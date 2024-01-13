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Najlepsi klienci Shadowsocks 2024: kompleksowy przewodnik

Odkryj najlepszych klientów Shadowsocks zapewniających bezpieczny i nieograniczony dostęp do internetu w naszym kompleksowym przewodniku. Zaufaj tanim serwerom proxy FineProxy, które zapewniają niezawodną wydajność.

Opublikowano13 stycznia 2024
Updated27 lutego 2024
Czas czytania3 min
W tym artykule 10 sekcji
  1. Klienci Shadowsocks dla różnorodnych platform
  2. Shadowsocks dla Windows
  3. Shadowsocks na Androida
  4. Shadowsocks dla systemu macOS – ShadowsocksX-NG
  5. Shadowsocks na iOS – Shadowrocket i Potatso
  6. Shadowsocks dla Linuksa
  7. Rozszerzenia przeglądarki
  8. Analiza porównawcza klientów Shadowsocks
  9. Znaczenie serwerów proxy
  10. Podsumowanie
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  1. Co to jest Shadowsocks i jak działa w obchodzeniu cenzury Internetu?
  2. Jacy są najlepsi klienci Shadowsocks dostępni dla systemu Windows?
  3. Czy są jacyś polecani klienci Shadowsocks dla urządzeń z systemem Android?
  4. Jakie opcje są dostępne dla użytkowników macOS, którzy chcą korzystać z Shadowsocks?
  5. Czy są klienci Shadowsocks, którzy są szczególnie odpowiedni dla użytkowników iOS?

W epoce cyfrowej prywatność w Internecie i nieograniczony dostęp stały się najważniejsze. To jest gdzie Shadowsocks, wysokowydajny serwer proxy Socks5, odgrywa kluczową rolę. Serwery proxy, takie jak Shadowsocks, służą jako pomost między użytkownikiem a Internetem, umożliwiając prywatne przeglądanie i omijanie ograniczeń geograficznych. Kierują Twój ruch internetowy przez serwer pośredniczący, ukrywając Twój adres IP i szyfrując dane, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo i prywatność. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te usługi, w 2024 roku wybór odpowiedniego klienta Shadowsocks stał się dla użytkowników kluczowy.

Laptop z logo Shadowsocks i kłódką wśród ikon szyfrowanej sieci

Klienci Shadowsocks dla różnorodnych platform#

Shadowsocks dla Windows#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

  • Doświadczenie użytkownika: Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i prostym interfejsie.
  • Funkcje: Umożliwia skanowanie kodów QR w celu szybkiego wprowadzania informacji o serwerze, statystyk ruchu w czasie rzeczywistym i zarządzania serwerem.
  • Zaawansowane ustawienia: Konfigurowalne reguły routingu ruchu i ustawień proxy.

Shadowsocks na Androida#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

  • Projekt przyjazny dla urządzeń mobilnych: Dostosowany do urządzeń z systemem Android i wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs.
  • Proxy per aplikacja: umożliwia określonym aplikacjom ominięcie lub korzystanie z serwera proxy.
  • Konfigurowalna lista obejść: Użytkownicy mogą zdefiniować, które domeny lub adresy IP mają omijać serwer proxy.

Shadowsocks dla systemu macOS – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

  • Integracja z systemem macOS: Bezproblemowa integracja z ustawieniami systemu macOS.
  • Zarządzanie serwerem: Łatwe przełączanie serwerów i automatyczna konfiguracja plików Proxy Auto-Config (PAC).
  • Zwiększone bezpieczeństwo: Oferuje szyfrowanie AES-256 dla bezpiecznych połączeń.

Shadowsocks na iOS – Shadowrocket i Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

  • Zaawansowane funkcje: Narzędzie proxy oparte na regułach, obsługujące wiele protokołów.
  • Interfejs użytkownika: Intuicyjny i łatwy w obsłudze, odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.
  • Bezpieczeństwo i wydajność: Wysokie standardy szyfrowania i wydajna wydajność nawet w sieciach komórkowych.

Shadowsocks dla Linuksa#

https://snapcraft.io/shadowsocks

  • Elastyczność techniczna: Oferuje zaawansowane konfiguracje dla użytkowników znających się na technologii.
  • Wiele opcji klienta: Łącznie z Shadowsocks-qt5 i Shadowsocks-libev.
  • Skrypty i automatyzacja: Obsługuje niestandardowe skrypty w celu zwiększenia funkcjonalności.

Rozszerzenia przeglądarki#

  • Łatwość dostępu: Bezpośrednia integracja z przeglądarkami w celu szybkiego przełączania serwerów proxy.
  • Popularne rozszerzenia: ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo i Proxy SwitchyOmega.
  • Niestandardowe reguły i ustawienia: Zaawansowane ustawienia reguł proxy dla każdej witryny lub domeny.

Analiza porównawcza klientów Shadowsocks#

FunkcjaWindowsAndroidmacOSiOSLinuxRozszerzenia przeglądarki
Interfejs użytkownikaProstyPrzyjazne dla użytkownikaZintegrowanyIntuicyjnyTechniczneBezpośredni
Standard szyfrowaniaAES-256AES-256AES-256WysokaAES-256Różne
Cechy szczególneSkanowanie kodów QR, statystyki w czasie rzeczywistymSerwer proxy dla aplikacji, niestandardowe obejściePrzełączanie serwerów, konfiguracja PACNarzędzie oparte na regułachSkrypty, automatyzacjaNiestandardowe reguły, łatwy dostęp
Idealny użytkownikOgólneUżytkownicy mobilniUżytkownicy macOSUżytkownicy iOSZnajomość technologiiSkoncentrowany na przeglądarce

Znaczenie serwerów proxy#

Serwery proxy, takie jak Shadowsocks, to coś więcej niż tylko narzędzia do odblokowywania treści. Odgrywają kluczową rolę w ochronie prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. Szyfrując ruch internetowy, chronią wrażliwe dane przed wzrokiem ciekawskich. Ponadto są niezbędne do obejścia cenzury, co czyni je niezbędnymi dla użytkowników w regionach o ograniczonym dostępie do Internetu.

Podsumowanie#

Wybór odpowiedniego klienta Shadowsocks w 2024 roku zależy od Twojej platformy, wiedzy technicznej i konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o łatwość obsługi w systemie Windows, przyjazny dla urządzeń mobilnych projekt dla systemu Android, integrację ShadowsocksX-NG z systemem macOS, zaawansowane funkcje w systemie iOS, elastyczność techniczną dla systemu Linux czy wygodę rozszerzeń przeglądarki, istnieje klient Shadowsocks dostosowany do indywidualnych potrzeb dla każdego użytkownika. Wykorzystaj moc serwerów proxy dzięki Shadowsocks i ciesz się bezpieczniejszym, nieograniczonym korzystaniem z Internetu.