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Melhores Sites de Torrent | Os 10 Principais Sites de Torrent para 2025

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Publicado8 de março de 2024
Atualizado1 de janeiro de 2025
Tempo de leitura5 min
Neste artigo 11 seções
  1. Os 10 Principais Sites de Torrent para 2025:
  2. The Pirate Bay: O Rei dos Torrents
  3. 1337x: O Favorito dos Torrents
  4. YTS: O Paraíso dos Amantes de Filmes
  5. EZTV: O Hub de Séries de TV
  6. LimeTorrents: O Completo
  7. Torrentz2: O Mecanismo de Busca de Torrents
  8. Nyaa: Torrents de Anime em Abundância
  9. RARBG: Qualidade e Variedade
  10. FitGirl Repacks: A Escolha do Gamer
  11. IGG Games: Jogos Recém-Crackeados
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Torrenting continua sendo um método popular para fazer download de conteúdo, apesar das controvérsias legais e éticas que o cercam. Em 2025, vários sites de torrent se destacaram acima dos demais, oferecendo bibliotecas de conteúdo confiáveis, vastas e diversas, desde filmes e séries de TV até software e jogos. Aqui está um resumo dos dez principais sites de torrent para 2025 que se destacam pela qualidade do conteúdo, base de usuários e medidas de segurança.

Multidão em desenho animado comemora enquanto arquivos de mídia e um ícone pirata saem de uma janela de download

Os 10 Principais Sites de Torrent para 2025:#

  1. The Pirate Bay: O Rei dos Torrents
  2. 1337x: O Favorito dos Torrents
  3. YTS: O Paraíso dos Amantes de Filmes
  4. EZTV: O Hub de Séries de TV
  5. LimeTorrents: O Completo
  6. Torrentz2: O Mecanismo de Busca de Torrents
  7. Nyaa: Torrents de Anime em Abundância
  8. RARBG: Qualidade e Variedade
  9. FitGirl Repacks: A Escolha do Gamer
  10. IGG Games: Jogos Recém-Crackeados

The Pirate Bay: O Rei dos Torrents#

Página inicial do The Pirate Bay com o logo do navio, caixa de busca e caixas de seleção de categorias

The Pirate Bay (TPB) é sinônimo de torrenting. Fundada em 2003, a TPB enfrentou inúmeras batalhas legais para permanecer na vanguarda do mundo do torrenting. Ela oferece uma grande variedade de conteúdo, incluindo filmes, séries de TV, música, jogos e software. Sua facilidade de uso e a confiabilidade de seus torrents mantêm os usuários voltando.

  • Visitantes Mensais: 27,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: 4.000.000+ arquivos
  • Disponibilidade: Banida em vários países, mas acessível via mirrors

1337x: O Favorito dos Torrents#

Página inicial do 1337x com aviso do domínio atual e ícones de categorias como filmes, jogos e mais

1337x é notável por sua interface organizada e uma ampla seleção de torrents. Ganhou popularidade por sua abordagem orientada pela comunidade, garantindo que os torrents sejam regularmente atualizados e verificados. Este site se destaca em filmes, séries de TV, música e jogos.

  • Visitantes Mensais: 53,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: Não especificado
  • Disponibilidade: Bloqueado em alguns países, mas acessível via URLs alternativas

YTS: O Paraíso dos Amantes de Filmes#

Página inicial do YTS com downloads populares de filmes em HD e miniaturas de pôsteres

YTS, conhecido por seus torrents de filmes de alta qualidade e baixa largura de banda, é a escolha ideal para cinéfilos. Especializa-se em filmes e oferece uma coleção impressionante que é tanto atual quanto inclui filmes clássicos.

  • Visitantes Mensais: 75,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: 40.000+ títulos
  • Disponibilidade: Enfrenta desafios legais; use com cautela

EZTV: O Hub de Séries de TV#

Página de status do EZTV com o domínio principal eztvx.to e links de espelhos alternativos

EZTV se concentra exclusivamente em séries de TV, tornando-o o destino perfeito para quem gosta de maratonas. Embora não tenha a mesma variedade de outros sites, sua especialização garante uma vasta coleção de conteúdo de TV.

  • Visitantes Mensais: 20,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: Não especificado
  • Disponibilidade: Bom, com vários sites mirror

LimeTorrents: O Completo#

Página inicial do LimeTorrents com barra de busca e ícones de categorias de filmes, música e jogos

LimeTorrents é apreciado por sua interface limpa e uma seleção bem equilibrada de conteúdo. É particularmente bom para lançamentos recentes e oferece velocidades de download decentes.

  • Visitantes Mensais: 20,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: 10.000.000+ arquivos
  • Disponibilidade: Banido em alguns países

Torrentz2: O Mecanismo de Busca de Torrents#

Página inicial do metabuscador Torrentz2 com uma única barra de busca

Torrentz2 é um poderoso mecanismo de metabusca que indexa torrents de múltiplas plataformas, oferecendo uma experiência de busca abrangente. É especialmente útil quando outros sites ficam aquém.

  • Visitantes Mensais: 10,000,000 – 20,000,000
  • Tamanho da Biblioteca: Milhões de arquivos (indexa outros sites)
  • Disponibilidade: Amplo, mas monitore problemas de acessibilidade

Nyaa: Torrents de Anime em Abundância#

Tabela de torrents do Nyaa com lançamentos de anime, tamanhos de arquivo e número de seeders

Nyaa é o destino final para os entusiastas de anime. Oferece uma vasta seleção de filmes de anime, programas de TV e outros conteúdos relacionados, atendendo a um público de nicho, mas apaixonado.

  • Visitantes Mensais: 46,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: 500.000+ arquivos
  • Disponibilidade: Visado por ISPs em algumas regiões

RARBG: Qualidade e Variedade#

Página de entrada do RARBG com o botão “Go To Rarbg.to” sobre um fundo escuro de pôsteres de filmes

RARBG se destaca pelos torrents de alta qualidade e interface amigável. Oferece uma ampla variedade de tipos de conteúdo, e sua comunidade ativa garante um fluxo constante de novos torrents.

  • Visitantes Mensais: Dados não fornecidos
  • Tamanho da Biblioteca: Não especificado
  • Disponibilidade: Bloqueado em diversos países

FitGirl Repacks: A Escolha do Gamer#

Site FitGirl Repack com uma lista de próximos repacks de jogos para PC

FitGirl Repacks é famoso por suas versões altamente compactadas e otimizadas de jogos para PC. É uma bênção para jogadores com largura de banda ou espaço de armazenamento limitado.

  • Visitantes Mensais: 30,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: Milhares de arquivos
  • Disponibilidade: Disponível globalmente

IGG Games: Jogos Recém-Crackeados#

Página inicial do IGG Games com Pacific Drive no carrossel e um menu de navegação

A IGG Games se concentra em fornecer jogos para PC recém-lançados e crackeados. É conhecido por seus downloads seguros e navegação fácil de usar, o que o torna um favorito entre os jogadores.

  • Visitantes Mensais: 15,000,000+
  • Tamanho da Biblioteca: Milhares de arquivos
  • Disponibilidade: Amplamente disponível

Entendendo Métricas de Sites de Torrent

Ao escolher um site de torrent, é essencial considerar vários fatores:

  • Visitantes Mensais: Indica a popularidade do site e, indiretamente, a saúde dos seus torrents.
  • Tamanho da Biblioteca: Uma biblioteca maior significa mais variedade e maior chance de encontrar o que você procura.
  • Disponibilidade: Ser banido em certos países pode limitar o acesso, mas sites espelhos frequentemente oferecem meios alternativos de acesso.

Esses principais sites de torrent de 2025 oferecem uma ampla variedade de conteúdo para atender às necessidades e interesses de diferentes usuários. De filmes e séries de TV a jogos e software, cada site possui seus pontos fortes e ofertas únicas. Lembre-se de usar sites de torrent de forma responsável e legal, respeitando as leis de direitos autorais em sua região. A segurança deve sempre ser uma prioridade, então considere usar uma VPN e software antivírus para proteger sua privacidade e dispositivo.

Aqui está uma tabela de comparação dos 10 principais sites de torrent para 2025:

Site de TorrentEspecializaçãoVisitantes MensaisTamanho da BibliotecaDisponibilidade
The Pirate BayGeralMais de 27 milhões4M+ arquivosBanido em vários países
1337xGeral53M+Não especificadoBloqueado em alguns países
YTSFilmes75M+Mais de 40 mil títulosEnfrenta desafios legais
EZTVProgramas de televisão20M+Não especificadoBom, com vários mirrors
LimeTorrentsGeral20M+10M+ arquivosBanido em poucos países
Torrentz2Meta-search10-20MMilhões de arquivosAmplo, mas monitore problemas
NyaaAnimeMais de 46 milhões500K+ arquivosAlvo de ISPs
RARBGGeralNão informadoNão especificadoBloqueado em vários países
FitGirl RepacksJogos para PCMais de 30 milhõesMilhares de arquivosDisponível globalmente
IGG GamesJogos para PCMais de 15 milhõesMilhares de arquivosAmplamente disponível

Este guia sobre os melhores sites de torrent é um ponto de partida para encontrar e fazer download do conteúdo que você está procurando. Feliz torrenting!