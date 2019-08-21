Eine der einfachsten Möglichkeiten, die echte IP-Adresse des Geräts beim Surfen im Internet zu verbergen, ist ein Proxy-Server. Es handelt sich dabei um ein Zwischengerät, durch das alle Benutzeranfragen laufen. Ein ordnungsgemäß installierter Proxy-Server ermöglicht es Ihnen nicht nur, die echte IP-Adresse des Geräts zu verbergen, sondern auch, zuvor blockierte Ressourcen zu besuchen, das Laden von statischen Webseiten zu beschleunigen und Ihre Anonymität im Web zu bewahren. Dies ist jedoch nur nach einer ordnungsgemäßen Konfiguration des Computers und der Installation der Proxys möglich.

Wie Sie feststellen, ob ein Proxy-Server installiert ist#

Es gibt mehrere Methoden, um zu überprüfen, ob Sie einen Proxy-Server verwenden:

Überprüfen Sie Ihre Browser-Einstellungen.

Ideal for inexperienced users. In Mozilla, the necessary parameters can be found on the following path: “Settings” – “Advanced” – “Network”. This is where the proxy description is located. In a standard Windows browser, the data can be found in the “Browser Properties” tab, which is located in the “Tools” menu item.

Verwendung der “Systemsteuerung”.

Diese Option eignet sich besser für erfahrene Benutzer. Sie müssen das Symbol “Browsereigenschaften” in der Systemsteuerung ausführen. Gehen Sie dann zu “Netzwerkeinstellungen”. Falls das Feld des Proxyservers mit Daten ausgefüllt ist und neben “Proxy verwenden …” ein Häkchen gesetzt ist, ist die Verbindung bereits konfiguriert. Falls diese Felder leer sind und das Häkchen nur neben “Automatische Erkennung …” gesetzt ist, gibt es keinen dedizierten Vermittlungsserver.

Hilfe vom Systemadministrator.

Falls Sie nicht selbst feststellen können, ob ein Proxy sinnvoll ist, können Sie sich jederzeit an den Systemadministrator Ihres lokalen Netzwerks wenden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Kompetenz, um den Proxy zu überprüfen.

Manchmal ist es notwendig, nicht nur die Adresse des Proxy-Servers herauszufinden, sondern auch seinen Port. Dies ist ein weiterer Parameter, der beim Arbeiten mit Proxys verwendet wird. In der Regel sieht es so aus: 80, 8080 usw. In bestimmten Fällen können die Werte abweichen. Den Port finden Sie im gleichen Fenster wie die Server. Gleiche Vorgehensweise. Der Wert wird in das Feld rechts neben der IP-Adresse eingegeben. Wenn Sie eine Adresse eingeben, aber den entsprechenden Port nicht angeben, haben Sie keinen Internetzugang.

Sie können auch über spezielle Programme feststellen, ob Ihr Computer einen Proxy-Server nutzt und ob dieser korrekt konfiguriert ist – allerdings sind fast alle kostenpflichtig. Alternativ können Sie auch eine Ressource nutzen, um Ihren Computer anhand der IP-Adresse zu lokalisieren. Wenn diese eine Stadt oder ein Land anzeigt, wo Sie sich gar nicht befinden, verwenden Sie wahrscheinlich einen Proxy. Diese Option ist völlig kostenlos und einfach durchzuführen.

So entfernen Sie einen Proxy in Windows 10#

Sie können deaktivieren Sie die Proxy-Server-Einstellungen in Windows 10 funktioniert es genauso wie in Windows 7 – die Details folgen unten. Es gibt jedoch eine einzigartige Variante, die in älteren Versionen des Betriebssystems nicht verfügbar ist – über die Einstellungen. Drücken Sie dazu die Tastenkombination Win+X. Wählen Sie den für uns interessanten Abschnitt aus (in diesem Fall “Netzwerk und Internet”). Nehmen Sie Änderungen auf der Registerkarte “Proxy” vor. Um präzise zu sein, müssen Sie die Optionen “Proxy verwenden…” und “Skript verwenden…” deaktivieren und den Rest nicht ändern. Überprüfen Sie alles gründlich und schließen Sie es. Das Ergebnis können Sie nach dem Neustart des Computers sehen.

Hinweis: Falls nach diesen Schritten Probleme beim Zugriff auf das Internet auftreten, deaktivieren Sie “Einstellungen automatisch erkennen”.

So entfernen Sie einen Proxy in Windows 7#

Manchmal sind die Dienste von Proxy-Servern für den Benutzer nicht mehr nützlich. Dies kann verschiedene Gründe haben, vom Wechsel des Servers bis hin zu deren Abschaltung aufgrund von Unbrauchbarkeit. In jedem Fall sollten Sie sich jedoch beeilen, etwas zu ändern, denn es ist nicht schwierig, die Nutzung eines Proxy-Servers zu deaktivieren, doch es ist nicht so einfach, eine Verbindung herzustellen. Zunächst müssen wir die Vor- und Nachteile abwägen und dann handeln. Sollte die Entscheidung für die Abschaltung des Assistenten ausfallen, sollten Sie die folgenden Anweisungen genau befolgen, sonst können in Zukunft Probleme auftreten.

Sie können deaktivieren Sie den Proxy-Server im Chrome-Browser von

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie “Einstellungen” aus dem erscheinenden Menü. Finden Sie auf der linken Seite den Abschnitt “Erweitert” und klicken Sie darauf. Wechseln Sie zu System. Gehen Sie zu Proxy-Einstellungen … Klicken Sie auf „Netzwerkeinrichtung Deaktivieren Sie „Proxy-Server verwenden … Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Automatische Erkennung … „OK Starten Sie den Browser neu.

Auf ähnliche Weise wird der Proxy-Server in anderen Browsern deaktiviert (nur der Pfad zu „Netzwerkeinrichtung

Schalten Sie die Systemsteuerung wie folgt aus:

Öffnen Sie das Startmenü. Geben Sie das Wort „Systemsteuerung Führen Sie die gefundene Datei aus. Wenn Verknüpfungen als Symbole angezeigt werden, starten Sie „Interneteigenschaften Wenn als Kategorien – „Netzwerk und Internet Danach folgen die Punkte 5–10 aus den Browser-Einstellungen.

Sie werden wie folgt aus der Registrierung entfernt:

Gehen Sie zu Start (Windows 7 hat einen runden Button in der unteren linken Ecke). Geben Sie „Ausführen Klicken Sie auf das Badge, das Sie gefunden haben. Geben Sie regedit in das Eingabefeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Der Registrierungseditor öffnet sich. Navigieren Sie zu: HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings Suchen Sie auf der rechten Seite des Fensters nach “Proxy Enable” und öffnen Sie es. Ändern Sie den Wert von 1 auf 0. Klicken Sie auf OK und schließen Sie die Registry. Starten Sie den PC neu.

Wenn alles korrekt durchgeführt wurde, wird der Vermittler deaktiviert und Sie können weiterhin von Ihrer echten IP-Adresse aus arbeiten. Erwähnenswert ist auch, dass einige Browser-Add-ons (wie VPNs für Chrome) ebenfalls als Proxy-Server fungieren und daher entweder deaktiviert oder entfernt werden sollten.

Zitat: Die Überprüfung, ob ein Proxy verwendet wird, kann keinen Benutzer abhalten, da die Proxy-Einstellungen durch verschiedene Viren ohne Ihr Wissen geändert werden können. Wenn Sie feststellen, dass die Browser-Eigenschaften Einstellungen enthalten, die Sie nicht vorgenommen haben, sollten Sie das Gerät sofort mit einem Antivirus überprüfen.

Möglichkeiten zum Deaktivieren des Proxys auf Android-Systemen#

Proxy wird nicht nur auf Netbooks, Laptops und Desktops aktiv genutzt, sondern auch auf mobilen Geräten (z. B. Smartphones). Ist es realistisch, den Proxy-Server auf Android zu deaktivieren? Ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt mehrere Optionen zum Verbinden eines Proxys: über Drittanbieter-Anwendungen oder direkt.

Die erste Option besteht darin, sich über Softwareprodukte mit dem Server zu verbinden. Es ist einfach, den Proxy zu deaktivieren – schalten Sie das Programm einfach aus oder deinstallieren Sie es, und Sie müssen das Gerät nicht einmal neu starten.

Im zweiten Fall müssen Sie ein wenig mit den Einstellungen arbeiten, nämlich: Bestimmte Daten in den Systemeinstellungen des Geräts im Wi-Fi-Bereich korrigieren. Dazu müssen Sie das Netzwerk finden, das Sie für den Zugriff auf das World Wide Web verwenden, und zusätzliche Einstellungen auswählen. Der Bildschirm zeigt mehrere Felder an, die mit bestimmten Werten gefüllt sind, daher müssen diese gelöscht werden. Sie müssen auch das Element “Proxy” finden und es von “manuell” zu “nein” ändern.

Dieser Artikel behandelt, wie Sie den Proxy-Server deaktivieren. Die Anweisungen werden bereitgestellt.