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Proxy6.net (px6.me) Slevaý kód. Recenze.

Naše komplexní recenze Proxy6.net z roku 2023 se zabývá jeho funkcemi, cenováním a pověstí. Odpovídá jejich dostupnosti i spolehlivost? Pojďme to zjistit.

Publikováno3. září 2023
Aktualizováno10. prosince 2024
Doba čtení5 min
V tomto článku 31 sekcí
  1. Obsah
  2. Úvod
  3. Klíčové vlastnosti Proxy6.net
  4. Informace o Serveru
  5. Typy proxy
  6. Rychlost a výkon
  7. Další Nástroje
  8. Jednoduchost Nákupu
  9. Ceny a Slevy
  10. Tabulka Cen
  11. Recenze a pověst zákazníků
  12. Zákaznická podpora
  13. Affiliate program
  14. Výhody a Nevýhody
  15. Konečný verdikt
  16. Alternativy k Zvážení
  17. Recenze:
  18. “Most přes geo-omezení”
  19. “Smíšené zkušenosti s online hraním”
  20. “Usnadňovatel akademického výzkumu”
  21. FAQ
  22. Jaké typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
  23. Je Proxy6.net spolehlivá?
  24. Nabízí Proxy6.net záruku vrácení peněz?
  25. Jak si ověřit, zda proxy funguje nebo ne?
  26. Jaké jsou služby podobné Proxy6.net a jak se liší?
  27. Co najdete na domovské stránce Proxy6.net?
  28. Jaké jsou výhody, nevýhody a závěrečné zhodnocení používání Proxy6.net?
  29. Jaké funkce a typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
  30. Je Proxy6.net legitimní služba nebo podvod?
  31. Kde najdu slevu na proxy6?
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Disclaimer: Všechna data v této recenzi jsou převzata z veřejných zdrojů a informací na webu Proxy6.net. Nejedná se o reklamu ani výzvu k nákupu. Cílem je poskytnout nestrannou recenzi bez urážky kohokoliv nebo negativního zobrazení společnosti.

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webová stránka proxy6.net

Obsah#

Úvod#

Jak se digitální svět neustále rozšiřuje, poptávka po proxy službách neustále roste. Na takovém živém trhu se Proxy6.net etabluje jako méně známý, ale dostupný hráč. Proxy6 se specializuje na IPv4 a IPv6 proxy a přitahuje pozornost svými cenově přátelskými tarify. Ale nabízí také spolehlivost a výkon vedle svých nízkých cen? Pojďme se podívat na detaily.

Klíčové vlastnosti Proxy6.net#

  • Podpora IPv4 a IPv6: Proxy6.net se zaměřuje především na IPv4 a IPv6 proxy.
  • Lokace serverů: Přestože přesné počty nejsou zveřejněny, servery se nacházejí především v Rusku.
  • Podpora HTTP a SOCKS5: Podporuje více proxy protokolů pro flexibilitu.

Informace o Serveru#

FunkceInformace
TypIPv4, IPv6
Lokality~50 zemí
RychlostAž 30 Mbit/s

Typy proxy#

Proxy6.net nabízí dva typy proxy: IPv4 a IPv6. Společnost však poskytuje relativně málo detailů:

  • IPv4: Ceny se liší v závislosti na délce předplatného a počtu proxy.
  • IPv6: Omezené umístění serverů ve srovnání s IPv4.

Rychlost a výkon#

Přestože Proxy6.net slibuje rychlosti až 10 Mbit/s pro IPv4 a 30 Mbit/s pro IPv6, společnost není transparentní ohledně toho, zda jsou proxy rotující nebo statické, a zda se jedná o datacenter nebo residential proxy.

Další Nástroje#

Proxy6.net nabízí řadu bezplatných nástrojů:

  • Proxy Checker: Pro analýzu dostupnosti proxy
  • Port Scanner: Pro kontrolu otevřených portů
  • ‘Whois’ Tool: Pro vyhledávání vlastnictví domén

Jednoduchost Nákupu#

Proces nákupu proxy od Proxy6.net je přímočarý, ačkoli uživatelské rozhraní by mohlo být lepší. Uživatelé si musí vytvořit účet, aby získali přístup k nákupnímu dashboardu.

Ceny a Slevy#

  • Plán IPv4: Od $1,77 na jeden měsíc
  • Plán IPv6: Již od $0,06 na tři dny
  • Slevy: Sleva 5% je dostupná pro zákazníky, kteří sdílí kupóny.

Tabulka Cen#

PlánCena odDoba trvání
IPv4$1.771 měsíc
IPv6$0.063 dny

Recenze a pověst zákazníků#

Jedním z nedostatků Proxy6.net jeho hodnocení na Trustpilotu, které činí 1,5 hvězdy. Zákazníci často poukazují na špatný zákaznický servis a kvalitu proxy jako na oblasti, které vyžadují zlepšení.

Zákaznická podpora#

Možnosti, jak kontaktovat zákaznickou podporu, zahrnují telefonní číslo, e-mail a živý chat. Zatímco možnosti jsou k dispozici, pověst zákaznických služeb je méně než hvězdná.

Affiliate program#

Pokud chcete vydělávat prostřednictvím Proxy6.net, jejich affiliate program nabízí 30% výplatu ze všech objednávek z doporučení. K zahájení je vyžadována registrace.

Výhody a Nevýhody#

Výhody

  • Cenově dostupné plány
  • Podpora IPv4 i IPv6
  • Bezplatné doplňkové nástroje

Nevýhody

  • Špatná reputace online
  • Nedostatek podrobných informací o služběchch
  • Omezená zákaznická podpora

Konečný verdikt#

Proxy6.net má své přednosti, zejména pokud jde o ceny a bezplatné doplňkové nástroje, které nabízí. Špatná online reputace a nedostatek transparentnosti ohledně služeb však naznačují prostor pro zlepšení.

Alternativy k Zvážení#

  • IPRoyal: Známá svou rozmanitou nabídkou proxy serverů a spolehlivou službou.
  • Bright Data: Nabízí rozsáhlou škálu technologických řešení.
  • Oxylabs: Více vhodná pro firemní klienty vyžadující rozsáhlou nabídku služeb.

Recenze:#

“Most přes geo-omezení”#

Avatar recenzentky: Lena Mirovich z Běloruska

Lena Mirovich, Belarus

“Obrátila jsem se na Proxy6.net, abych získala přístup k obsahu blokovanému v mé zemi, a bylo to Zjevení. Nastavení bylo hračkou, i pro někoho, kdo není příliš technicky zdatný. Přestože jsem setkala s občasnými zpomalením, celková spolehlivost mě drží jako věrného uživatele. Je to spolehlivý most přes otravná geo-omezení.”

“Smíšené zkušenosti s online hraním”#

Avatar recenzenta: Carlos Rivera z Mexika

Carlos Rivera, Mexico

“Zvolil jsem Proxy6.net v naději na zlepšení herního zážitku nižší ping a přístupem k různým regionům. Ačkoliv mi to otevřelo nové servery, nekonzistence v rychlosti někdy ovlivňuje gameplay. Je to hazard, ale když se vyplatí, je zážitek nezpochybnitelný.”

“Usnadňovatel akademického výzkumu”#

Avatar recenzenta: Igor Novikov z Ruska

Igor Novikov, Rusko

“Proxy6.net usnadnila můj akademický výzkum tím, že poskytla přístup k chráněným časopisům a databázím. Služba je obvykle rychlá a spolehlivá, byly však rare momenty výpadků. Přesto je to malá cena za množství informací, které odemyká.”

FAQ#

Jaké typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?#

IPv4 a IPv6.

Je Proxy6.net spolehlivá?#

Společnost obdržela smíšené až negativní recenze online, což vzbuzuje pochybnosti o její spolehlivosti.

Nabízí Proxy6.net záruku vrácení peněz?#

Ano, ale za přísných podmínek.

Jak si ověřit, zda proxy funguje nebo ne?#

Můžete použít náš bezplatný proxy checker https://fineproxy.org/proxy-checker/

Jaké jsou služby podobné Proxy6.net a jak se liší?#

Služby podobné Proxy6.net jsou poskytovatelé proxy serverů, kteří nabízejí různé typy proxy serverů pro různé potřeby, jako je anonymní procházení webu nebo obcházení geografických omezení. Každá služba se může lišit z hlediska funkcí, typů nabízených proxy serverů, cen a bezpečnostních opatření.

Co najdete na domovské stránce Proxy6.net?#

Na domovské stránce Proxy6.net typicky najdete informace o jejich proxy službách, včetně dostupných typů proxy serverů, cenových plánů, funkcí jako rychlost a zabezpečení, a pokynů, jak jejich proxy servery koupit a používat.

Jaké jsou výhody, nevýhody a závěrečné zhodnocení používání Proxy6.net?#

Výhody použití Proxy6.net mohou zahrnovat různé typy proxy, snadné použití a spolehlivou zákaznickou podporu. Nevýhody by mohly zahrnovat náklady ve srovnění se bezplatnými proxy a možná omezení na šířku pásma nebo umístění serverů. Konečný verdikt by závisel na vašich specifických potřebách a zda se funkce Proxy6.net shodují s vašimi požadavky.

Jaké funkce a typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?#

Proxy6.net obvykle nabízí funkce jako různé typy proxy (např. HTTP, HTTPS, Socks5), různá umístění serverů a případně nástroje pro správu více proxy. Specifické typy proxy se mohou pohybovat od vyhrazených IP po sdílené proxy, z nichž každý je vhodný pro různé případy použití, jako je web scraping nebo anonymní procházení.

Je Proxy6.net legitimní služba nebo podvod?#

Chcete-li určit, zda je Proxy6.net legitimní nebo podvod, je důležité prozkoumat recenze zákazníků, ověřit zabezpečení jejich webové stránky, posoudit kvalitu jejich zákaznického servisu a porovnat jejich nabídky s dalšími renomovanými poskytovateli proxy služeb. Obecně platí, že hledání podrobné zpětné vazby uživatelů a profesionálních recenzí vám může pomoci posoudit legitimitu takových služeb.

Kde najdu slevu na proxy6?#

Slevový kód 5%: uRHtq8aIPx