña ‘Avanzado -> Dirección de red’. Genera una nueva dirección MAC desde un sitio web como browserling y pégala en la casilla “Valor”.

#2: Utilizar una VPN para cambiar la dirección IP#

Para resolver el problema “Su IP ha sido bloqueada temporalmente” puede utilizar el servicio VPN. Una VPN es una opción lógica para cambiar su dirección IP y eludir las prohibiciones de IP. Considera usar Bright VPN, una VPN premium gratuita que ofrece un servicio fiable. Siga estos pasos para instalar y utilizar una VPN:

Descarga la VPN. Instálalo en tu dispositivo. Cambia tu dirección IP a una ubicación deseada y una combinación de números aleatoria. Navegue a su sitio web objetivo y evite la prohibición de IP.

#3: Borrar la memoria caché y los “residuos digitales” del ordenador#

Puede ser necesario eliminar los archivos relacionados con el programa o la aplicación bloqueados para recuperar el acceso. Busca en las carpetas de tu ordenador rastros del programa o aplicación:

Pulsa la tecla de Windows + R y escribe ‘Regedit’. Buscar ubicaciones relacionadas con el programa o aplicación bloqueados. Elimine las entradas asociadas al programa bloqueado.

#4: Desinstalación de programas o navegadores#

Desinstalar el programa o navegador que provocó la prohibición de IP puede ser eficaz para las páginas web:

Vaya al “Panel de control” y seleccione “Programas”. Haz clic en “Programas y características”. Haz clic con el botón derecho del ratón en el programa o navegador y selecciona “Desinstalar”.

Los proxies como herramienta eficaz para solucionar el error “Su IP ha sido bloqueada#

Aunque los métodos anteriores pueden ser eficaces para prohibiciones de IP sencillas, las empresas que se ocupan de la recopilación de datos a gran escala pueden considerar más adecuados los proxies. Los servicios profesionales de proxy, como Bright Data, ofrecen las siguientes ventajas:

Rotación automática de direcciones IP: Las redes proxy con rotación automática de direcciones IP garantizan altas tasas de éxito y bloqueos mínimos. Acceso a geolocalización global: La red proxy residencial de Bright Data permite acceder a direcciones IP de todo el mundo, lo que facilita la recopilación de datos diversos.

El uso de proxies puede resolver CAPTCHAs y desbloquear sitios de forma eficaz, lo que los convierte en una excelente opción para la recopilación exhaustiva de datos.

En conclusión, empleando los métodos de solución de problemas mencionados en esta guía o explorando las ventajas de los proxies, particulares y empresas pueden eludir eficazmente las prohibiciones de IP y recuperar el acceso a sitios web y plataformas bloqueados.