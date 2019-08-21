Jednym z najprostszych sposobów na ukrycie prawdziwego adresu IP urządzenia podczas surfowania po Internecie jest serwer proxy. Oznacza to pewne urządzenie pośredniczące, przez które przechodzą wszystkie żądania użytkownika. Prawidłowo zainstalowany serwer proxy pozwala nie tylko ukryć prawdziwy adres IP urządzenia, ale także odwiedzić wcześniej zablokowane zasoby, przyspieszyć ładowanie statycznych stron internetowych i zachować anonimowość w sieci. Jest to jednak możliwe tylko po prawidłowym skonfigurowaniu komputera i zainstalowaniu serwerów proxy.

Jak sprawdzić, czy serwer proxy jest zainstalowany?#

Istnieje kilka metod sprawdzenia, czy korzystasz z serwera proxy:

Sprawdź ustawienia przeglądarki.

Idealny dla niedoświadczonych użytkowników. W Mozilli niezbędne parametry można znaleźć na następującej ścieżce: “Ustawienia” - “Zaawansowane” - “Sieć”. To właśnie tam znajduje się opis proxy. W standardowej przeglądarce Windows dane można znaleźć w zakładce “Właściwości przeglądarki”, która znajduje się w pozycji menu “Narzędzia”.

Korzystanie z “Panelu sterowania”.

Ta opcja jest bardziej odpowiednia dla doświadczonych użytkowników. Należy uruchomić ikonę “właściwości przeglądarki” w panelu sterowania. Następnie przejść do “Ustawienia sieciowe”. Jeśli pole serwera proxy jest wypełnione danymi, a obok “Użyj proxy …” znajduje się haczyk, połączenie jest już skonfigurowane. Jeśli te pola są puste, a zaznaczenie znajduje się tylko obok opcji “Automatyczne wykrywanie …”, oznacza to, że nie ma dedykowanego serwera pośredniczącego.

Pomoc administratora systemu.

Jeśli nie jest możliwe samodzielne określenie, czy proxy jest tego warte, zawsze można zasięgnąć porady administratora systemu obsługującego sieć lokalną. Dysponuje on niezbędną wiedzą i kompetencjami do przeglądania proxy.

Czasami może być konieczne ustalenie nie tylko adresu serwera proxy, ale także jego portu. Jest to kolejny parametr używany podczas pracy z serwerami proxy. Zwykle wygląda to tak: 80, 8080 itd. W niektórych przypadkach wartości mogą się różnić. Port można zobaczyć w tym samym oknie, co serwery. Te same działania. Jego wartość jest wprowadzana w polu po prawej stronie adresu ip. Jeśli wprowadzisz adres, ale nie określisz odpowiedniego portu, nie zobaczysz Internetu.

Można również dowiedzieć się, czy komputer korzysta z serwera proxy i czy jest on poprawnie skonfigurowany za pomocą specjalnych programów, ale prawie wszystkie z nich są płatne. Alternatywnie można również otworzyć zasób, aby zlokalizować komputer według adresu IP. Jeśli wydaje miasto lub kraj, w którym nie jesteś nawet blisko niego, prawdopodobnie masz proxy. Ta opcja jest całkowicie darmowa i łatwa do wdrożenia.

Jak usunąć serwer proxy w systemie Windows 10#

Możesz wyłączyć ustawienia serwera proxy w “dziesiątce” w taki sam sposób jak w “siódemce”, zostaną one opisane poniżej. Istnieje jednak unikalny wariant, który nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach systemu operacyjnego - poprzez parametry. Aby to zrobić, należy nacisnąć kombinację klawiszy Win+X. Wybieramy interesującą nas sekcję (w tym przypadku jest to “Sieć i Internet”). Wprowadzamy poprawki w zakładce “Proxy”. Dokładniej mówiąc, należy wyłączyć pozycje “Użyj proxy…” i “Użyj skryptu…”, a reszty nie zmieniać. Dokładnie sprawdzić i zamknąć. Wynik można zobaczyć po ponownym uruchomieniu komputera.

Cytat: Jeśli po wykonaniu czynności wystąpią problemy z dostępem do sieci WWW, należy wyłączyć opcję “Automatycznie definiuj parametry”.

Jak usunąć serwer proxy w systemie Windows 7#

Czasami usługi serwerów proxy przestają być użyteczne dla użytkownika. Może się to zdarzyć z różnych powodów, od banalnych zmian serwera po wyłączenie z powodu bezużyteczności. Ale w każdym razie, nie powinieneś spieszyć się ze zmianą czegokolwiek, ponieważ nie jest to trudne. wyłączenie korzystania z serwera proxyale nie tak łatwo to połączyć. Najpierw musimy rozważyć za i przeciw, a następnie przejść do działania. Jeśli decyzja zostanie podjęta na korzyść odłączenia urządzenia zamiast asystenta, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, w przeciwnym razie w przyszłości mogą pojawić się problemy.

Możesz wyłączyć serwer proxy w przeglądarce Chrome przez

Kliknij trzy punkty w prawym górnym rogu. Wybierz “Ustawienia” z wyświetlonego menu. Po lewej stronie znajdź i kliknij podsekcję “Zaawansowane”. Przejdź do System. Przejdź do Ustawień proxy… Naciśnij “Konfiguracja sieci”. Usuń zaznaczenie opcji “Użyj serwera proxy…”. Zaznacz pole obok opcji “Automatyczne wykrywanie…”. “OK” - “Zastosuj” - “OK”. Uruchom ponownie przeglądarkę.

W podobny sposób serwer proxy jest wyłączany w innych przeglądarkach (jedyną rzeczą, która może się nieznacznie różnić, jest ścieżka do “Konfiguracji sieci”).

Wyłącz w ten sposób panel sterowania:

Otwórz start. Wpisz słowo “panel sterowania” w polu wyszukiwania. Uruchom znaleziony plik. Podczas wyświetlania skrótów jako ikon należy uruchomić “Właściwości przeglądarki”, jako kategorie - “Sieć i Internet”, a następnie “Właściwości przeglądarki”. Następnie pojawia się pozycja 5-10 z ustawień przeglądarki.

Są poza rejestrem w ten sposób:

Przejdź do Start (Windows 7 ma okrągły przycisk w lewym dolnym rogu). Wpisz “Run” w polu wyszukiwania. Kliknij znalezioną odznakę. Wpisz regedit w polu wprowadzania i naciśnij Enter. Otworzy się edytor rejestru. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings Znajdź “Proxy Enable” po prawej stronie okna i otwórz je. Zmień wartość z 1 na 0. Kliknij OK i zamknij rejestr. Uruchom ponownie komputer.

Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, pośrednik zostanie wyłączony i będziesz mógł kontynuować pracę z prawdziwego adresu IP. Warto również zauważyć, że niektóre dodatki do przeglądarek (takie jak VPN dla Chrome) również odgrywają rolę serwerów proxy i powinny być wyłączone lub usunięte.

Cytat: Sprawdzenie, czy używane jest proxy, nie uchroni żadnego użytkownika, ponieważ ustawienia proxy mogą zostać wprowadzone przez różne wirusy bez wiedzy użytkownika. Jeśli okaże się, że właściwości przeglądarki zawierają ustawienia, których nie wprowadziłeś, powinieneś natychmiast sprawdzić urządzenie za pomocą programu antywirusowego.

Sposoby na wyłączenie proxy w systemach Android#

Proxy jest aktywnie wykorzystywane nie tylko na netbookach, laptopach i komputerach stacjonarnych, ale także na urządzeniach mobilnych (np. smartfonach). Czy realistyczne jest wyłączyć serwer proxy w systemie Android? Jestem tego pewien. Istnieje kilka opcji podłączenia serwera proxy: za pomocą aplikacji innych firm lub bezpośrednio.

Pierwszą opcją jest połączenie z serwerem za pośrednictwem oprogramowania. Można to łatwo wyłączyć - wystarczy wyłączyć lub odinstalować program i nie trzeba nawet ponownie uruchamiać urządzenia.

W drugim przypadku będziesz musiał trochę popracować z ustawieniami, a mianowicie: poprawić niektóre dane w ustawieniach systemowych urządzenia w sekcji Wi-Fi. Aby to zrobić, musisz znaleźć sieć używaną do uzyskiwania dostępu do sieci WWW i wybrać dodatkowe ustawienia. Na ekranie pojawi się kilka pól, które zostaną wypełnione określonymi wartościami, więc należy je usunąć. Musisz także znaleźć element “Proxy” i przekonwertować go z “ręcznie” na “nie”.

W tym artykule omówiono sposób wyłączenia serwera proxy. Instrukcje są podane.