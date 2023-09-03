Avertissement : Toutes les données de cet avis proviennent de sources publiques et des informations disponibles sur le site web de Proxy6.net. Ceci n’est pas une publicité ou un appel à l’achat. L’objectif est d’offrir un avis impartial sans offenser personne ni présenter l’entreprise sous un jour négatif.

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Table des matières#

À mesure que le monde numérique continue de s’étendre, la demande pour les services de proxy ne cesse d’augmenter. Sur un marché aussi dynamique, Proxy6.net se positionne comme un acteur moins connu mais abordable. Spécialisé dans les proxies IPv4 et IPv6, Proxy6 a attiré l’attention grâce à ses tarifs économiques. Cependant, offre-t-il fiabilité et performances aux côtés de ses prix réduits ? Plongeons dans les détails.

Caractéristiques clés Proxy6.net#

Support IPv4 et IPv6 : Proxy6.net se concentre principalement sur les proxies IPv4 et IPv6.

: Proxy6.net se concentre principalement sur les proxies IPv4 et IPv6. Emplacement des serveurs : bien que les chiffres exacts ne soient pas divulgués, les serveurs sont principalement situés en Russie.

: bien que les chiffres exacts ne soient pas divulgués, les serveurs sont principalement situés en Russie. Support HTTP et SOCKS5: prend en charge plusieurs protocoles proxy pour une flexibilité maximale.

Informations sur le serveur#

Fonctionnalité Informations Type IPv4, IPv6 Localisations ~50 pays Vitesse Jusqu’à 30 Mbit/s

Types de proxies#

Proxy6.net propose deux types de proxies : IPv4 et IPv6. Cependant, l’entreprise fournit relativement peu de détails :

IPv4 : tarification différente selon la durée de l’abonnement et le nombre de proxies.

: tarification différente selon la durée de l’abonnement et le nombre de proxies. IPv6: emplacements de serveurs limités par rapport à IPv4.

Bien que Proxy6.net promette des vitesses jusqu’à 10 Mbit/s pour IPv4 et 30 Mbit/s pour IPv6, l’entreprise n’est pas transparente quant à savoir si les proxies sont rotatifs ou statiques, et s’il s’agit de proxies datacenter ou résidentiels.

Outils supplémentaires#

Proxy6.net propose une variété d’outils gratuits :

Proxy Checker : pour analyser la disponibilité des proxies

Port Scanner : pour vérifier les ports ouverts

Outil « Whois » : pour consulter la propriété de domaine

Le processus d’achat d’un proxy auprès de Proxy6.net est simple, bien que l’interface utilisateur laisse à désirer. Les utilisateurs doivent créer un compte pour accéder au tableau de bord d’achat.

Tarification et remises#

Plan IPv4 : À partir de $1,77 pour un mois

: À partir de $1,77 pour un mois Forfait IPv6 : À partir de $0,06 pour trois jours

: À partir de $0,06 pour trois jours Réductions: Une réduction de 5% est disponible pour les clients partageant des coupons.

Tableau des tarifs#

Offre Prix de départ Durée IPv4 $1.77 1 mois IPv6 $0.06 3 jours

Avis clients et réputation#

L’un des points faibles de Proxy6.net est sa notation Trustpilot, qui s’élève à 1,5 étoiles. Les clients soulignent souvent le mauvais service client et la qualité des proxies comme des domaines nécessitant une amélioration.

Support client#

Les options pour contacter le support client incluent un numéro de téléphone, un e-mail et un chat en direct. Bien que des options soient disponibles, la réputation du service client est loin d’être excellente.

Si vous cherchez à gagner via Proxy6.net, leur programme d’affiliation offre un paiement de 30% sur tous les commandes de parrainage. L’inscription est requise pour commencer.

Avantages et Inconvénients#

Avantages

Plans tarifaires abordables

Support pour IPv4 et IPv6

Outils supplémentaires gratuits

Inconvénients

Mauvaise réputation en ligne

Manque d’informations détaillées sur le service

Support client limité

Verdict final#

Proxy6.net présente des avantages certains, notamment en termes de tarification et des outils gratuits supplémentaires qu’il propose. Cependant, sa mauvaise réputation en ligne et le manque de transparence sur ses services indiquent qu’il y a place à l’amélioration.

Alternatives à considérer#

IPRoyal : Connu pour sa large gamme de proxies et son service fiable.

: Connu pour sa large gamme de proxies et son service fiable. Bright Data : propose un large éventail de solutions technologiques.

: propose un large éventail de solutions technologiques. Oxylabs: Mieux adapté aux clients entreprises ayant besoin d’une large gamme de services.

“Le pont par-dessus les restrictions géographiques”#

Lena Mirovich, Biélorussie

«J»ai eu recours à Proxy6.net pour accéder à du contenu bloqué dans mon pays, et ça a été une révélation. La configuration était simple, même pour quelqu’un qui n’est pas très doué en technologie. Bien que j’aie rencontré des ralentissements occasionnels, la fiabilité globale m’a gardée comme utilisateur fidèle. C’est un pont fiable pour contourner les restrictions géographiques agaçantes.»

“Une expérience mixte pour les jeux en ligne”#

Carlos Rivera, Mexique

«J»ai choisi Proxy6.net en espérant améliorer mon gaming en ligne avec un ping plus bas et un accès à différentes régions. Bien qu’il m’ait donné accès à de nouveaux serveurs, l’inconsistance des vitesses affecte parfois le gameplay. C’est un risque à prendre, mais quand ça marche, l’expérience est imbattable.»

“L’assistant de la recherche académique”#

Igor Novikov, Russie

«Proxy6.net a facilité mes recherches académiques en me donnant accès à des revues et bases de données restreintes. La plupart du temps, le service est rapide et fiable, mais il y a eu de rares moments d»indisponibilité. Néanmoins, c’est un petit prix pour la richesse d’informations qu’il déverrouille.»

Quels types de proxies Proxy6.net propose-t-il ?#

IPv4 et IPv6.

L’entreprise a reçu des avis mitigés à mauvais en ligne, ce qui soulève des doutes sur sa fiabilité.

Proxy6.net offre-t-il une garantie de remboursement ?#

Oui, mais sous des conditions strictes.

Comment vérifier si un proxy fonctionne ou non ?

Vous pouvez utiliser notre vérificateur de proxy gratuit https://fineproxy.org/proxy-checker/

Quels sont les sites comme Proxy6.net et en quoi diffèrent-ils ?#

Des sites comme Proxy6.net sont des fournisseurs de services de proxy qui proposent différents types de proxies pour divers besoins, tels que la navigation web anonyme ou le contournement des restrictions géographiques. Chaque site peut varier en termes de fonctionnalités, de types de proxies offerts, de tarification et de mesures de sécurité.

Que puis-je trouver sur la page d’accueil de Proxy6.net ?#

Sur la page d’accueil de Proxy6.net, vous trouvez généralement des informations sur leurs services de proxy, y compris les types de proxies disponibles, les plans tarifaires, les fonctionnalités comme la vitesse et la sécurité, ainsi que les instructions sur comment acheter et utiliser leurs proxies.

Quels sont les avantages, les inconvénients et le verdict final sur l’utilisation de Proxy6.net ?#

Les avantages de l’utilisation de Proxy6.net pourraient inclure une variété de types de proxies, une facilité d’utilisation et un support client fiable. Les inconvénients pourraient inclure les coûts par rapport aux proxies gratuits et les limitations potentielles sur la bande passante ou les emplacements des serveurs. Le verdict final dépendrait de vos besoins spécifiques et du fait que les fonctionnalités de Proxy6.net correspondent à vos attentes.

Quels types et fonctionnalités de proxies Proxy6.net propose-t-il ?#

Proxy6.net propose généralement des fonctionnalités telles que différents types de proxies (par exemple, HTTP, HTTPS, Socks5), diverses localisations de serveurs, et possiblement des outils pour gérer plusieurs proxies. Les types de proxies spécifiques peuvent aller des adresses IP dédiées aux proxies partagés, chacun adapté à différents cas d’usage comme le web scraping ou la navigation anonyme.

Proxy6.net est-il un service légitime ou une escroquerie ?#

Pour déterminer si Proxy6.net est légitime ou une arnaque, il est important de rechercher les avis des clients, de vérifier la sécurité de leur site web, d’évaluer la qualité de leur service client et de comparer leurs offres à celles d’autres fournisseurs de services proxy réputés. Généralement, rechercher des retours d’expérience détaillés et des avis professionnels peut aider à évaluer la légitimité de ces services.

Où puis-je trouver une réduction sur proxy6 ?#

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