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Como ver quem segue minha conta do Instagram?

Descubra os recursos de privacidade do Instagram, explore as realidades do rastreamento de visualizações de perfil e entenda por que aplicativos rastreadores de terceiros não são tão confiáveis quanto afirmam.

Publicado25 de maio de 2023
Atualizado2 de junho de 2025
Tempo de leitura3 min
Neste artigo 11 seções
  1. Você consegue ver quem persegue seu perfil no Instagram?
  2. Preocupações com a privacidade
  3. Segurança de Dados
  4. Precisão das informações
  5. Então, o que você pode ver no Instagram?
  6. Visualizações de postagens e histórias
  7. Curtidas e comentários
  8. Seguidores
  9. Insights do Instagram
  10. Cuidado com os aplicativos de terceiros
  11. Conclusão
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Na era da mídia social, a privacidade se tornou um prêmio. Uma pergunta que frequentemente surge para os usuários do Instagram é: “Posso ver quem está seguindo meu perfil no Instagram?” Este artigo tem como objetivo responder a essa pergunta e fornecer alguns insights sobre os recursos de privacidade do Instagram.

Instagram

Você consegue ver quem persegue seu perfil no Instagram?#

Vamos direto ao ponto: até o momento, não existe uma maneira oficial ou confiável de ver quem visualiza ou “persegue” seu perfil do Instagram. O Instagram não fornece essa funcionalidade e é contra a política do Instagram que aplicativos de terceiros ofereçam esse recurso. Há vários motivos por trás disso:

Preocupações com a privacidade#

O Instagram leva a privacidade do usuário a sério. Revelar quem visualiza ou visita um perfil invadiria essa privacidade, uma prática contra a qual o Instagram é firme.

Segurança de Dados#

Aplicativos de terceiros que alegam mostrar quem está visualizando seu perfil geralmente exigem suas credenciais de login. O compartilhamento dessas credenciais pode representar um risco de segurança significativo, pois sempre há a possibilidade de uso indevido dessas informações.

Precisão das informações#

Mesmo que um aplicativo de terceiros contorne as medidas de segurança do Instagram, a precisão das informações fornecidas é questionável. A API do Instagram (o serviço que fornece dados a aplicativos externos) não fornece dados sobre quem está visualizando perfis.

Então, o que você pode ver no Instagram?#

Embora não seja possível ver quem visita seu perfil, o Instagram permite que você acompanhe outros tipos de interações:

Visualizações de postagens e histórias#

Você pode ver quem visualiza suas histórias do Instagram ou interage com suas publicações, por exemplo, curtindo-as ou comentando-as.

Curtidas e comentários#

O Instagram fornece notificações quando alguém curte sua publicação ou deixa um comentário.

Seguidores#

Você pode visualizar facilmente uma lista dos seus seguidores e de quem você está seguindo.

Insights do Instagram#

Os titulares de contas comerciais podem acessar o Instagram Insights, um recurso que fornece estatísticas sobre seguidores e suas interações com suas publicações e histórias.

Instagram

Cuidado com os aplicativos de terceiros#

É essencial ter cuidado com aplicativos ou sites de terceiros que prometem mostrar quem está visualizando seu perfil do Instagram. Essas plataformas podem não ser seguras, expondo potencialmente suas informações pessoais e violando as políticas do Instagram.

Conclusão#

Concluindo, embora possa ser tentador saber quem está espionando seu perfil do Instagram, não existe uma maneira legítima de fazer isso. O foco do Instagram em privacidade e segurança — embora às vezes frustrante para os curiosos — ajuda a preservar a confiança e proteger os dados dos usuários.

Por enquanto, a melhor forma de entender seu público é através das métricas de engajamento e interação fornecidas pelo Instagram. E se você está gerenciando múltiplas contas ou usando ferramentas de análise, um proxy para Instagram pode aumentar ainda mais sua privacidade e garantir acesso estável em todas as sessões.