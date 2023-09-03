Proxy6.net (px6.me) Slevaý kód. Recenze.
Naše komplexní recenze Proxy6.net z roku 2023 se zabývá jeho funkcemi, cenováním a pověstí. Odpovídá jejich dostupnosti i spolehlivost? Pojďme to zjistit.
V tomto článku 31 sekcí
- Obsah
- Úvod
- Klíčové vlastnosti Proxy6.net
- Informace o Serveru
- Typy proxy
- Rychlost a výkon
- Další Nástroje
- Jednoduchost Nákupu
- Ceny a Slevy
- Tabulka Cen
- Recenze a pověst zákazníků
- Zákaznická podpora
- Affiliate program
- Výhody a Nevýhody
- Konečný verdikt
- Alternativy k Zvážení
- Recenze:
- “Most přes geo-omezení”
- “Smíšené zkušenosti s online hraním”
- “Usnadňovatel akademického výzkumu”
- FAQ
- Jaké typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
- Je Proxy6.net spolehlivá?
- Nabízí Proxy6.net záruku vrácení peněz?
- Jak si ověřit, zda proxy funguje nebo ne?
- Jaké jsou služby podobné Proxy6.net a jak se liší?
- Co najdete na domovské stránce Proxy6.net?
- Jaké jsou výhody, nevýhody a závěrečné zhodnocení používání Proxy6.net?
- Jaké funkce a typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
- Je Proxy6.net legitimní služba nebo podvod?
- Kde najdu slevu na proxy6?
Disclaimer: Všechna data v této recenzi jsou převzata z veřejných zdrojů a informací na webu Proxy6.net. Nejedná se o reklamu ani výzvu k nákupu. Cílem je poskytnout nestrannou recenzi bez urážky kohokoliv nebo negativního zobrazení společnosti.
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Obsah#
- Úvod
- Klíčové vlastnosti Proxy6.net
- Typy proxy
- Rychlost a výkon
- Další Nástroje
- Jednoduchost Nákupu
- Ceny a Slevy
- Recenze a pověst zákazníků
- Zákaznická podpora
- Affiliate program
- Výhody a Nevýhody
- Konečný verdikt
- Alternativy k Zvážení
- Recenze:
- FAQ
- Jaké typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
- Je Proxy6.net spolehlivá?
- Nabízí Proxy6.net záruku vrácení peněz?
- Jak si ověřit, zda proxy funguje nebo ne?
- Jaké jsou služby podobné Proxy6.net a jak se liší?
- Co najdete na domovské stránce Proxy6.net?
- Jaké jsou výhody, nevýhody a závěrečné zhodnocení používání Proxy6.net?
- Jaké funkce a typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?
- Je Proxy6.net legitimní služba nebo podvod?
- Kde najdu slevu na proxy6?
Úvod#
Jak se digitální svět neustále rozšiřuje, poptávka po proxy službách neustále roste. Na takovém živém trhu se Proxy6.net etabluje jako méně známý, ale dostupný hráč. Proxy6 se specializuje na IPv4 a IPv6 proxy a přitahuje pozornost svými cenově přátelskými tarify. Ale nabízí také spolehlivost a výkon vedle svých nízkých cen? Pojďme se podívat na detaily.
Klíčové vlastnosti Proxy6.net#
- Podpora IPv4 a IPv6: Proxy6.net se zaměřuje především na IPv4 a IPv6 proxy.
- Lokace serverů: Přestože přesné počty nejsou zveřejněny, servery se nacházejí především v Rusku.
- Podpora HTTP a SOCKS5: Podporuje více proxy protokolů pro flexibilitu.
Informace o Serveru#
|Funkce
|Informace
|Typ
|IPv4, IPv6
|Lokality
|~50 zemí
|Rychlost
|Až 30 Mbit/s
Typy proxy#
Proxy6.net nabízí dva typy proxy: IPv4 a IPv6. Společnost však poskytuje relativně málo detailů:
- IPv4: Ceny se liší v závislosti na délce předplatného a počtu proxy.
- IPv6: Omezené umístění serverů ve srovnání s IPv4.
Rychlost a výkon#
Přestože Proxy6.net slibuje rychlosti až 10 Mbit/s pro IPv4 a 30 Mbit/s pro IPv6, společnost není transparentní ohledně toho, zda jsou proxy rotující nebo statické, a zda se jedná o datacenter nebo residential proxy.
Další Nástroje#
Proxy6.net nabízí řadu bezplatných nástrojů:
- Proxy Checker: Pro analýzu dostupnosti proxy
- Port Scanner: Pro kontrolu otevřených portů
- ‘Whois’ Tool: Pro vyhledávání vlastnictví domén
Jednoduchost Nákupu#
Proces nákupu proxy od Proxy6.net je přímočarý, ačkoli uživatelské rozhraní by mohlo být lepší. Uživatelé si musí vytvořit účet, aby získali přístup k nákupnímu dashboardu.
Ceny a Slevy#
- Plán IPv4: Od $1,77 na jeden měsíc
- Plán IPv6: Již od $0,06 na tři dny
- Slevy: Sleva 5% je dostupná pro zákazníky, kteří sdílí kupóny.
Tabulka Cen#
|Plán
|Cena od
|Doba trvání
|IPv4
|$1.77
|1 měsíc
|IPv6
|$0.06
|3 dny
Recenze a pověst zákazníků#
Jedním z nedostatků Proxy6.net jeho hodnocení na Trustpilotu, které činí 1,5 hvězdy. Zákazníci často poukazují na špatný zákaznický servis a kvalitu proxy jako na oblasti, které vyžadují zlepšení.
Zákaznická podpora#
Možnosti, jak kontaktovat zákaznickou podporu, zahrnují telefonní číslo, e-mail a živý chat. Zatímco možnosti jsou k dispozici, pověst zákaznických služeb je méně než hvězdná.
Affiliate program#
Pokud chcete vydělávat prostřednictvím Proxy6.net, jejich affiliate program nabízí 30% výplatu ze všech objednávek z doporučení. K zahájení je vyžadována registrace.
Výhody a Nevýhody#
Výhody
- Cenově dostupné plány
- Podpora IPv4 i IPv6
- Bezplatné doplňkové nástroje
Nevýhody
- Špatná reputace online
- Nedostatek podrobných informací o služběchch
- Omezená zákaznická podpora
Konečný verdikt#
Proxy6.net má své přednosti, zejména pokud jde o ceny a bezplatné doplňkové nástroje, které nabízí. Špatná online reputace a nedostatek transparentnosti ohledně služeb však naznačují prostor pro zlepšení.
Alternativy k Zvážení#
- IPRoyal: Známá svou rozmanitou nabídkou proxy serverů a spolehlivou službou.
- Bright Data: Nabízí rozsáhlou škálu technologických řešení.
- Oxylabs: Více vhodná pro firemní klienty vyžadující rozsáhlou nabídku služeb.
Recenze:#
“Most přes geo-omezení”#
Lena Mirovich, Belarus
“Obrátila jsem se na Proxy6.net, abych získala přístup k obsahu blokovanému v mé zemi, a bylo to Zjevení. Nastavení bylo hračkou, i pro někoho, kdo není příliš technicky zdatný. Přestože jsem setkala s občasnými zpomalením, celková spolehlivost mě drží jako věrného uživatele. Je to spolehlivý most přes otravná geo-omezení.”
“Smíšené zkušenosti s online hraním”#
Carlos Rivera, Mexico
“Zvolil jsem Proxy6.net v naději na zlepšení herního zážitku nižší ping a přístupem k různým regionům. Ačkoliv mi to otevřelo nové servery, nekonzistence v rychlosti někdy ovlivňuje gameplay. Je to hazard, ale když se vyplatí, je zážitek nezpochybnitelný.”
“Usnadňovatel akademického výzkumu”#
Igor Novikov, Rusko
“Proxy6.net usnadnila můj akademický výzkum tím, že poskytla přístup k chráněným časopisům a databázím. Služba je obvykle rychlá a spolehlivá, byly však rare momenty výpadků. Přesto je to malá cena za množství informací, které odemyká.”
FAQ#
Jaké typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?#
IPv4 a IPv6.
Je Proxy6.net spolehlivá?#
Společnost obdržela smíšené až negativní recenze online, což vzbuzuje pochybnosti o její spolehlivosti.
Nabízí Proxy6.net záruku vrácení peněz?#
Ano, ale za přísných podmínek.
Jak si ověřit, zda proxy funguje nebo ne?#
Můžete použít náš bezplatný proxy checker https://fineproxy.org/proxy-checker/
Jaké jsou služby podobné Proxy6.net a jak se liší?#
Služby podobné Proxy6.net jsou poskytovatelé proxy serverů, kteří nabízejí různé typy proxy serverů pro různé potřeby, jako je anonymní procházení webu nebo obcházení geografických omezení. Každá služba se může lišit z hlediska funkcí, typů nabízených proxy serverů, cen a bezpečnostních opatření.
Co najdete na domovské stránce Proxy6.net?#
Na domovské stránce Proxy6.net typicky najdete informace o jejich proxy službách, včetně dostupných typů proxy serverů, cenových plánů, funkcí jako rychlost a zabezpečení, a pokynů, jak jejich proxy servery koupit a používat.
Jaké jsou výhody, nevýhody a závěrečné zhodnocení používání Proxy6.net?#
Výhody použití Proxy6.net mohou zahrnovat různé typy proxy, snadné použití a spolehlivou zákaznickou podporu. Nevýhody by mohly zahrnovat náklady ve srovnění se bezplatnými proxy a možná omezení na šířku pásma nebo umístění serverů. Konečný verdikt by závisel na vašich specifických potřebách a zda se funkce Proxy6.net shodují s vašimi požadavky.
Jaké funkce a typy proxy serverů nabízí Proxy6.net?#
Proxy6.net obvykle nabízí funkce jako různé typy proxy (např. HTTP, HTTPS, Socks5), různá umístění serverů a případně nástroje pro správu více proxy. Specifické typy proxy se mohou pohybovat od vyhrazených IP po sdílené proxy, z nichž každý je vhodný pro různé případy použití, jako je web scraping nebo anonymní procházení.
Je Proxy6.net legitimní služba nebo podvod?#
Chcete-li určit, zda je Proxy6.net legitimní nebo podvod, je důležité prozkoumat recenze zákazníků, ověřit zabezpečení jejich webové stránky, posoudit kvalitu jejich zákaznického servisu a porovnat jejich nabídky s dalšími renomovanými poskytovateli proxy služeb. Obecně platí, že hledání podrobné zpětné vazby uživatelů a profesionálních recenzí vám může pomoci posoudit legitimitu takových služeb.
Kde najdu slevu na proxy6?#
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