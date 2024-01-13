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Melhores clientes Shadowsocks 2024: um guia abrangente

Descubra os melhores clientes Shadowsocks para acesso seguro e irrestrito à internet em nosso guia abrangente. Confie nos servidores proxy baratos da FineProxy para desempenho confiável.

Publicado13 de janeiro de 2024
Atualizado27 de fevereiro de 2024
Tempo de leitura3 min
Neste artigo 10 seções
  1. Clientes Shadowsocks para diversas plataformas
  2. Shadowsocks para Windows
  3. Shadowsocks para Android
  4. Shadowsocks para macOS – ShadowsocksX-NG
  5. Shadowsocks para iOS – Shadowrocket e Potatso
  6. Shadowsocks para Linux
  7. Extensões de Navegador
  8. Análise Comparativa de Clientes Shadowsocks
  9. A Importância dos Servidores Proxy
  10. Conclusão
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  1. O que é Shadowsocks e como funciona na contornação da censura de internet?
  2. Quais são alguns dos melhores clientes Shadowsocks disponíveis para Windows?
  3. Há algum cliente Shadowsocks recomendado para dispositivos Android?
  4. Quais opções estão disponíveis para usuários do macOS que desejam usar Shadowsocks?
  5. Existem clientes Shadowsocks particularmente adequados para usuários iOS?

Na era digital, a privacidade de internet e o acesso irrestrito se tornaram primordiais. É aqui que Shadowsocks, um proxy Socks5 de alto desempenho, desempenha um papel crucial. Servidores proxy como Shadowsocks servem como ponte entre o usuário e a Internet, permitindo navegação privada e contornando restrições geográficas. Eles encaminham o tráfego da Internet através de um servidor intermediário, ocultando o seu endereço IP e criptografando os dados, aumentando assim a segurança e a privacidade. Com a crescente necessidade destes serviços, a escolha do cliente Shadowsocks certo tornou-se essencial para os utilizadores em 2024.

Notebook exibindo o logo do Shadowsocks com um cadeado entre ícones de rede criptografada

Clientes Shadowsocks para diversas plataformas#

Shadowsocks para Windows#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

  • Experiência do Usuário: Projetado para ser fácil de usar com uma interface simples.
  • Recursos: Oferece leitura de código QR para entrada rápida de informações de servidor, estatísticas de tráfego em tempo real e gerenciamento de servidores.
  • Configurações avançadas: regras personalizáveis para roteamento de tráfego e configurações de proxy.

Shadowsocks para Android#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

  • Design Mobile-Friendly: Adaptado para dispositivos Android com uma interface amigável.
  • Proxy por Aplicativo: permite que aplicativos específicos ignorem ou usem o proxy.
  • Lista de Bypass Personalizável: Os usuários podem definir quais domínios ou endereços IP contornam o proxy.

Shadowsocks para macOS – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

  • Integração macOS: Integração perfeita com as configurações de sistema do macOS.
  • Gerenciamento de Servidores: Troca fácil de servidor e configuração automática de arquivos Proxy Auto-Config (PAC).
  • Segurança aprimorada: Oferece criptografia AES-256 para conexões seguras.

Shadowsocks para iOS – Shadowrocket e Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

  • Recursos Avançados: Utilitário proxy baseado em regras, suportando múltiplos protocolos.
  • Interface do Usuário: Intuitivo e fácil de navegar, adequado para iniciantes e usuários avançados.
  • Segurança e Desempenho: Altos padrões de criptografia e desempenho eficiente até em redes celulares.

Shadowsocks para Linux#

https://snapcraft.io/shadowsocks

  • Flexibilidade Técnica: Oferece configurações avançadas para usuários com conhecimento técnico.
  • Múltiplas Opções de Cliente: Incluindo shadowsocks-qt5 e shadowsocks-libev.
  • Scripts e Automação: Suporta scripts personalizados para funcionalidade aprimorada.

Extensões de Navegador#

  • Facilidade de acesso: Integração direta com navegadores para troca rápida de proxy.
  • Extensões Populares: ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo e Proxy SwitchyOmega.
  • Regras e Configurações Personalizadas: configurações avançadas para regras de proxy por site ou domínio.

Análise Comparativa de Clientes Shadowsocks#

RecursoWindowsAndroidmacOSiOSLinuxExtensões de Navegador
Interface do UsuárioSimplesFácil de usarIntegradoIntuitivoTécnicoDireto
Padrão de criptografiaAES-256AES-256AES-256AltaAES-256Varia
Recursos especiaisLeitura de QR Code, Estatísticas em Tempo RealProxy por Aplicativo, Bypass PersonalizadoAlternância de Servidor, Configuração PACUtilitário Baseado em RegrasScripts, AutomaçãoRegras Personalizadas, Acesso Fácil
Usuário idealGeralUsuários MobileUsuários macOSUsuários iOSUsuários AvançadosFocado no navegador

A Importância dos Servidores Proxy#

Servidores proxy como Shadowsocks são mais do que simples ferramentas para desbloquear conteúdo. Eles são fundamentais para proteger a privacidade e a segurança online. Ao criptografar o tráfego de internet, protegem dados sensíveis de olhares indiscretos. Além disso, são vitais para contornar a censura, tornando-os indispensáveis para usuários em regiões com acesso à internet restrito.

Conclusão#

A escolha do cliente Shadowsocks certo em 2024 depende da sua plataforma, conhecimento técnico e necessidades específicas. Quer seja a facilidade de uso no Windows, o design compatível com dispositivos móveis para Android, a integração macOS do ShadowsocksX-NG, os recursos avançados no iOS, a flexibilidade técnica para Linux ou a conveniência das extensões do navegador, existe um cliente Shadowsocks personalizado para cada usuário. Aproveite o poder dos servidores proxy com Shadowsocks e desfrute de uma experiência de Internet mais segura e irrestrita.