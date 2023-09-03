Disclaimer: Alle gegevens in deze review zijn afkomstig van openbare bronnen en informatie op de website van Proxy6.net. Dit is geen advertentie of oproep tot aankoop. Het doel is een onbevooroordeelde review te geven zonder iemand te beledigen of het bedrijf in een negatief daglicht te zetten.

Kortingscode: 5%: uRHtq8aIPx

Naarmate de digitale wereld zich blijft uitbreiden, neemt de vraag naar proxyservices voortdurend toe. Op zo’n drukke markt staat Proxy6.net als een minder bekende maar betaalbare speler. Gespecialiseerd in IPv4 en IPv6 proxies, heeft Proxy6 aandacht getrokken met zijn budgetvriendelijke tarieven. Maar biedt het ook betrouwbaarheid en prestaties naast de lage kosten? Laten we in details duiken.

Belangrijkste Functies Proxy6.net#

IPv4- en IPv6-ondersteuning : Proxy6.net richt zich voornamelijk op IPv4 en IPv6 proxies.

: Proxy6.net richt zich voornamelijk op IPv4 en IPv6 proxies. Serverlocaties : Hoewel exacte aantallen niet openbaar zijn, bevinden servers zich voornamelijk in Rusland.

: Hoewel exacte aantallen niet openbaar zijn, bevinden servers zich voornamelijk in Rusland. HTTP en SOCKS5-ondersteuning: Ondersteunt meerdere proxyprotocollen voor flexibiliteit.

Functie Informatie Type IPv4, IPv6 Locaties ~50 Landen Snelheid Tot 30 Mbit/s

Proxy6.net biedt twee soorten proxies: IPv4 en IPv6. Het bedrijf geeft echter relatief weinig details:

IPv4 : Geprijsd op basis van abonnementsduur en aantal proxies.

: Geprijsd op basis van abonnementsduur en aantal proxies. IPv6: Beperkte serverlocaties in vergelijking met IPv4.

Hoewel Proxy6.net snelheden tot 10 Mbit/s voor IPv4 en 30 Mbit/s voor IPv6 belooft, is het bedrijf niet transparant over de vraag of de proxy’s roterend of statisch zijn, en of het datacenter- of residentiële proxy’s zijn.

Aanvullende Tools

Proxy6.net biedt een verscheidenheid aan gratis tools:

Proxy Checker: Voor het analyseren van proxy-beschikbaarheid

Port Scanner: Om open poorten te controleren

‘Whois’-tool: om domeineigendom op te zoeken

Aankopen Vereenvoudigd#

Het proces van het kopen van een proxy bij Proxy6.net is eenvoudig, hoewel de gebruikersinterface te wensen overlaat. Gebruikers moeten een account aanmaken om toegang te krijgen tot het aankoopsscherm.

Prijsstelling en Kortingen#

IPv4 Plan : Vanaf $1,77 voor één maand

: Vanaf $1,77 voor één maand IPv6 Plan : Slechts $0,06 voor drie dagen

: Slechts $0,06 voor drie dagen Kortingen: Een korting van 5% is beschikbaar voor klanten die coupons delen.

Plan Vanafprijs Looptijd IPv4 $1.77 1 maand IPv6 $0.06 3 Dagen

Klantrecensies en reputatie#

Een van de zwakke punten van Proxy6.net is de Trustpilot-beoordeling van 1,5 sterren. Klanten wijzen vaak op slechte klantenservice en de kwaliteit van de proxies als verbeterpunten.

Opties voor het bereiken van klantenondersteuning zijn een telefoonnummer, e-mail en live chat. Hoewel opties beschikbaar zijn, is de reputatie voor klantenservice niet erg glansrijk.

Als u wilt verdienen via Proxy6.net, biedt hun affiliate-programma een uitbetaling van 30% op alle verwijzingsorders. Registratie is vereist om te beginnen.

Voors en tegens#

Voordelen

Betaalbare tariefplannen

Ondersteuning voor zowel IPv4 als IPv6

Gratis extra tools

Nadelen

Slechte online reputatie

Gebrek aan gedetailleerde service-informatie

Beperkte klantenondersteuning

Proxy6.net heeft wel sterke punten, vooral op het gebied van prijzen en de aanvullende gratis tools die het biedt. De slechte online reputatie en het gebrek aan transparantie over de diensten duiden echter op verbeteringsmogelijkheden.

Alternatieven om in Overweging te Nemen#

IPRoyal : Bekend om de diverse selectie van proxies en betrouwbare service.

: Bekend om de diverse selectie van proxies en betrouwbare service. Bright Data : Biedt een uitgebreide reeks technologische oplossingen.

: Biedt een uitgebreide reeks technologische oplossingen. Oxylabs: Meer geschikt voor zakelijke klanten die een breed scala aan diensten nodig hebben.

“De brug over geografische beperkingen”#

Lena Mirovich, Wit-Rusland

“Ik ben naar Proxy6.net gegaan om toegang te krijgen tot inhoud die in mijn land is geblokkeerd, en het was een openbaring. De installatie was een fluitje van een cent, zelfs voor iemand die niet erg technisch aangelegd is. Hoewel ik af en toe wat vertragingen ben tegengekomen, heeft de algehele betrouwbaarheid me een loyale gebruiker gehouden. Het is een betrouwbare brug over vervelende geo-beperkingen.”

“Een gemengde ervaring voor online gamen”#

Carlos Rivera, Mexico

“Ik heb voor Proxy6.net gekozen in de hoop mijn online gaming te verbeteren met een lagere ping en toegang tot verschillende regio’s. Hoewel het voor mij nieuwe servers opende, heeft de inconsistentie in snelheid soms invloed op de gameplay. Het is een gok, maar als het loont, is de ervaring onverslaanbaar.”

“De Facilitator voor Academisch Onderzoek”#

Igor Novikov, Rusland

“Proxy6.net heeft mijn academisch onderzoek gefaciliteerd door toegang te bieden tot beperkte wetenschappelijke tijdschriften en databases. Hoewel de service meestal snel en betrouwbaar is, zijn er zeldzame momenten van uitval geweest. Desondanks is het een kleine prijs voor de schat aan informatie die het ontsluit.”

Welke soorten proxies biedt Proxy6.net aan?#

IPv4 en IPv6.

Het bedrijf heeft gemengde tot slechte reviews online ontvangen, wat twijfels over de betrouwbaarheid oproept.

Biedt Proxy6.net een geldteruggarantie?#

Ja, maar onder strikte voorwaarden.

Hoe controleer je of de proxy werkt of niet?#

U kunt onze gratis proxy checker gebruiken https://fineproxy.org/proxy-checker/

Wat zijn sites zoals Proxy6.net en hoe verschillen zij?#

Sites zoals Proxy6.net zijn proxy-serviceproviders die verschillende soorten proxies aanbieden voor verschillende behoeften, zoals anoniem surfen op het web of het omzeilen van geo-restricties. Elke site kan verschillen qua functies, soorten proxies die worden aangeboden, prijsstelling en beveiligingsmaatregelen.

Wat kan ik verwachten op de Proxy6.net-startpagina?#

Op de Proxy6.net-startpagina vindt u doorgaans informatie over hun proxyservices, inclusief de beschikbare soorten proxies, prijsplannen, functies zoals snelheid en beveiliging, en instructies voor het kopen en gebruiken van hun proxies.

Wat zijn de voor- en nadelen en het eindoordeel over het gebruik van Proxy6.net?#

De voordelen van het gebruik van Proxy6.net kunnen een verscheidenheid aan proxytypen, gebruiksgemak en betrouwbare klantenondersteuning omvatten. Nadelen kunnen kosten vergeleken met gratis proxies en mogelijke beperkingen op bandbreedte of serverlocaties zijn. Het eindoordeel zou afhangen van uw specifieke behoeften en of de functies van Proxy6.net’s daarmee aansluiten.

Welke functies en soorten proxy’s biedt Proxy6.net?#

Proxy6.net biedt doorgaans functies zoals verschillende proxytypen (bijvoorbeeld HTTP, HTTPS, Socks5), verschillende serverlocaties en mogelijk tools voor het beheren van meerdere proxy’s. De specifieke typen proxy’s kunnen variëren van speciale IP’s tot gedeelde proxy’s, elk geschikt voor verschillende gebruiksscenario’s, zoals webschrapen of anoniem browsen.

Is Proxy6.net een legitieme service of een oplichterij?#

Om te bepalen of Proxy6.net legitiem is of een scam, is het belangrijk om klantreviews te onderzoeken, de beveiliging van hun website te verifiëren, de kwaliteit van hun klantenservice te beoordelen en hun aanbod te vergelijken met andere gerenommeerde proxy-serviceproviders. Over het algemeen kan het zoeken naar gedetailleerde gebruikersfeedback en professionele reviews helpen om de legitimiteit van dergelijke services in te schatten.

Waar kan ik een korting op proxy6 vinden?#

Kortingscode 5%: uRHtq8aIPx