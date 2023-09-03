Aviso: Todos os dados contidos nesta análise foram obtidos de fontes públicas e informações do site Proxy6.net. Não se trata de uma propaganda nem de uma solicitação de compra. O objetivo é oferecer uma análise imparcial, sem ofender ninguém nem apresentar a empresa de forma negativa.

Cupom de desconto: 5%: uRHtq8aIPx

À medida que o mundo digital continua se expandindo, a demanda por serviços de proxy está em constante crescimento. Em um mercado tão dinâmico, Proxy6.net se destaca como um player menos conhecido, mas acessível. Especializada em proxies IPv4 e IPv6, a Proxy6 atraiu atenção por suas taxas econômicas. Porém, oferece confiabilidade e desempenho junto aos seus custos baixos? Vamos explorar os detalhes.

Principais recursos Proxy6.net#

Suporte a IPv4 e IPv6 : Proxy6.net foca principalmente em proxies IPv4 e IPv6.

: Proxy6.net foca principalmente em proxies IPv4 e IPv6. Locais do servidor : Embora os números exatos não sejam divulgados, os servidores estão localizados principalmente na Rússia.

: Embora os números exatos não sejam divulgados, os servidores estão localizados principalmente na Rússia. Suporte HTTP e SOCKS5: Suporta múltiplos protocolos de proxy para flexibilidade.

Informações do Servidor#

Recurso Informações Tipo IPv4, IPv6 Localizações ~50 Países Velocidade Até 30 Mbit/s

Tipos de Proxies#

Proxy6.net oferece dois tipos de proxies: IPv4 e IPv6. Porém, a empresa é relativamente escassa em detalhes:

IPv4 : Preços variam conforme a duração da assinatura e quantidade de proxies.

: Preços variam conforme a duração da assinatura e quantidade de proxies. IPv6: Locais de servidores limitados comparado ao IPv4.

Embora Proxy6.net prometa velocidades de até 10 Mbit/s para IPv4 e 30 Mbit/s para IPv6, a empresa não é transparente sobre se os proxies são rotativos ou estáticos, e se são proxies de datacenter ou residenciais.

Ferramentas adicionais#

Proxy6.net oferece uma variedade de ferramentas gratuitas:

Proxy Checker: Para analisar disponibilidade de proxy

Scanner de portas: Para verificar se há portas abertas

Ferramenta ‘Whois’: Para consultar propriedade de domínios

Simplicidade na Compra#

O processo de compra de um proxy do Proxy6.net é simples, embora a interface do usuário deixe a desejar. Os usuários devem criar uma conta para obter acesso ao painel de compras.

Preços e Descontos#

Plano IPv4 : A partir de $1,77 por um mês

: A partir de $1,77 por um mês Plano IPv6 : A partir de $0,06 por três dias

: A partir de $0,06 por três dias Descontos: Um desconto de 5% está disponível para clientes que compartilham cupons.

Tabela de Preços#

Plano Preço Inicial Duração IPv4 $1.77 1 Mês IPv6 $0.06 3 Dias

Avaliações e reputação do cliente#

Um dos pontos fracos do Proxy6.net é sua avaliação no Trustpilot, que fica em 1,5 estrelas. Os clientes frequentemente apontam o atendimento ao cliente deficiente e a qualidade dos proxies como áreas que precisam de melhorias.

Suporte ao Cliente#

As opções para entrar em contato com o suporte incluem telefone, email e chat ao vivo. Embora as opções estejam disponíveis, a reputação do atendimento ao cliente deixa a desejar.

Programa de Afiliados#

Se você está procurando ganhar através do Proxy6.net, seu programa de afiliados oferece um payout de 30% em todos os pedidos de referência. É necessário se registrar para começar.

Prós e Contras#

Prós

Planos de preços acessíveis

Suporte para IPv4 e IPv6

Ferramentas adicionais gratuitas

Contras

Má reputação on-line

Falta de informações detalhadas sobre o serviço

Suporte ao cliente limitado

Veredicto final#

O Proxy6.net tem seus méritos, particularmente em termos de preços e das ferramentas gratuitas adicionais que oferece. No entanto, a má reputação online e a falta de transparência sobre seus serviços indicam espaço para melhorias.

Alternativas a Considerar#

IPRoyal : Conhecida pela sua diversa gama de proxies e serviço confiável.

: Conhecida pela sua diversa gama de proxies e serviço confiável. Bright Data : Oferece um amplo conjunto de soluções tecnológicas.

: Oferece um amplo conjunto de soluções tecnológicas. Oxylabs: Mais adequada para clientes corporativos que necessitam de um amplo leque de serviços.

“A Ponte Sobre Restrições Geográficas”#

Lena Mirovich, Bielorrússia

“Recorri ao Proxy6.net para acessar conteúdo bloqueado no meu país e foi uma revelação. A configuração foi muito fácil, mesmo para alguém que não gosta muito de tecnologia. Embora tenha encontrado lentidão ocasional, a confiabilidade geral me manteve um usuário fiel. É uma ponte confiável sobre restrições geográficas irritantes.”

“Uma experiência mista para jogos online”#

Carlos Rivera, México

“Optei pelo Proxy6.net esperando melhorar meu jogo online com ping menor e acesso a diferentes regiões. Embora tenha aberto novos servidores para mim, a inconsistência de velocidade às vezes afeta a jogabilidade. É uma aposta, mas quando funciona, a experiência é imbatível.”

“O Facilitador de Pesquisa Acadêmica”#

Igor Novikov, Russia

“Proxy6.net facilitou minha pesquisa acadêmica ao fornecer acesso a periódicos e bancos de dados restritos. Embora na maioria das vezes o serviço seja rápido e confiável, houve raros momentos de inatividade. No entanto, é um preço pequeno pela riqueza de informações que ele desbloqueia.”

Que tipos de proxies o Proxy6.net oferece?#

IPv4 e IPv6.

O Proxy6.net é confiável?#

A empresa recebeu avaliações mistas a negativas online, levantando dúvidas sobre sua confiabilidade.

O Proxy6.net oferece garantia de devolução do dinheiro?#

Sim, mas sob condições rigorosas.

Como você verifica se o proxy está funcionando ou não?#

Você pode usar nosso verificador de proxy gratuito https://fineproxy.org/proxy-checker/

O que são sites como Proxy6.net e como eles diferem?#

Sites como Proxy6.net são provedores de serviços de proxy que oferecem diferentes tipos de proxies para diversas necessidades, como navegação anônima na web ou desvio de restrições geográficas. Cada site pode variar em termos de recursos, tipos de proxies oferecidos, preços e medidas de segurança.

O que posso esperar encontrar na página inicial do Proxy6.net?#

Na página inicial do Proxy6.net, você normalmente encontra informações sobre seus serviços de proxy, incluindo os tipos de proxies disponíveis, planos de preços, recursos como velocidade e segurança e instruções sobre como comprar e usar seus proxies.

Quais são os prós, os contras e o veredicto final do uso do Proxy6.net?#

As vantagens de usar Proxy6.net podem incluir uma variedade de tipos de proxy, facilidade de uso e suporte confiável ao cliente. As desvantagens podem incluir custos em comparação com proxies gratuitos e possíveis limitações de largura de banda ou localização de servidores. O veredicto final dependeria de suas necessidades específicas e se os recursos do Proxy6.net estão alinhados com elas.

Quais recursos e tipos de proxies o Proxy6.net oferece?#

O Proxy6.net normalmente oferece recursos como diferentes tipos de proxy (por exemplo, HTTP, HTTPS, Socks5), vários locais de servidor e possivelmente ferramentas para gerenciar vários proxies. Os tipos específicos de proxies podem variar de IPs dedicados a proxies compartilhados, cada um adequado para diferentes casos de uso, como web scraping ou navegação anônima.

O Proxy6.net é um serviço legítimo ou uma farsa?#

Para determinar se Proxy6.net é legítimo ou uma farsa, é importante pesquisar as avaliações dos clientes, verificar a segurança de seu site, avaliar a qualidade do atendimento ao cliente e comparar suas ofertas com outros provedores de serviços de proxy confiáveis. Geralmente, procurar feedback detalhado dos usuários e avaliações profissionais pode ajudar a avaliar a legitimidade de tais serviços.

Onde posso encontrar um desconto no proxy6?#

Código de desconto 5%: uRHtq8aIPx