Descargo de responsabilidad: Todos los datos de esta reseña proceden de fuentes públicas y de la información del sitio web de Proxy6.net. No se trata de un anuncio ni de un llamamiento a la compra. El objetivo es ofrecer una reseña imparcial sin ofender a nadie ni arrojar una luz negativa sobre la empresa.

Cupón de descuento: 5%: uRHtq8aIPx

A medida que el mundo digital sigue expandiéndose, la demanda de servicios proxy aumenta constantemente. En un mercado tan agitado, Proxy6.net es un actor poco conocido pero asequible. Especializado en proxies IPv4 e IPv6, Proxy6 ha llamado la atención por sus tarifas asequibles. Sin embargo, ¿ofrece fiabilidad y rendimiento junto con sus bajos costes? Profundicemos en los detalles.

Características clave Proxy6.net#

Compatibilidad con IPv4 e IPv6 : Proxy6.net se centra principalmente en proxies IPv4 e IPv6.

: Proxy6.net se centra principalmente en proxies IPv4 e IPv6. Ubicación de los servidores : Aunque no se han revelado las cifras exactas, los servidores se encuentran principalmente en Rusia.

: Aunque no se han revelado las cifras exactas, los servidores se encuentran principalmente en Rusia. Compatibilidad con HTTP y SOCKS5: Admite varios protocolos proxy para mayor flexibilidad.

Información del servidor#

Característica Información Tipo IPv4, IPv6 Ubicaciones ~50 países Velocidad Hasta 30 Mbit/s

Tipos de proxies#

Proxy6.net ofrece dos tipos de proxies: IPv4 e IPv6. Sin embargo, la empresa es relativamente escasa en detalles:

IPv4 : Los precios varían en función de la duración de la suscripción y el número de proxies.

: Los precios varían en función de la duración de la suscripción y el número de proxies. IPv6: Ubicación limitada de los servidores en comparación con IPv4.

Aunque Proxy6.net promete velocidades de hasta 10 Mbit/s para IPv4 y 30 Mbit/s para IPv6, la empresa no es transparente sobre si los proxies son rotatorios o estáticos, y si se trata de proxies para centros de datos o residenciales.

Herramientas adicionales#

Proxy6.net ofrece diversas herramientas gratuitas:

Comprobador de proxy: Para analizar la disponibilidad de proxy

Escáner de puertos: Para comprobar si hay puertos abiertos

Herramienta ‘Whois’: Para consultar la titularidad de un dominio

Comprar Simplicidad#

El proceso de compra de un proxy en Proxy6.net es sencillo, aunque la interfaz de usuario deja bastante que desear. Los usuarios deben crear una cuenta para acceder al panel de compra.

Precios y descuentos#

Plan IPv4 : A partir de $1,77 por un mes

: A partir de $1,77 por un mes Plan IPv6 : Tan bajo como $0.06 durante tres días

: Tan bajo como $0.06 durante tres días Descuentos: Un descuento de 5% está disponible para los clientes que compartan cupones.

Tabla de precios#

Plan Precio inicial Duración IPv4 $1.77 1 mes IPv6 $0.06 3 días

Opiniones y reputación de los clientes#

Uno de los puntos bajos de Proxy6.net es su calificación en Trustpilot, que se sitúa en 1,5 estrellas. Los clientes suelen señalar la mala atención al cliente y la calidad de los proxies como aspectos a mejorar.

Soporte al cliente#

Las opciones para contactar con el servicio de atención al cliente incluyen un número de teléfono, correo electrónico y chat en directo. Aunque hay opciones disponibles, la reputación del servicio de atención al cliente es menos que estelar.

Programa de afiliados#

Si estás buscando ganar a través de Proxy6.net, su programa de afiliados ofrece un pago de 30% en todos los pedidos referidos. Es necesario registrarse para empezar.

Ventajas e inconvenientes#

Ventajas

Planes de precios asequibles

Compatibilidad con IPv4 e IPv6

Herramientas adicionales gratuitas

Contras

Mala reputación en línea

Falta de información detallada sobre el servicio

Atención al cliente limitada

Veredicto final#

Proxy6.net tiene sus méritos, sobre todo en cuanto a precios y las herramientas adicionales gratuitas que ofrece. Sin embargo, la mala reputación online y la falta de transparencia sobre sus servicios indican que hay margen de mejora.

Alternativas a considerar#

IPRoyal : Conocido por su variada gama de proxies y su servicio fiable.

: Conocido por su variada gama de proxies y su servicio fiable. Bright Data : Ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas.

: Ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas. Oxylabs: Más adecuado para clientes corporativos que requieren una amplia gama de servicios.

“El puente sobre las georrestricciones”#

Lena Mirovich, Bielorrusia

“Recurrí a Proxy6.net para acceder a contenido bloqueado fuera de mi país y ha sido una revelación. La configuración fue muy sencilla, incluso para alguien que no tiene demasiadas inclinaciones hacia la tecnología. Si bien he encontrado ralentizaciones ocasionales, la confiabilidad general me ha mantenido como un usuario leal. Es un puente confiable sobre las molestas restricciones geográficas”.

“Una experiencia mixta para juegos en línea”#

Carlos Rivera, México

“Opté por Proxy6.net con la esperanza de mejorar mis juegos en línea con un ping más bajo y acceso a diferentes regiones. Si bien me abrió nuevos servidores, la inconsistencia en la velocidad a veces afecta el juego. Es una apuesta, pero cuando vale la pena, la experiencia es inmejorable”.

“El Facilitador de la Investigación Académica”#

Igor Novikov, Rusia

“Proxy6.net ha facilitado mi investigación académica al brindarme acceso a revistas y bases de datos restringidas. Si bien la mayor parte del tiempo el servicio es rápido y confiable, ha habido raros momentos de inactividad. Sin embargo, es un precio pequeño por la gran cantidad de información que desbloquea”.

¿Qué tipos de proxies ofrece Proxy6.net?#

IPv4 e IPv6.

La empresa ha recibido críticas entre desiguales y malas en Internet, lo que arroja dudas sobre su fiabilidad.

¿Ofrece Proxy6.net una garantía de devolución del dinero?#

Sí, pero en condiciones estrictas.

¿Cómo se comprueba si el proxy funciona o no?#

Puede utilizar nuestro verificador de proxy gratuito https://fineproxy.org/proxy-checker/

¿Qué son sitios como Proxy6.net y en qué se diferencian?#

Sitios como Proxy6.net son proveedores de servicios proxy que ofrecen diferentes tipos de servidores proxy para diversas necesidades, como navegación web anónima o eludir restricciones geográficas. Cada sitio puede variar en términos de características, tipos de servidores proxy ofrecidos, precios y medidas de seguridad.

¿Qué puedo esperar encontrar en la página de inicio de Proxy6.net?#

En la página de inicio de Proxy6.net, normalmente encontrará información sobre sus servicios de proxy, incluidos los tipos de proxy disponibles, planes de precios, características como velocidad y seguridad e instrucciones sobre cómo comprar y utilizar sus proxy.

¿Cuáles son los pros, los contras y el veredicto final sobre el uso de Proxy6.net?#

Las ventajas de utilizar Proxy6.net pueden incluir una variedad de tipos de proxy, facilidad de uso y atención al cliente confiable. Las desventajas podrían incluir costos en comparación con los servidores proxy gratuitos y posibles limitaciones en el ancho de banda o la ubicación de los servidores. El veredicto final dependerá de sus necesidades específicas y de si las características de Proxy6.net se alinean con ellas.

¿Qué características y tipos de proxies ofrece Proxy6.net?#

Proxy6.net normalmente ofrece características como diferentes tipos de proxy (por ejemplo, HTTP, HTTPS, Socks5), varias ubicaciones de servidores y posiblemente herramientas para administrar múltiples servidores proxy. Los tipos específicos de servidores proxy pueden variar desde IP dedicadas hasta servidores proxy compartidos, cada uno de ellos adecuado para diferentes casos de uso, como web scraping o navegación anónima.

¿Proxy6.net es un servicio legítimo o una estafa?#

Para determinar si Proxy6.net es legítimo o una estafa, es importante investigar las opiniones de los clientes, verificar la seguridad de su sitio web, evaluar la calidad de su servicio al cliente y comparar sus ofertas con otros proveedores de servicios proxy de buena reputación. En general, buscar comentarios detallados de los usuarios y reseñas profesionales puede ayudar a evaluar la legitimidad de dichos servicios.

¿Dónde puedo encontrar un descuento en proxy6?#

Código de descuento 5%: uRHtq8aIPx