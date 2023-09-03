Sorumluluk reddi: Bu incelemede yer alan tüm veriler açık kaynaklardan ve Proxy6.net’s web sitesindeki bilgilerden alınmıştır. Bu bir reklam veya satın alma çağrısı değildir. Amaç, kimseyi kırıkığa uğratmadan ve şirketi olumsuz yönde göstermeden tarafsız bir inceleme sunmaktır.

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Dijital dünya genişlemeye devam ettikçe, proxy hizmetlerine yönelik talep sürekli artmaktadır. Bu canlı pazarda Proxy6.net, daha az bilinir ancak uygun fiyatlı bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır. IPv4 ve IPv6 proxy’lerine uzmanlaşan Proxy6, bütçe dostu oranları nedeniyle dikkat çekmiştir. Ancak düşük maliyetlerin yanı sıra güvenilirlik ve performans sunuyor mu? Detaylara göz atalım.

Temel Özellikler Proxy6.net#

IPv4 ve IPv6 Desteği : Proxy6.net esas olarak IPv4 ve IPv6 proxy’lerine odaklanır.

: Proxy6.net esas olarak IPv4 ve IPv6 proxy’lerine odaklanır. Sunucu Konumları : Kesin rakamlar açıklanmamış olsa da, sunucular öncelikle Rusya’da bulunmaktadır.

: Kesin rakamlar açıklanmamış olsa da, sunucular öncelikle Rusya’da bulunmaktadır. HTTP ve SOCKS5 Desteği: Esneklik için birden fazla proxy protokolünü destekler.

Sunucu Bilgileri#

Özellik Bilgi Tip IPv4, IPv6 Konumlar ~50 Ülke Hız 30 Mbit/s’ye kadar

Proxy Türleri#

Proxy6.net iki tür proxy sunmaktadır: IPv4 ve IPv6. Ancak şirket detaylar konusunda oldukça cimri davranmaktadır:

IPv4 : Abonelik süresi ve proxy sayısına göre farklı fiyatlandırılır.

: Abonelik süresi ve proxy sayısına göre farklı fiyatlandırılır. IPv6: IPv4’e kıyasla sınırlı sunucu konumları.

Proxy6.net, IPv4 için 10 Mbit/s’ye ve IPv6 için 30 Mbit/s’ye kadar hızlar vaat etse de şirket, proxy’lerin döner mi yoksa statik mi olduğu ve bunların veri merkezi mi yoksa konut proxy’leri mi olduğu konusunda şeffaf değil.

Ek Araçlar#

Proxy6.net çeşitli ücretsiz araçlar sunmaktadır:

Proxy Denetleyicisi: Proxy kullanılabilirliğini analiz etmek için

Bağlantı Noktası Tarayıcı: Açık bağlantı noktalarını kontrol etmek için

‘Whois’ Aracı: Alan adı sahipliğini sorgulamak için

Satın Alma Kolaylığı#

Proxy6.net’den proxy satın alma işlemi basittir, ancak kullanıcı arayüzü istenilenin biraz altında kalmaktadır. Kullanıcılar satın alma panosuna erişim kazanmak için bir hesap oluşturmalıdırlar.

Fiyatlandırma ve İndirimler#

IPv4 Planı : Bir ay için $1,77’den başlayan fiyatlarla

: Bir ay için $1,77’den başlayan fiyatlarla IPv6 Planı : Üç gün boyunca $0,06 kadar düşük

: Üç gün boyunca $0,06 kadar düşük İndirimler: Kuponu paylaşan müşteriler için %5 indirim mevcuttur.

Fiyatlandırma Tablosu#

Plan Başlangıç fiyatı Süre IPv4 $1.77 1 Ay IPv6 $0.06 3 gün

Müşteri Yorumları ve İtibar#

Proxy6.net’in en düşük noktalarından biri de 1,5 yıldız olan Trustpilot derecesidir. Müşteriler sıklıkla, iyileştirilmesi gereken alanlar olarak zayıf müşteri hizmetlerine ve vekillerin kalitesine işaret etmektedir.

Müşteri Desteği#

Müşteri desteğine ulaşmanın seçenekleri arasında telefon numarası, e-posta ve canlı sohbet bulunmaktadır. Seçenekler mevcut olsa da, müşteri hizmeti itibarı pek de olumlu değildir.

Affiliate Programı#

Proxy6.net üzerinden kazanmak istiyorsanız, bunların bağlı program tüm referral siparişlerde ödeme sunmaktadır. Başlamak için kaydolmak gereklidir.

Avantajlar ve Dezavantajlar#

Artıları

Uygun fiyatlandırma planları

IPv4 ve IPv6 desteği

Ücretsiz ek araçlar

Eksiler

Kötü çevrimiçi itibar

Ayrıntılı hizmet bilgilerinin eksikliği

Sınırlı müşteri desteği

Son Yargı#

Proxy6.net’in özellikle fiyatlandırma ve sunduğu ek ücretsiz araçlar açısından avantajları vardır. Ancak çevrimiçi itibarın zayıf olması ve hizmetlerine ilişkin şeffaflığın olmayışı, iyileştirme yapılması gerektiğini gösteriyor.

Göz Önünde Bulundurulacak Alternatifler#

IPRoyal : Çok çeşitli proxy’leri ve güvenilir hizmetiyle tanınır.

: Çok çeşitli proxy’leri ve güvenilir hizmetiyle tanınır. Bright Data : Geniş bir teknolojik çözüm yelpazesi sunmaktadır.

: Geniş bir teknolojik çözüm yelpazesi sunmaktadır. Oxylabs: Geniş bir hizmet yelpazesine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için daha uygundur.

„Coğrafi Kısıtlamaların Köprüsü#

Lena Mirovich, Belarus

“Ülkemde erişimi engellenen içeriğe erişmek için Proxy6.net’e başvurdum ve bu bir gerçek oldu. Kurulum, teknolojiye fazla yatkın olmayan biri için bile çok kolaydı. Zaman zaman yavaşlamalarla karşılaşsam da genel güvenilirlik beni sadık bir kullanıcı olarak tuttu. Can sıkıcı coğrafi kısıtlamalara karşı güvenilir bir köprü.”

„Çevrimiçi Oyunlar için Karışık Bir Deneyim#

Carlos Rivera, Meksika

„Proxy6.net’i seçtim, çünkü çevrimiçi oyunlarımı daha düşük ping ve farklı bölgelere erişimle geliştirmeyi umdum. Bana yeni sunucuları açmasına rağmen, bazen hız tutarsızlığı oynanışı etkiliyor. Riskli bir seçim, ama işe yaradığında deneyim muhteşem.’

„Akademik Araştırma Kolaylaştırıcısı#

Igor Novikov, Rusya

„Proxy6.net, kısıtlı dergilere veritabanlarına erişim sağlayarak akademik araştırmalarımı kolaylaştırdı. Hizmet çoğu zaman hızlı ve güvenilir olsa da, nadir de olsa kesinti yaşanmıştır. Bununla birlikte, açtığı bilgi hazinesinin karşılığında küçük bir fiyattır.„}, {

Proxy6.net ne tür proxyler sunuyor?#

IPv4 ve IPv6.

Şirket çevrimiçi olarak karışık ile kötü arasında değişen yorumlar almış ve bunun güvenilirliği konusunda şüpheler uyandırmıştır.

Proxy6.net para iade garantisi sunuyor mu?#

Evet, ancak katı koşullar altında.

Proxy’nin çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edersiniz?#

Ücretsiz proxy denetleyicimizi kullanabilirsiniz https://fineproxy.org/proxy-checker/

Proxy6.net gibi siteler nelerdir ve aralarındaki farklar nelerdir?#

Proxy6.net gibi siteler, anonim web gezintisi veya coğrafi kısıtlamaları aşma gibi çeşitli ihtiyaçlar için farklı türde proxy’ler sunan proxy hizmet sağlayıcılarıdır. Her site, sunulan özellikleri, proxy türlerini, fiyatlandırmayı ve güvenlik önlemlerini açısından farklılık gösterebilir.

Proxy6.net ana sayfasında neler bulabilirim?#

Proxy6.net ana sayfasında genellikle mevcut proxy türleri, fiyatlandırma planları, hız ve güvenlik gibi özellikler ve proxy’lerin nasıl satın alınacağına ve kullanılacağına ilişkin talimatlar dahil olmak üzere proxy hizmetleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Proxy6.net kullanmanın artıları, eksileri ve son kararı nelerdir?#

Proxy6.net kullanmanın avantajları arasında çeşitli proxy türleri, kullanım kolaylığı ve güvenilir müşteri desteği yer alabilir. Dezavantajlar, ücretsiz proxy’lerle karşılaştırıldığında maliyetler ve bant genişliği veya sunucu konumlarında olası sınırlamalar olabilir. Son verdi, özel ihtiyaçlarınıza ve Proxy6.net’in özelliklerinin bunlarla uyumlu olup olmadığına bağlı olacaktır.

Proxy6.net hangi özellikleri ve proxy türlerini sunuyor?#

Proxy6.net tipik olarak farklı proxy türleri (örneğin, HTTP, HTTPS, Socks5), çeşitli sunucu konumları ve muhtemelen birden fazla proxy’yi yönetmek için araçlar gibi özellikler sunar. Belirli proxy türleri, web scraping veya anonim tarama gibi farklı kullanım durumları için uygun olan, adanmış IP’lerden paylaşılan proxy’lere kadar değişebilir.

Proxy6.net meşru bir hizmet mi yoksa bir dolandırıcılık mı?#

Proxy6.net’in meşru olup olmadığını veya bir dolandırıcılık olup olmadığını belirlemek için müşteri yorumlarını araştırmak, web sitelerinin güvenliğini doğrulamak, müşteri hizmetleri kalitesini değerlendirmek ve tekliflerini diğer saygın proxy hizmet sağlayıcılarıyla karşılaştırmak önemlidir. Genel olarak, ayrıntılı kullanıcı geri bildirimi ve profesyonel incelemeler aramak, bu tür hizmetlerin meşruluğunu ölçmeye yardımcı olabilir.

proxy6’de indirim nerede bulabilirim?#

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