Encontrar o erro

Entendendo o Erro#

O erro

Inatividade: períodos prolongados de inatividade podem levar à expiração da sessão. Vários logins: fazer login no Facebook a partir de vários dispositivos ou navegadores pode invalidar a sessão atual. Problemas do navegador: Problemas com o cache ou cookies do navegador podem causar erros relacionados à sessão. Atualizações de aplicativos ou navegadores: atualizações no aplicativo do Facebook ou no navegador da web às vezes podem levar à expiração da sessão. Preocupações de Segurança: o Facebook pode encerrar uma sessão se detectar atividade suspeita.

Causas e soluções comuns#

Causa: o Facebook expira automaticamente as sessões que ficaram inativas por um determinado período para proteger as contas dos usuários.

Solução:

Basta fazer login novamente em sua conta.

Interaja regularmente com o Facebook para manter a sessão ativa.

2. Vários logins#

Causa: Fazer login no Facebook em vários dispositivos ou navegadores pode fazer com que a sessão atual expire.

Solução:

Saia de outros dispositivos.

Use as configurações de segurança do Facebook para revisar e gerenciar sessões ativas.

Ferramentas:

Configurações de segurança do Facebook

Gerenciamento de Dispositivos

Tabela: Gerenciando Sessões Ativas

Passo Descrição 1. Vá para Configurações Acesse suas configurações do Facebook no menu. 2. Segurança e login Navegue até a seção “Segurança e Login”. 3. Onde você está logado Revise as sessões ativas e saia das indesejadas.

3. Problemas do navegador#

Causa: Problemas com o cache e os cookies do navegador podem levar a erros de sessão.

Solução:

Limpe o cache e os cookies do seu navegador.

Atualize seu navegador para a versão mais recente.

Etapas para limpar cache e cookies:

Abra as configurações do seu navegador. Encontre a opção para limpar os dados de navegação. Selecione cookies e arquivos em cache e limpe-os.

Ferramentas:

Configurações do Navegador

Extensões de limpeza de cache

4. Atualizações de aplicativos ou navegadores#

Causa: Atualizar o aplicativo do Facebook ou seu navegador às vezes pode levar à expiração da sessão.

Solução:

Certifique-se de que o aplicativo do Facebook e seu navegador estejam atualizados para a versão mais recente.

Reinstale o aplicativo do Facebook, se necessário.

Ferramentas:

Loja de aplicativos/Google Play Store

Configurações de Atualização do Navegador

5. Preocupações de Segurança#

Causa: o Facebook pode encerrar uma sessão se detectar atividades suspeitas, como fazer login em um local desconhecido.

Solução:

Habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para maior segurança.

Revise as atividades recentes nas configurações da sua conta do Facebook.

Ferramentas:

Autenticação de dois fatores (2FA)

Configurações de segurança da conta do Facebook

Etapas detalhadas para cada solução#

Como fazer login novamente em sua conta#

Abra o aplicativo ou site do Facebook. Digite seu email ou número de telefone e senha. Clique em

Como revisar e gerenciar sessões ativas#

Acesse suas configurações do Facebook. Navegue até “Segurança e login”. Em “Onde você está conectado”, revise a lista de sessões ativas. Clique em “Sair” ao lado de qualquer sessão que você não reconhece ou não usa mais.

Limpando Cache e Cookies do Navegador#

Abra as configurações do seu navegador. Selecione “Privacidade e Segurança”. Encontre Selecione as opções para limpar cookies e imagens e arquivos em cache. Clique em “Limpar dados”.

Aplicativo do Facebook: Abra a App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).

Procure por “Facebook”.

Clique em “Atualizar” se uma atualização estiver disponível. Navegador: Abra as configurações do seu navegador.

Navegue até “Sobre” ou “Ajuda”.

Verifique se há atualizações e instale-as, se disponíveis.

Habilitando a autenticação de dois fatores#

Vá para as configurações do Facebook. Navegue até “Segurança e login”. Em “Autenticação de dois fatores”, clique em “Editar”. Siga as instruções para configurar 2FA.

Solução de problemas adicionais#

Conexão com a Internet#

Causa: uma conexão de Internet ruim ou instável também pode causar erros de expiração de sessão.

Solução:

Verifique a sua conexão com a internet.

Mude para uma rede mais estável, se necessário.

Compatibilidade com Navegadores#

Causa: usar um navegador desatualizado ou incompatível pode causar problemas nas sessões do Facebook.

Solução:

Certifique-se de estar usando um navegador compatível e atualizado.

Considere mudar para um navegador diferente se o problema persistir.

Software de segurança#

Causa: Às vezes, softwares de segurança ou extensões de navegador podem interferir nas sessões do Facebook.

Solução:

Desative temporariamente qualquer software de segurança ou extensões de navegador.

Teste se o problema de expiração da sessão foi resolvido.

Ferramentas:

Software antivírus

Gerenciamento de extensões de navegador

O “Erro do Facebook: sessão expirada” pode ser um incômodo, mas geralmente é fácil de resolver com algumas etapas simples. Ao compreender as causas comuns e seguir as soluções descritas neste guia, você poderá voltar a aproveitar rapidamente sua experiência no Facebook. A manutenção regular da segurança da sua conta, configurações do navegador e atualizações de aplicativos ajudará a evitar que esse erro se repita. Se o problema persistir, entrar em contato com o suporte do Facebook poderá fornecer assistência adicional.

Lembre-se de que manter uma sessão ativa e garantir a segurança da sua conta são essenciais para uma experiência perfeita no Facebook. Não deixe que o vencimento das sessões atrapalhe suas atividades nas redes sociais. Mantenha-se informado e proativo sobre o gerenciamento de sua conta do Facebook.