Uma das maneiras mais fáceis de ocultar o endereço IP real do dispositivo ao navegar na Internet é por meio de um servidor proxy. Isso significa um determinado dispositivo intermediário pelo qual passam todas as solicitações do usuário. Um servidor proxy instalado corretamente permite não apenas ocultar o endereço IP verdadeiro do dispositivo, mas também visitar recursos anteriormente bloqueados, acelerar o carregamento de páginas estáticas da Web e manter o anonimato na Web. Mas isso só é possível depois que o computador estiver configurado corretamente e os proxies estiverem instalados.

Como saber se um servidor proxy está instalado#

Há vários métodos para verificar se você está usando um servidor proxy:

Verifique as configurações de seu navegador.

Ideal para usuários inexperientes. No Mozilla, os parâmetros necessários podem ser encontrados no seguinte caminho: “Configurações” - “Avançado” - “Rede”. É aqui que está localizada a descrição do proxy. Em um navegador padrão do Windows, os dados podem ser encontrados na guia “Browser Properties” (Propriedades do navegador), localizada no item de menu “Tools” (Ferramentas).

Usando o “Painel de controle”.

Essa opção é mais adequada para usuários experientes. É necessário executar o ícone “propriedades do navegador” no painel de controle. Em seguida, vá para “Configurações de rede”. Se o campo do servidor proxy estiver preenchido com dados e houver uma marca de seleção ao lado de “Usar proxy…”, a conexão já está configurada. Se esses campos estiverem vazios e essa marca estiver apenas ao lado de “Automatic detection …” (Detecção automática…), então não há um servidor mediador dedicado.

Ajuda do administrador do sistema.

Se não for possível determinar de forma independente se um proxy vale a pena, você sempre poderá pedir orientação ao administrador do sistema que atende à rede local. Ele tem o conhecimento e a competência necessários para visualizar o proxy.

Às vezes, pode ser necessário descobrir não apenas o endereço do servidor proxy, mas também sua porta. Esse é outro parâmetro usado ao trabalhar com proxies. Geralmente é assim: 80, 8080, etc. Em alguns casos, os valores podem ser diferentes. Você pode ver a porta na mesma janela que os servidores. As mesmas ações. Seu valor é inserido no campo à direita do endereço IP. Se você inserir um endereço, mas não especificar a porta correspondente, não verá a Internet.

Também é possível descobrir se o computador está usando um servidor proxy e se ele está configurado corretamente por meio de programas especiais, mas quase todos eles são pagos. Como alternativa, você também pode abrir o recurso para localizar o computador por IP. Se ele emitir uma cidade ou um país em que você não está nem perto, é provável que você tenha um proxy. Essa opção é totalmente gratuita e fácil de implementar.

Como remover um proxy no Windows 10#

Você pode desativar as configurações do servidor proxy no “dez” da mesma forma que no “sete”, que serão descritos a seguir. Mas há uma variante exclusiva, que não está disponível nas versões anteriores do sistema operacional - por meio dos parâmetros. Para fazer isso, pressione a combinação de teclas Win+X. Selecione a seção na qual estamos interessados (neste caso, é “Rede e Internet”). Faça as correções na guia “Proxy”. Para ser mais preciso, é necessário desativar os itens “Use proxy…” e “Use script…”, e não alterar o restante. Faça uma verificação completa e feche o sistema. O resultado pode ser visualizado após a reinicialização do PC.

Cotação: Se houver algum problema com o acesso à World Wide Web após as ações, desative a opção “Automatically define parameters” (Definir parâmetros automaticamente).

Como remover um proxy no Windows 7#

Às vezes, os serviços dos servidores proxy não são mais úteis para o usuário. Isso pode acontecer por vários motivos, desde mudanças banais no servidor até o desligamento por inutilidade. Mas, de qualquer forma, você não deve se apressar em mudar nada, pois não é difícil desativar o uso de um servidor proxymas não é tão fácil se conectar. Primeiro, precisamos pesar os prós e os contras e depois passar à ação. Se a decisão for a favor de desconectar o dispositivo em vez de um assistente, as instruções a seguir devem ser seguidas com clareza, caso contrário, poderão surgir problemas no futuro.

Você pode desativar o servidor proxy no navegador Chrome por

Clique em três pontos no canto superior direito. Selecione “Settings” (Configurações) no menu exibido. No lado esquerdo, localize e clique na subseção “Advanced” (Avançado). Ir para Sistema. Vá para Configurações de proxy… Pressione “Network Setup” (Configuração de rede). Desmarque a opção “usar um servidor proxy…” Marque a caixa ao lado de “Detecção automática…”. “OK” - “Aplicar” - “OK”. Reinicie o navegador.

De maneira semelhante, o servidor proxy é desativado em outros navegadores (a única coisa que pode diferir um pouco é o caminho para “Network Setup”).

Desligue o painel de controle dessa forma:

Abra o lançamento. Digite a palavra “painel de controle” no campo de pesquisa. Execute o arquivo encontrado. Ao exibir atalhos como ícones, inicie “Propriedades do navegador”, como categorias - “Rede e Internet” e, em seguida, “Propriedades do navegador”. Em seguida, vem o item 5-10 das configurações do navegador.

Eles estão fora do registro assim:

Vá para Iniciar (o Windows 7 tem um botão redondo no canto inferior esquerdo). Digite “Run” na caixa de pesquisa. Clique no emblema que você encontrou. Escreva regedit no campo de entrada e pressione Enter. O editor de registro é aberto. Vá para: HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings Localize “Proxy Enable” (Ativar proxy) no lado direito da janela e abra-o. Altere o valor de 1 para 0. Clique em OK e feche o registro. Reinicie o PC.

Se tudo for feito corretamente, o intermediário será desativado e você poderá continuar a trabalhar com seu endereço IP verdadeiro. Também vale a pena observar que alguns complementos do navegador (como VPNs para o Chrome) também desempenham a função de servidores proxy e devem ser desativados ou removidos.

Cotação: Verificar se um proxy está sendo usado não impedirá nenhum usuário, pois as configurações de proxy podem ser feitas por diferentes vírus sem o seu conhecimento. Se você descobrir que as propriedades do navegador contêm configurações que não foram feitas por você, verifique imediatamente o dispositivo com um antivírus.

Maneiras de desativar o proxy em sistemas Android#

O proxy é usado ativamente não apenas em netbooks, laptops e desktops, mas também em dispositivos móveis (por exemplo, smartphones). É realista desativar o servidor proxy no Android? Tenho certeza. Há várias opções para conectar um proxy: usando aplicativos de terceiros ou diretamente.

A primeira opção é conectar-se ao servidor por meio de produtos de software. É fácil desativá-la - basta desativar ou desinstalar o programa, e você não precisa nem reiniciar o dispositivo.

No segundo caso, você terá que trabalhar um pouco com as configurações, a saber: corrigir determinados dados nas configurações do sistema do dispositivo na seção Wi-Fi. Para isso, é necessário localizar a rede usada para acessar a World Wide Web e selecionar configurações adicionais. A tela exibirá vários campos que serão preenchidos com determinados valores, portanto, eles precisam ser excluídos. Você também precisa encontrar o item “Proxy” e convertê-lo de “manualmente” para “não”.

Este artigo discute como desativar o servidor proxy. As instruções são fornecidas.