Disclaimer: Alle Daten in dieser Bewertung stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und Informationen auf der Website von Proxy6.net. Dies ist keine Werbung oder Kaufaufforderung. Ziel ist es, eine unvoreingenommene Bewertung zu bieten, ohne jemanden zu beleidigen oder das Unternehmen in einem negativen Licht darzustellen.

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Mit der ständigen Expansion der digitalen Welt wächst auch die Nachfrage nach Proxy-Diensten kontinuierlich. In diesem lebendigen Markt positioniert sich Proxy6.net als weniger bekannter, aber günstiger Anbieter. Mit Spezialisierung auf IPv4- und IPv6-Proxys hat Proxy6 Aufmerksamkeit durch seine budgetfreundlichen Tarife erregt. Bietet es aber auch Zuverlässigkeit und Leistung neben seinen niedrigen Kosten? Schauen wir uns die Details an.

Wichtigste Funktionen von Proxy6.net#

IPv4- und IPv6-Unterstützung : Proxy6.net konzentriert sich hauptsächlich auf IPv4- und IPv6-Proxys.

: Proxy6.net konzentriert sich hauptsächlich auf IPv4- und IPv6-Proxys. Server-Standorte : Die genauen Zahlen sind nicht öffentlich bekannt, Server befinden sich jedoch hauptsächlich in Russland.

: Die genauen Zahlen sind nicht öffentlich bekannt, Server befinden sich jedoch hauptsächlich in Russland. HTTP- und SOCKS5-Unterstützung: Unterstützt mehrere Proxy-Protokolle für maximale Flexibilität.

Funktion Information Typ IPv4, IPv6 Standorte ~50 Länder Geschwindigkeit Bis zu 30 Mbit/s

Proxy6.net bietet zwei Arten von Proxys an: IPv4 und IPv6. Das Unternehmen ist jedoch relativ wenig transparent bei den Details:

IPv4 : Der Preis variiert je nach Abonnementdauer und Anzahl der Proxys.

: Der Preis variiert je nach Abonnementdauer und Anzahl der Proxys. IPv6: Begrenzte Server-Standorte im Vergleich zu IPv4.

Während Proxy6.net Geschwindigkeiten von bis zu 10 Mbit/s für IPv4 und 30 Mbit/s für IPv6 verspricht, ist das Unternehmen nicht transparent darüber, ob die Proxys rotierend oder statisch sind und ob es sich um Rechenzentrums- oder Residential-Proxys handelt.

Zusätzliche Tools

Proxy6.net bietet verschiedene kostenlose Tools:

Proxy Checker: Zur Analyse der Proxy-Verfügbarkeit

Port Scanner: Zum Überprüfen offener Ports

‘Whois’ Tool: Zur Abfrage von Domain-Eigentümern

Der Prozess zum Kauf eines Proxys bei Proxy6.net ist unkompliziert, wobei die Benutzeroberfläche jedoch zu wünschen übrig lässt. Benutzer müssen ein Konto erstellen, um auf das Kauf-Dashboard zuzugreifen.

Preise und Rabatte#

IPv4-Tarif : Ab $1,77 für einen Monat

: Ab $1,77 für einen Monat IPv6-Tarif : Bereits ab $0,06 für drei Tage

: Bereits ab $0,06 für drei Tage Rabatte: Kunden, die Gutscheine teilen, erhalten einen Rabatt von 5 %.

Tarif Preis ab Laufzeit IPv4 $1.77 1 Monat IPv6 $0.06 3 Tage

Kundenbewertungen und Reputation#

Eine der Schwachstellen von Proxy6.net ist die Trustpilot-Bewertung mit 1,5 Sternen. Kunden weisen häufig auf schlechten Kundenservice und die Qualität der Proxys als Verbesserungsbereiche hin.

Der Kundensupport ist über Telefon, E-Mail und Live-Chat erreichbar. Obwohl mehrere Optionen vorhanden sind, ist der Ruf für Kundenservice eher mittelmäßig.

Wenn Sie durch Proxy6.net verdienen möchten, bietet das Affiliate-Programm 30% Auszahlung auf alle Referral-Bestellungen. Eine Registrierung ist erforderlich, um zu starten.

Vor- und Nachteile#

Vorteile

Günstige Tarife

Unterstützung für IPv4 und IPv6

Kostenlose zusätzliche Tools

Nachteile

Schwacher Online-Ruf

Mangel an detaillierten Service-Informationen

Begrenzter Kundensupport

Abschließende Bewertung#

Proxy6.net hat seine Stärken, insbesondere bei den Preisen und den zusätzlichen kostenlosen Tools, die es bietet. Allerdings deuten der schlechte Online-Ruf und die mangelnde Transparenz über die Services auf Verbesserungspotenzial hin.

Alternativen zum Vergleich#

IPRoyal : Bekannt für sein vielfältiges Proxy-Angebot und zuverlässigen Service.

: Bekannt für sein vielfältiges Proxy-Angebot und zuverlässigen Service. Bright Data : Bietet ein breites Spektrum an technologischen Lösungen.

: Bietet ein breites Spektrum an technologischen Lösungen. Oxylabs: Besser geeignet für Unternehmenskunden, die ein breites Leistungsspektrum benötigen.

„Die Brücke über Geo-Beschränkungen#

Lena Mirovich, Belarus

„Ich habe mich an Proxy6.net gewandt, um auf inländisch gesperrte Inhalte zuzugreifen, und es war eine Offenbarung. Das Setup war kinderleicht, auch für jemanden, der nicht besonders technisch versiert ist. Während ich gelegentlich Verlangsamungen erlebt habe, hat die insgesamte Zuverlässigkeit mich als treuen Nutzer gehalten. Es ist eine zuverlässige Brücke über nervige Geo-Beschränkungen.”

„Eine gemischte Erfahrung für Online-Gaming#

Carlos Rivera, Mexiko

„Ich habe mich für Proxy6.net entschieden, um mein Online-Gaming mit geringerem Ping und Zugang zu verschiedenen Regionen zu verbessern. Obwohl mir dadurch neue Server zur Verfügung standen, beeinträchtigt die Geschwindigkeitsinkonsistenz manchmal das Gameplay. Es ist ein Glücksspiel, aber wenn es sich auszahlt, ist die Erfahrung unübertroffen.

„Der Ermöglicher für akademische Forschung#

Igor Novikov, Russland

„Proxy6.net hat meine akademische Forschung erleichtert, indem es mir Zugang zu eingeschränkten Journals und Datenbanken gewährt hat. Die meiste Zeit ist der Service schnell und zuverlässig, aber es gab seltene Ausfallzeiten. Dennoch ist dies ein kleiner Preis für die Fülle an Informationen, die es erschließt.

Welche Proxy-Typen bietet Proxy6.net an?#

IPv4 und IPv6.

Das Unternehmen hat online gemischte bis schlechte Bewertungen erhalten, was Zweifel an seiner Zuverlässigkeit aufwirft.

Bietet Proxy6.net eine Geld-zurück-Garantie?#

Ja, aber unter strengen Bedingungen.

Wie überprüfen Sie, ob ein Proxy funktioniert oder nicht?#

Sie können unseren kostenlosen Proxy-Checker nutzen https://fineproxy.org/proxy-checker/

Was sind Dienste wie Proxy6.net und wie unterscheiden sie sich?#

Seiten wie Proxy6.net sind Proxy-Dienstanbieter, die verschiedene Arten von Proxys für unterschiedliche Anforderungen anbieten – etwa für anonymes Surfen oder zum Umgehen von Geo-Beschränkungen. Jede Seite kann sich in den angebotenen Funktionen, Proxy-Typen, Preisen und Sicherheitsmaßnahmen unterscheiden.

Was erwartet Sie auf der Startseite von Proxy6.net?#

Auf der Startseite von Proxy6.net finden Sie normalerweise Informationen zu den Proxy-Diensten, einschließlich der verfügbaren Proxy-Typen, Tarife, Funktionen wie Geschwindigkeit und Sicherheit sowie Anweisungen zum Kauf und zur Nutzung der Proxys.

Was sind Vor- und Nachteile und das Fazit zur Nutzung von Proxy6.net?#

Die Vorteile von Proxy6.net könnten eine Vielzahl von Proxy-Typen, benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässigen Kundenservice umfassen. Nachteile könnten höhere Kosten im Vergleich zu kostenlosen Proxys und potenzielle Einschränkungen bei der Bandbreite oder den Serverstandorten sein. Das Endergebnis hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab und davon, ob die Funktionen von Proxy6.net diesen entsprechen.

Welche Funktionen und Proxy-Typen bietet Proxy6.net?#

Proxy6.net bietet in der Regel Funktionen wie verschiedene Proxy-Typen (z. B. HTTP, HTTPS, SOCKS5), unterschiedliche Serverstandorte und möglicherweise Tools zur Verwaltung mehrerer Proxys. Die spezifischen Proxy-Typen können von dedizierten IPs bis zu geteilten Proxys reichen – jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle wie Web-Scraping oder anonymes Browsen geeignet.

Ist Proxy6.net ein seriöser Dienst oder Betrug?#

Um festzustellen, ob Proxy6.net legitim ist oder ein Betrug, ist es wichtig, Kundenrezensionen zu recherchieren, die Sicherheit der Website zu überprüfen, die Qualität des Kundenservice zu bewerten und deren Angebote mit anderen seriösen Proxy-Dienstanbietern zu vergleichen. Im Allgemeinen kann die Suche nach detailliertem Nutzer-Feedback und professionellen Rezensionen helfen, die Legitimität solcher Dienste zu beurteilen.

Wo finde ich einen Rabatt auf Proxy6?#

Rabattcode 5%: uRHtq8aIPx