Trong thời đại truyền thông xã hội, quyền riêng tư đã trở thành một điều quan trọng. Một câu hỏi thường được người dùng Instagram đặt ra là “Tôi có thể biết ai đang theo dõi trang cá nhân Instagram của mình không?” Bài viết này nhằm mục đích trả lời câu hỏi này và cung cấp một số thông tin chi tiết về các tính năng bảo mật của Instagram.

Bạn có thể biết ai theo dõi hồ sơ Instagram của bạn không?#

Hãy đi thẳng vào vấn đề: tính đến thời điểm hiện tại, không có cách chính thức hoặc đáng tin cậy nào để biết ai xem hoặc “theo dõi” hồ sơ Instagram của bạn. Instagram không cung cấp chức năng như vậy và việc các ứng dụng bên thứ ba cung cấp tính năng này là vi phạm chính sách của Instagram. Có một số lý do đằng sau điều này:

Mối quan tâm về quyền riêng tư#

Instagram rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Việc tiết lộ ai xem hoặc truy cập hồ sơ sẽ xâm phạm quyền riêng tư này, một thực tế mà Instagram kiên quyết chống lại.

Bảo mật dữ liệu#

Các ứng dụng của bên thứ ba tuyên bố hiển thị ai đang xem hồ sơ của bạn thường yêu cầu thông tin đăng nhập của bạn. Việc chia sẻ những thông tin này có thể gây ra rủi ro bảo mật đáng kể vì luôn có khả năng xảy ra việc sử dụng sai mục đích những thông tin đó.

Độ chính xác của thông tin#

Ngay cả khi một ứng dụng của bên thứ ba vượt qua các biện pháp bảo mật của Instagram, độ chính xác của thông tin được cung cấp là đáng ngờ. API của Instagram (dịch vụ cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng bên ngoài) không cung cấp dữ liệu về ai đang xem hồ sơ của bạn.

Vậy, Bạn Có Thể Xem Những Gì trên Instagram?#

Mặc dù bạn không thể biết ai truy cập hồ sơ của mình nhưng Instagram cho phép bạn theo dõi các loại tương tác khác:

Lượt xem Bài viết và Story#

Bạn có thể biết ai xem câu chuyện trên Instagram hoặc tương tác với bài đăng của bạn, chẳng hạn như bằng cách thích hoặc bình luận về chúng.

Instagram gửi thông báo khi ai đó thích bài viết của bạn hoặc để lại bình luận.

Người theo dõi#

Bạn có thể dễ dàng xem danh sách những người theo dõi bạn và những người bạn đang theo dõi.

Thông tin chi tiết về Instagram#

Chủ tài khoản doanh nghiệp có thể truy cập Instagram Insights, một tính năng cung cấp số liệu thống kê về người theo dõi cũng như tương tác của họ với bài đăng và câu chuyện của bạn.

Hãy cảnh báo với Ứng dụng Bên thứ ba#

Điều cần thiết là phải thận trọng với bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào của bên thứ ba hứa hẹn cho bạn biết ai đang xem hồ sơ Instagram của bạn. Những nền tảng này có thể không an toàn, có khả năng làm lộ thông tin cá nhân của bạn và vi phạm chính sách của Instagram.

Phần kết luận#

Tóm lại, mặc dù bạn có thể muốn biết ai đang ẩn nấp trên trang cá nhân Instagram của mình, nhưng không có cách hợp pháp nào để làm như vậy. Việc Instagram tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật — mặc dù đôi khi gây khó chịu cho những người tò mò — giúp duy trì lòng tin và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Hiện tại, cách tốt nhất để hiểu đối tượng của bạn là thông qua các số liệu tương tác và tương tác do chính Instagram cung cấp. Và nếu bạn đang quản lý nhiều tài khoản hoặc sử dụng các công cụ phân tích, một proxy cho Instagram có thể nâng cao thêm quyền riêng tư của bạn và đảm bảo truy cập ổn định trong các phiên làm việc.