إحدى أسهل الطرق لإخفاء عنوان IP الحقيقي للجهاز عند تصفح الإنترنت هي من خلال خادم وكيل. يعني جهاز وسيط معين تمر من خلاله جميع طلبات المستخدم. يسمح لك الخادم الوكيل المثبت بشكل صحيح ليس فقط بإخفاء عنوان IP الحقيقي للجهاز، ولكن أيضًا بزيارة الموارد المحظورة مسبقًا، وتسريع تحميل صفحات الويب الثابتة، والحفاظ على عدم الكشف عن هويتك على الويب. ولكن هذا ممكن فقط بعد تكوين الكمبيوتر بشكل صحيح ووضع الوكلاء في مكانهم الصحيح.

كيفية التحقق من تثبيت خادم البروكسي#

هناك عدة طرق للتحقق مما إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلاً:

تحقق من إعدادات المتصفح الخاص بك.

مثالية للمستخدمين عديمي الخبرة. في Mozilla، يمكن العثور على المعلمات الضرورية على المسار التالي: “الإعدادات” - “متقدمة” - “الشبكة”. هذا هو المكان الذي يوجد فيه وصف الوكيل. في متصفح Windows القياسي، يمكن العثور على البيانات في علامة التبويب “خصائص المتصفح”، الموجودة في عنصر القائمة “الأدوات”.

استخدام لوحة التحكم”.

هذا الخيار مناسب أكثر للمستخدمين ذوي الخبرة. تحتاج إلى تشغيل أيقونة “خصائص المتصفح” في لوحة التحكم. ثم انتقل إلى “إعدادات الشبكة”. إذا كان حقل الخادم الوكيل مملوءًا بالبيانات وكان هناك علامة اختيار بجوار “استخدام الوكيل …”، فقد تم تكوين الاتصال بالفعل. إذا كانت هذه الحقول فارغة وكانت علامة الاختيار هذه مقابل “الاكتشاف التلقائي…”، فلا يوجد خادم وسيط مخصص.

مساعدة من مسؤول النظام.

إذا لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان الوكيل يستحق ذلك بشكل مستقل، فيمكنك دائمًا طلب المشورة من مسؤول النظام الذي يخدم الشبكة المحلية. لديه المعرفة والكفاءة اللازمة لعرض الوكيل.

في بعض الأحيان قد يكون من الضروري معرفة ليس فقط عنوان الخادم الوكيل، ولكن أيضًا منفذه. هذه معلمة أخرى تستخدم عند العمل مع الوكلاء. عادةً ما يبدو هذا الشكل: 80، 8080، وما إلى ذلك. وفي بعض الحالات، قد تختلف القيم. يمكنك رؤية المنفذ في نفس نافذة الخوادم. نفس الإجراءات. يتم إدخال قيمته في الحقل الموجود على يمين عنوان IP. إذا قمت بإدخال عنوان، ولكن لم تحدد المنفذ المقابل، فلن ترى الإنترنت.

يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يستخدم خادمًا وكيلاً وما إذا تم تكوينه بشكل صحيح من خلال برامج خاصة، ولكن يتم الدفع مقابل كل هذه البرامج تقريبًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا فتح المورد لتحديد موقع الكمبيوتر عن طريق IP. إذا أصدرت مدينة أو بلدًا لست قريبًا منها، فمن المحتمل أن يكون لديك وكيل. هذا الخيار مجاني تمامًا وسهل التنفيذ.

كيفية إزالة الوكيل في نظام التشغيل Windows 10#

يمكنك تعطيل إعدادات الخادم الوكيل في “العشرة” بنفس الطريقة كما في “السبعة” سيتم وصفها أدناه. ولكن هناك متغير فريد غير متوفر في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل – من خلال المعلمات. للقيام بذلك، اضغط على مجموعة المفاتيح Win + X. حدد القسم الذي يهمنا (في هذه الحالة هو “الشبكة والإنترنت”). قم بإجراء التصحيحات في علامة التبويب “الوكيل”. لكي نكون أكثر دقة، من الضروري تعطيل عنصري “استخدام الوكيل…” و”استخدام البرنامج النصي…”، وعدم تغيير الباقي. التحقق من ذلك بدقة وإغلاقه. ويمكن الاطلاع على النتيجة بعد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

اقتباس: إذا كانت هناك أي مشاكل في الوصول إلى شبكة الويب العالمية بعد الإجراءات، فيجب عليك تعطيل “تحديد المعلمات تلقائيًا”.

كيفية إزالة الوكيل في ويندوز 7#

في بعض الأحيان لم تعد خدمات الخوادم الوكيلة مفيدة للمستخدم. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، بدءًا من تغييرات الخادم العادية وحتى إيقاف التشغيل بسبب عدم الفائدة. لكن على أية حال، لا ينبغي عليك التسرع في تغيير أي شيء، لأنه ليس من الصعب القيام بذلك تعطيل استخدام الخادم الوكيل، ولكن ليس من السهل الاتصال. أولا، علينا أن نزن الإيجابيات والسلبيات ثم ننتقل إلى العمل. إذا تم اتخاذ القرار لصالح فصل الجهاز بدلاً من المساعد، فيجب اتباع التعليمات التالية بشكل واضح، وإلا فقد تنشأ مشاكل في المستقبل.

يمكنك تعطيل الخادم الوكيل في متصفح Chrome بواسطة

انقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا. حدد “الإعدادات” من القائمة التي تظهر. على الجانب الأيسر، ابحث عن القسم الفرعي “خيارات متقدمة” وانقر عليه. اذهب إلى النظام. انتقل إلى إعدادات الوكيل… اضغط على “إعداد الشبكة”. قم بإلغاء تحديد “استخدام خادم وكيل …” حدد المربع بجوار “الاكتشاف التلقائي …”. “موافق” - “تطبيق” - “موافق”. أعد تشغيل المتصفح.

بطريقة مماثلة، يتم تعطيل الخادم الوكيل في المتصفحات الأخرى (الشيء الوحيد الذي قد يختلف قليلاً عن المسار إلى “إعداد الشبكة”).

قم بإيقاف تشغيل لوحة التحكم بهذه الطريقة:

افتح الإطلاق. أدخل كلمة “لوحة التحكم” في حقل البحث. قم بتشغيل الملف الموجود. عند عرض الاختصارات كأيقونات، ابدأ “خصائص المتصفح”، كفئات - “الشبكة والإنترنت”، ثم “خصائص المتصفح”. يأتي بعد ذلك العنصر 5-10 من إعدادات المتصفح.

إنهم خارج السجل مثل هذا:

انتقل إلى ابدأ (يحتوي Windows 7 على زر دائري في الزاوية اليسرى السفلية). محرك “تشغيل” في مربع البحث. انقر على الشارة التي وجدتها. اكتب رجديت في حقل الإدخال واضغط على Enter. يفتح محرر التسجيل. انتقل إلى: إعدادات HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet ابحث عن “Proxy Enable” على الجانب الأيمن من النافذة وافتحه. قم بتغيير القيمة من 1 إلى 0. انقر فوق “موافق” وأغلق السجل. إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

إذا تم كل شيء بشكل صحيح، فسيتم إيقاف تشغيل الوسيط ويمكنك الاستمرار في العمل من عنوان IP الحقيقي الخاص بك. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الوظائف الإضافية للمتصفح (مثل الشبكات الافتراضية الخاصة لمتصفح Chrome) تلعب أيضًا دور الخوادم الوكيلة ويجب تعطيلها أو إزالتها.

اقتباس: التحقق من استخدام الوكيل لن يمنع أي مستخدم، حيث يمكن إجراء إعدادات الوكيل بواسطة فيروسات مختلفة دون علمك. إذا وجدت أن خصائص المتصفح تحتوي على إعدادات لم تقم بإجرائها، فيجب عليك فحص الجهاز على الفور باستخدام أحد برامج مكافحة الفيروسات.

طرق تعطيل البروكسي على أنظمة الأندرويد#

يتم استخدام الوكيل بشكل نشط ليس فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ولكن أيضًا على الأجهزة المحمولة (مثل الهواتف الذكية). هل من الواقعي أن تعطيل الخادم الوكيل على أندرويد؟ أنا متأكد تمامًا. هناك عدة خيارات لتوصيل الوكيل: باستخدام تطبيقات الطرف الثالث أو مباشرة.

الخيار الأول هو الاتصال بالخادم عبر منتجات البرمجيات. من السهل تعطيله - ما عليك سوى إيقاف تشغيل البرنامج أو إلغاء تثبيته، ولن تحتاج حتى إلى إعادة تشغيل الجهاز.

وفي الحالة الثانية، سيتعين عليك العمل قليلاً مع الإعدادات، وهي: تصحيح بيانات معينة في إعدادات النظام الخاصة بالجهاز في قسم Wi-Fi. للقيام بذلك، تحتاج إلى العثور على الشبكة المستخدمة للوصول إلى شبكة الويب العالمية وتحديد إعدادات إضافية. ستعرض الشاشة عدة حقول سيتم ملؤها بقيم معينة، لذا يجب حذفها. تحتاج أيضًا إلى العثور على عنصر “الوكيل” وتحويله من “يدويًا” إلى “لا”.

تتناول هذه المقالة كيفية تعطيل الخادم الوكيل. يتم إعطاء التعليمات.