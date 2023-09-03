Penafian: Semua data dalam semakan ini diambil daripada sumber awam dan maklumat di laman web Proxy6.net. Ini bukan iklan atau panggilan untuk pembelian. Matlamatnya adalah untuk menawarkan semakan yang tidak berat sebelah tanpa menyinggung perasaan sesiapa atau meletakkan syarikat dalam cahaya negatif.

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Isi kandungan#

Apabila dunia digital terus berkembang, permintaan untuk perkhidmatan proksi sentiasa meningkat. Dalam pasaran yang begitu sibuk, Proxy6.net berdiri sebagai pemain yang kurang dikenali tetapi mampu milik. Mengkhususkan diri dalam proksi IPv4 dan IPv6, Proxy6 telah menarik perhatian kerana kadar mesra bajetnya. Walau bagaimanapun, adakah ia menawarkan kebolehpercayaan dan prestasi di samping kosnya yang rendah? Mari kita mendalami butirannya.

Sokongan IPv4 dan IPv6 : Proxy6.net memfokus terutamanya pada proksi IPv4 dan IPv6.

: Proxy6.net memfokus terutamanya pada proksi IPv4 dan IPv6. Lokasi Pelayan : Walaupun nombor tepat tidak didedahkan, pelayan terutamanya terletak di Rusia.

: Walaupun nombor tepat tidak didedahkan, pelayan terutamanya terletak di Rusia. Sokongan HTTP dan SOCKS5: Menyokong pelbagai protokol proksi untuk fleksibiliti.

Maklumat Pelayan#

Ciri Maklumat Jenis IPv4, IPv6 Lokasi ~50 Negara Kelajuan Sehingga 30 Mbit/s

Jenis Proksi#

Proxy6.net menawarkan dua jenis proksi: IPv4 dan IPv6. Walau bagaimanapun, syarikat itu agak kurang pada butiran:

IPv4 : Harga berbeza berdasarkan tempoh langganan dan bilangan proksi.

: Harga berbeza berdasarkan tempoh langganan dan bilangan proksi. IPv6: Lokasi pelayan terhad berbanding IPv4.

Walaupun Proxy6.net menjanjikan kelajuan sehingga 10 Mbit/s untuk IPv4 dan 30 Mbit/s untuk IPv6, syarikat itu tidak telus tentang sama ada proksi itu berputar atau statik, dan jika ia adalah pusat data atau proksi kediaman.

Alat Tambahan#

Proxy6.net menawarkan pelbagai alat percuma:

Penyemak Proksi: Untuk menganalisis ketersediaan proksi

Pengimbas Port: Untuk menyemak port terbuka

Alat ‘Whois’: Untuk mencari pemilikan domain

Kesederhanaan Pembelian#

Proses membeli proksi daripada Proxy6.net adalah mudah, walaupun antara muka pengguna meninggalkan sesuatu yang dikehendaki. Pengguna mesti membuat akaun untuk mendapatkan akses kepada papan pemuka pembelian.

Harga dan Diskaun#

Pelan IPv4 : Bermula pada $1.77 selama sebulan

: Bermula pada $1.77 selama sebulan Pelan IPv6 : Serendah $0.06 selama tiga hari

: Serendah $0.06 selama tiga hari Diskaun: Diskaun 5% tersedia untuk pelanggan berkongsi kupon.

Jadual Harga#

Pelan Harga Bermula Tempoh IPv4 $1.77 1 Bulan IPv6 $0.06 3 hari

Ulasan dan Reputasi Pelanggan#

Salah satu mata rendah untuk Proxy6.net ialah rating Trustpilotnya, yang berada pada 1.5 bintang. Pelanggan sering menunjukkan perkhidmatan pelanggan yang lemah dan kualiti proksi sebagai bidang yang memerlukan penambahbaikan.

Sokongan Pelanggan#

Pilihan untuk menghubungi sokongan pelanggan termasuk nombor telefon, e-mel dan sembang langsung. Walaupun pilihan tersedia, reputasi untuk perkhidmatan pelanggan adalah kurang cemerlang.

Program Afiliasi#

Jika anda ingin menjana pendapatan melalui Proxy6.net, program ahli gabungan mereka menawarkan pembayaran 30% pada semua pesanan rujukan. Daftar diperlukan untuk bermula.

Kebaikan dan keburukan#

Kelebihan

Pelan penetapan harga yang terjangkau

Sokongan untuk IPv4 dan IPv6

Alat tambahan percuma

Kekurangan

Reputasi dalam talian yang buruk

Kekurangan maklumat perkhidmatan terperinci

Sokongan pelanggan terhad

Keputusan Akhir#

Proxy6.net mempunyai kelebihannya, terutamanya dari segi harga dan alat percuma tambahan yang ditawarkannya. Walau bagaimanapun, reputasi dalam talian yang buruk dan kekurangan ketelusan tentang perkhidmatannya menunjukkan ruang untuk penambahbaikan.

Alternatif untuk Dipertimbangkan#

IPRoyal : Terkenal dengan rangkaian proksi yang pelbagai dan perkhidmatan yang boleh dipercayai.

: Terkenal dengan rangkaian proksi yang pelbagai dan perkhidmatan yang boleh dipercayai. Bright Data : Menawarkan pelbagai solusi teknologi yang luas.

: Menawarkan pelbagai solusi teknologi yang luas. Oxylabs: Lebih sesuai untuk klien korporat yang memerlukan pelbagai perkhidmatan.

„Jambatan Melepasi Sekatan Geografi#

Lena Mirovich, Belarus

“Saya telah beralih kepada Proxy6.net untuk mengakses kandungan yang dikunci di luar negara saya, dan ia merupakan satu pendedahan. Persediaan adalah mudah, walaupun untuk seseorang yang tidak terlalu cenderung kepada teknologi. Walaupun saya mengalami kelembapan sekali-sekala, kebolehpercayaan keseluruhan telah mengekalkan saya sebagai pengguna setia. Ia adalah jambatan yang boleh dipercayai mengatasi sekatan geo yang menjengkelkan.”

„Pengalaman Bercampur untuk Permainan Dalam Talian#

Carlos Rivera, Mexico

“Saya memilih Proxy6.net dengan harapan meningkatkan permainan dalam talian dengan ping yang lebih rendah dan akses ke wilayah yang berbeza. Walaupun ia membuka pelayan baharu untuk saya, ketidakkonsistenan kelajuan kadang-kadang mempengaruhi permainan. Ia adalah satu pertaruhan, tetapi apabila ia berjaya, pengalaman itu tidak tertandingi.”

„Fasilitator Penyelidikan Akademik#

Igor Novikov, Russia

“Proxy6.net telah memudahkan penyelidikan akademik saya dengan memberikan akses kepada jurnal dan pangkalan data yang terhad. Sementara kebanyakan masa perkhidmatan itu cepat dan boleh dipercayai, ada momen langka ketika gangguan berlaku. Walau bagaimanapun, ia adalah harga kecil untuk maklumat melimpah yang ia buka.”

Soalan Lazim#

Apakah jenis proksi yang ditawarkan oleh Proxy6.net?#

IPv4 dan IPv6.

Adakah Proxy6.net boleh dipercayai?#

Syarikat ini telah menerima ulasan bercampur hingga buruk dalam talian, menimbulkan keraguan tentang keandalannya.

Adakah Proxy6.net menawarkan jaminan wang kembali?#

Ya, tetapi di bawah syarat yang ketat.

Bagaimanakah anda menyemak proksi berfungsi atau tidak?#

Anda boleh menggunakan pemeriksa proxy percuma kami https://fineproxy.org/proxy-checker/

Apakah situs seperti Proxy6.net dan bagaimana perbedaannya?#

Situs seperti Proxy6.net adalah penyedia layanan proxy yang menawarkan pelbagai jenis proxy untuk keperluan yang berbeza, seperti penyemakan imbas web tanpa nama atau memintas sekatan geografi. Setiap situs mungkin berbeza dari segi ciri-ciri, jenis proxy yang ditawarkan, harga, dan langkah-langkah keselamatan.

Apa yang boleh saya jangkakan di halaman utama Proxy6.net?#

Di halaman utama Proxy6.net, anda biasanya akan menemui maklumat tentang perkhidmatan proxy mereka, termasuk jenis proxy yang tersedia, pelan harga, ciri-ciri seperti kecepatan dan keselamatan, serta arahan tentang cara membeli dan menggunakan proxy mereka.

Apakah kebaikan, keburukan, dan penilaian akhir menggunakan Proxy6.net?#

Kebaikan menggunakan Proxy6.net mungkin termasuk pelbagai jenis proksi, kemudahan penggunaan, dan sokongan pelanggan yang boleh dipercayai. Keburukan boleh termasuk kos berbanding proksi percuma dan batasan berpotensi pada lebar jalur atau lokasi pelayan. Keputusan akhir akan bergantung pada keperluan khusus anda dan sama ada ciri-ciri Proxy6.net selaras dengan keperluan anda.

Apakah ciri-ciri dan jenis proxy yang ditawarkan Proxy6.net?#

Proxy6.net biasanya menawarkan ciri seperti jenis proksi yang berbeza (cth, HTTP, HTTPS, Socks5), pelbagai lokasi pelayan dan mungkin alat untuk mengurus berbilang proksi. Jenis proksi tertentu boleh terdiri daripada IP khusus kepada proksi kongsi, setiap satu sesuai untuk kes penggunaan yang berbeza seperti pengikisan web atau penyemakan imbas tanpa nama.

Adakah Proxy6.net perkhidmatan yang sah atau penipuan?#

Untuk menentukan sama ada Proxy6.net adalah sah atau penipuan, penting untuk menyelidik ulasan pelanggan, mengesahkan keselamatan laman web mereka, menilai kualiti perkhidmatan pelanggan mereka, dan membandingkan penawaran mereka dengan penyedia perkhidmatan proksi terkemuka yang lain. Secara amnya, mencari maklum balas pengguna yang terperinci dan ulasan profesional boleh membantu mengukur kesahihan perkhidmatan tersebut.

Di mana saya boleh mencari diskaun pada proxy6?#

Kod diskaun 5%: uRHtq8aIPx