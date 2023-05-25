Sotsiaalmeedia ajastul on privaatsus muutunud esmatähtsaks. Üks küsimus, mis Instagrami kasutajatele sageli kerkib, on: “Kas ma saan näha, kes mu Instagrami profiili jälitab?” Selle artikli eesmärk on vastata sellele küsimusele ja anda ülevaade Instagrami privaatsusfunktsioonidest.

Kas näete, kes teie Instagrami profiili jälgib?#

Asume otse asja juurde: praeguse seisuga pole ametlikku ega usaldusväärset võimalust näha, kes teie Instagrami profiili vaatab või jälgib. Instagram ei paku sellist funktsiooni ja see on vastuolus Instagrami eeskirjadega, et kolmandate osapoolte rakendused pakuvad seda funktsiooni. Selle taga on mitu põhjust:

Privaatsusega seotud probleemid#

Instagram võtab kasutajate privaatsust tõsiselt. Profiili vaatajate või külastajate paljastamine rikuks seda privaatsust, millele Instagram on vankumatult vastu.

Kolmandate osapoolte rakendused, mis väidavad, et näitavad, kes teie profiili vaatavad, nõuavad sageli teie sisselogimismandaate. Nende jagamine võib kujutada endast märkimisväärset turvariski, kuna sellise teabe väärkasutamise võimalus on alati olemas.

Teabe täpsus#

Isegi kui kolmanda osapoole rakendus Instagrami turvameetmetest mööda läheb, on esitatud teabe täpsus küsitav. Instagrami API (teenus, mis pakub andmeid välistele rakendustele) ei anna andmeid selle kohta, kes profiile vaatab.

Niisiis, mida saate Instagramis näha?#

Kuigi te ei näe, kes teie profiili külastab, võimaldab Instagram teil jälgida muud tüüpi suhtlust:

Postituse ja loo vaated#

Saate vaadata, kes teie Instagrami lugusid vaatab või teie postitustega suhtleb, näiteks neile meeldivaks märkimise või kommentaaride kaudu.

Instagram annab märguandeid, kui kellelegi su postitus meeldib või kommentaari jätab.

Saate hõlpsasti vaadata oma jälgijate loendit ja neid, keda jälgite.

Instagram Insights#

Ettevõttekonto omanikud pääsevad juurde Instagram Insightsile, mis pakub statistikat jälgijate ja nende suhtluse kohta teie postituste ja lugudega.

Hoiduge kolmanda osapoole rakendustest#

Oluline on olla ettevaatlik kolmandate osapoolte rakenduste või veebisaitidega, mis lubavad teile näidata, kes teie Instagrami profiili vaatab. Need platvormid ei pruugi olla turvalised, avaldades potentsiaalselt teie isikuandmeid ja rikkudes Instagrami eeskirju.

Kokkuvõttes, kuigi võib olla ahvatlev teada, kes sinu Instagrami profiili jälgib, pole selleks seaduslikku viisi. Instagrami rõhuasetus privaatsusele ja turvalisusele — kuigi vahel kurnavalt uudishimulikele — aitab säilitada usaldust ja kaitsta kasutajate andmeid.

Praegu on parim viis oma publikut mõista Instagrami enda poolt pakutavate kaasatuse ja interaktsiooni mõõtmete kaudu. Ja kui juhid mitut kontot või kasutad analüütika tööriistu, võib usaldusväärsete proksi Instagrami jaoks kasutamine veelgi parandada sinu privaatsust ja tagada stabiilne juurdepääs mitmes sessioonis.