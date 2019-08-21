インターネットを閲覧する際にデバイスの実IPアドレスを隠す最も簡単な方法の1つは、プロキシサーバーを使用することです。これは、すべてのユーザーリクエストが通過する仲介デバイスを意味します。適切にインストールされたプロキシサーバーにより、デバイスの真のIPアドレスを隠すだけでなく、以前にブロックされていたリソースにアクセスしたり、静的なウェブページの読み込みを高速化したり、ウェブ上で匿名性を維持したりできます。ただし、これはコンピューターが適切に設定され、プロキシが配置された後に限り可能です。

プロキシサーバーを使用しているかどうかを確認する方法はいくつかあります。

ブラウザ設定を確認してください。

初心者向けに理想的です。Mozillaでは、必要なパラメーターを次のパスで見つけることができます：「設定」―「詳細」―「ネットワーク」。これがプロキシの説明が表示される場所です。標準的なWindowsブラウザーでは、「ツール」メニュー項目にある「ブラウザーのプロパティ」タブでデータを見つけることができます。

「コントロールパネル」を使用する。

このオプションはより経験豊かなユーザーに適しています。コントロールパネルで「ブラウザーのプロパティ」アイコンを実行する必要があります。次に「ネットワーク設定」に移動してください。プロキシサーバーのフィールドにデータが入力されており、「プロキシを使用する…」の横にチェックマークがある場合、接続はすでに構成されています。これらのフィールドが空で、このチェックマークが「自動検出…」の反対側にのみある場合、専用の仲介サーバーはありません。

システム管理者からのサポート。

プロキシの価値があるかどうかを独自に判断できない場合は、いつでもローカルネットワークを管理するシステム管理者にアドバイスを求めることができます。彼はプロキシを表示するために必要な知識と能力を持っています。

プロキシサーバーのアドレスだけでなく、そのポートを確認する必要があることもあります。これはプロキシを操作するときに使用される別のパラメータです。通常、次のようになります：80、8080など。特定の場合では、値が異なる場合があります。ポートはサーバーと同じウィンドウで確認できます。同じ操作を実行します。その値はIPアドレスの右側のフィールドに入力されます。アドレスを入力してもポートを指定しない場合、インターネットが表示されません。

コンピューターがプロキシ サーバーを使用しているかどうか、特別なプログラムを使用して正しく構成されているかどうかを確認することもできますが、ほとんどすべてが有料です。あるいは、リソースを開いて IP でコンピュータを見つけることもできます。あなたが近くでもない都市や国で発行された場合は、代理人がいる可能性があります。このオプションは完全に無料で、簡単に実装できます。

Windows 10でプロキシを削除する方法#

ご利用いただけます プロキシサーバー設定を無効にする 「10」では「7」と同じ方法で行われます。これについては以下で説明します。ただし、以前のバージョンのOSでは利用できない独自のバリエーションがあります。パラメーターを使用することです。これを行うには、Win+Xキーの組み合わせを押します。目的のセクション（この場合は「ネットワークとインターネット」）を選択します。「Proxy」タブで修正を加えます。より正確には、「プロキシを使用する…」と「スクリプトを使用する…」の項目を無効にし、他の項目は変更しないようにする必要があります。徹底的に確認して終了します。PCを再起動した後で結果を確認できます。

注記：これらのアクションの後、ワールドワイドウェブへのアクセスに問題がある場合は、「パラメーターを自動的に定義する」を無効にする必要があります。

Windows 7でプロキシを削除する方法#

プロキシサーバーのサービスがユーザーにとって有用でなくなる場合があります。これはサーバーの変更から無用性による廃止まで、さまざまな理由で発生する可能性があります。しかし、いずれの場合でも、何かを変更することを急いではいけません。なぜなら、 プロキシサーバーの使用を無効にするただし、接続するのはそれほど簡単ではありません。まず、メリットとデメリットを検討してから、アクションに進む必要があります。デバイスをアシスタントではなく切断することが決定された場合は、以下の指示に従う必要があります。そうしないと、将来的に問題が発生する可能性があります。

ご利用いただけます Chromeブラウザでプロキシサーバーを無効にする により

右上隅の 3 つの点をクリックします。 表示されたメニューから「設定」を選択します。 左側で「詳細設定」サブセクションを見つけてクリックします。 「システム」に移動します。 プロキシ設定に移動… 「ネットワークセットアップ」を押す。 「プロキシサーバーを使用する…」のチェックを外す 「自動検出…」の横のボックスにチェックを入れます。 「OK」→「適用」→「OK」。 ブラウザを再起動します。

同様に、他のブラウザではプロキシ サーバーが無効になります (唯一の違いは、「ネットワーク セットアップ」へのパスです)。

次の方法でコントロール パネルの電源を切ります。

打ち上げを開きます。 検索フィールドに「コントロール パネル」という単語を入力します。 見つかったファイルを実行します。 ショートカットをアイコンとして表示する場合は「ブラウザのプロパティ」を起動し、カテゴリとして表示する場合は「ネットワークとインターネット」、その後「ブラウザのプロパティ」を選択します。 次はブラウザ設定の項目 5 ～ 10 です。

これらは以下のような方法で登録を解除します：

スタート（Windows 7の場合は左下隅にある丸いボタン）をクリックしてください。 検索ボックスに「Run」と入力してください。 見つけたバッジをクリックしてください。 入力フィールドに「regedit」と入力し、Enter キーを押します。 レジストリエディターが開きます。以下のパスに移動してください：HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings ウィンドウの右側で「Proxy Enable」を見つけて開きます。 値を 1 から 0 に変更します。 「OK」をクリックしてレジスターを閉じます。 PCを再起動します。

すべてが正しく実行されている場合、中継サーバーがオフになり、本来のIPアドレスから作業を続けることができます。ブラウザアドオン（ChromeのVPNなど）の一部もプロキシサーバーの役割を果たしているため、無効にするか削除する必要があります。

引用: プロキシ設定はさまざまなウイルスによって知らないうちに行われる可能性があるため、プロキシが使用されているかどうかを確認しても、ユーザーを防ぐことはできません。ブラウザのプロパティに行っていない設定が含まれていることが判明した場合は、すぐにデバイスをチェックしてください。

プロキシは、ネットブック、ラップトップ、デスクトップだけでなく、モバイルデバイス（スマートフォンなど）でも積極的に使用されています。 Androidでプロキシサーバーを無効にする？確実にそうだと思います。プロキシを接続するにはいくつかのオプションがあります。サードパーティアプリケーションを使用するか、直接接続するかのいずれかです。

最初のオプションはソフトウェア製品を使用してサーバーに接続することです。これを無効にするのは簡単です。プログラムをオフにするかアンインストールするだけで、デバイスを再起動する必要もありません。

2番目の場合、設定を少し調整する必要があります。具体的には、デバイスのシステム設定のWi-Fiセクションで特定のデータを修正します。これを行うには、ワールドワイドウェブにアクセスするために使用されているネットワークを見つけ、追加設定を選択する必要があります。画面にはいくつかのフィールドが表示され、特定の値が入力されているため、これらを削除する必要があります。また、「Proxy」項目を見つけ、「manually」から「no」に変換する必要があります。

この記事では、プロキシサーバーを無効にする方法について説明します。手順が記載されています。