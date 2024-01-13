सर्वश्रेष्ठ शैडोसॉक्स ग्राहक 2024: एक व्यापक मार्गदर्शिका

Shadowsocks क्या है और यह इंटरनेट सेंसरशिप को दरकिनार करने में कैसे काम करता है? Windows के लिए कुछ सबसे अच्छे Shadowsocks क्लाइंट कौन से हैं? क्या Android डिवाइस के लिए कोई अनुशंसित Shadowsocks क्लाइंट हैं? macOS उपयोगकर्ताओं के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं जो Shadowsocks का उपयोग करना चाहते हैं? क्या कोई Shadowsocks क्लाइंट हैं जो विशेष रूप से iOS उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं?

डिजिटल युग में, इंटरनेट गोपनीयता और अप्रतिबंधित पहुंच सर्वोपरि हो गई है। यहीं पर Shadowsocks, एक उच्च-प्रदर्शन मोजे5 प्रॉक्सी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैडोसॉक्स जैसे प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक पुल के रूप में काम करते हैं, निजी ब्राउज़िंग को सक्षम करते हैं और भू-प्रतिबंधों को दरकिनार करते हैं। वे आपके इंटरनेट ट्रैफ़िक को एक मध्यस्थ सर्वर के माध्यम से रूट करते हैं, आपके आईपी पते को छिपाते हैं और डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, इस प्रकार सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाते हैं। इन सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता के साथ, 2024 में उपयोगकर्ताओं के लिए सही शैडोसॉक्स क्लाइंट का चुनाव आवश्यक हो गया है।

Windows के लिए Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

उपयोगकर्ता अनुभव : सरल इंटरफेस के साथ उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया।

: सरल इंटरफेस के साथ उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया। विशेषताएँ : त्वरित सर्वर सूचना इनपुट, वास्तविक समय ट्रैफ़िक आँकड़े और सर्वर प्रबंधन के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग प्रदान करता है।

: त्वरित सर्वर सूचना इनपुट, वास्तविक समय ट्रैफ़िक आँकड़े और सर्वर प्रबंधन के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग प्रदान करता है। एडवांस सेटिंग: ट्रैफिक रूटिंग और प्रॉक्सी सेटिंग के लिए अनुकूलन योग्य नियम।

Android के लिए Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

मोबाइल-अनुकूल डिज़ाइन : Android उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस है।

: Android उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस है। पर-ऐप प्रॉक्सी : विशिष्ट ऐप्स को प्रॉक्सी को बायपास करने या उपयोग करने की अनुमति देता है।

: विशिष्ट ऐप्स को प्रॉक्सी को बायपास करने या उपयोग करने की अनुमति देता है। अनुकूलन योग्य बायपास सूची: उपयोगकर्ता परिभाषित कर सकते हैं कि कौन से डोमेन या IP पते प्रॉक्सी को बायपास करते हैं।

macOS के लिए Shadowsocks – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

macOS एकीकरण : macOS सिस्टम सेटिंग्स के साथ निर्बाध एकीकरण।

: macOS सिस्टम सेटिंग्स के साथ निर्बाध एकीकरण। सर्वर प्रबंधन : आसान सर्वर स्विचिंग और प्रॉक्सी ऑटो-कॉन्फिग (PAC) फ़ाइलों का ऑटो-कॉन्फ़िगरेशन।

: आसान सर्वर स्विचिंग और प्रॉक्सी ऑटो-कॉन्फिग (PAC) फ़ाइलों का ऑटो-कॉन्फ़िगरेशन। सुरक्षा बढ़ाना: सुरक्षित कनेक्शन के लिए AES-256 एन्क्रिप्शन प्रदान करता है।

iOS के लिए Shadowsocks – Shadowrocket और Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

उन्नत सुविधाएँ : नियम-आधारित प्रॉक्सी उपयोगिता, कई प्रोटोकॉल का समर्थन करती है।

: नियम-आधारित प्रॉक्सी उपयोगिता, कई प्रोटोकॉल का समर्थन करती है। यूज़र इंटरफ़ेस : सहज और नेविगेट करने में आसान, शुरुआती और उन्नत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त।

: सहज और नेविगेट करने में आसान, शुरुआती और उन्नत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त। सुरक्षा और प्रदर्शन: उच्च एन्क्रिप्शन मानक और सेलुलर नेटवर्क पर भी कुशल प्रदर्शन।

Linux के लिए Shadowsocks#

https://snapcraft.io/shadowsocks

तकनीकी लचीलापन : तकनीकी रूप से सक्षम उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है।

: तकनीकी रूप से सक्षम उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है। कई क्लाइंट विकल्प : shadowsocks-qt5 और shadowsocks-libev सहित।

: shadowsocks-qt5 और shadowsocks-libev सहित। स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन: बेहतर कार्यक्षमता के लिए कस्टम स्क्रिप्ट का समर्थन करता है।

उपयोग की सरलता : प्रॉक्सी स्विचिंग के लिए ब्राउज़र के साथ सीधा एकीकरण।

: प्रॉक्सी स्विचिंग के लिए ब्राउज़र के साथ सीधा एकीकरण। लोकप्रिय एक्सटेंशन : ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo और Proxy SwitchyOmega।

: ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo और Proxy SwitchyOmega। कस्टम नियम और सेटिंग: प्रति वेबसाइट या डोमेन के लिए प्रॉक्सी नियमों के लिए उन्नत सेटिंग।

विशेषता Windows Android macOS iOS Linux ब्राउज़र एक्सटेंशन यूज़र इंटरफ़ेस सरल उपयोग में आसान एकीकृत सहज तकनीकी डायरेक्ट एन्क्रिप्शन मानक एईएस 256 एईएस 256 एईएस 256 उच्च एईएस 256 भिन्न विशेष लक्षण QR कोड स्कैनिंग, रीयल-टाइम स्टेटस प्रति-ऐप प्रॉक्सी, कस्टम बाईपास सर्वर स्विचिंग, PAC कॉन्फ़िगरेशन नियम-आधारित उपयोगिता स्क्रिप्टिंग, स्वचालन कस्टम नियम, आसान पहुंच आदर्श उपयोगकर्ता सामान्य मोबाइल उपयोगकर्ता macOS उपयोगकर्ता iOS उपयोगकर्ता तकनीकी रूप से सक्षम ब्राउज़र-केंद्रित

Shadowsocks जैसे प्रॉक्सी सर्वर केवल सामग्री को अनब्लॉक करने के लिए ही नहीं हैं। वे ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके, वे संवेदनशील डेटा को अनुचित पहुंच से बचाते हैं। इसके अलावा, वे सेंसरशिप को दरकिनार करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे वे प्रतिबंधित इंटरनेट पहुंच वाले क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं।

2024 में सही Shadowsocks क्लाइंट का चुनाव आपके प्लेटफॉर्म, तकनीकी विशेषज्ञता और विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। चाहे यह Windows पर उपयोग में आसानी हो, Android के लिए मोबाइल-अनुकूल डिज़ाइन हो, ShadowsocksX-NG का macOS एकीकरण हो, iOS पर उन्नत विशेषताएं हों, Linux के लिए तकनीकी लचीलापन हो, या ब्राउज़र एक्सटेंशन की सुविधा हो—हर उपयोगकर्ता के लिए एक Shadowsocks क्लाइंट तैयार है। Shadowsocks के साथ प्रॉक्सी सर्वर की शक्ति को अपनाएं और एक सुरक्षित, प्रतिबंध-मुक्त इंटरनेट अनुभव का आनंद लें।