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Por que ocorre o erro do Facebook: sessão expirada e como você pode corrigi-lo?

Está com problemas com o erro de sessão expirada do Facebook? Descubra como corrigir problemas de sessão expirada do Facebook com soluções eficazes para manter seu login sem problemas!

Publicado16 de maio de 2024
Atualizado10 de abril de 2025
Tempo de leitura5 min
Neste artigo 18 seções
  1. Entendendo o Erro
  2. Causas e soluções comuns
  3. Inatividade
  4. Vários logins
  5. Problemas do navegador
  6. Atualizações de aplicativos ou navegadores
  7. Preocupações de Segurança
  8. Etapas detalhadas para cada solução
  9. Como fazer login novamente em sua conta
  10. Como revisar e gerenciar sessões ativas
  11. Limpando Cache e Cookies do Navegador
  12. Atualizando o aplicativo e o navegador do Facebook
  13. Habilitando a autenticação de dois fatores
  14. Solução de problemas adicionais
  15. Conexão com a Internet
  16. Compatibilidade com Navegadores
  17. Software de segurança
  18. Conclusão
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Encontrar o erro

Entendendo o Erro#

O erro

  1. Inatividade: períodos prolongados de inatividade podem levar à expiração da sessão.
  2. Vários logins: fazer login no Facebook a partir de vários dispositivos ou navegadores pode invalidar a sessão atual.
  3. Problemas do navegador: Problemas com o cache ou cookies do navegador podem causar erros relacionados à sessão.
  4. Atualizações de aplicativos ou navegadores: atualizações no aplicativo do Facebook ou no navegador da web às vezes podem levar à expiração da sessão.
  5. Preocupações de Segurança: o Facebook pode encerrar uma sessão se detectar atividade suspeita.

Nuvem de palavras com Facebook, sessão, navegador e segurança em torno do erro de sessão expirada

Causas e soluções comuns#

1. Inatividade#

Causa: o Facebook expira automaticamente as sessões que ficaram inativas por um determinado período para proteger as contas dos usuários.

Solução:

  • Basta fazer login novamente em sua conta.
  • Interaja regularmente com o Facebook para manter a sessão ativa.

2. Vários logins#

Causa: Fazer login no Facebook em vários dispositivos ou navegadores pode fazer com que a sessão atual expire.

Solução:

  • Saia de outros dispositivos.
  • Use as configurações de segurança do Facebook para revisar e gerenciar sessões ativas.

Ferramentas:

  • Configurações de segurança do Facebook
  • Gerenciamento de Dispositivos

Tabela: Gerenciando Sessões Ativas

PassoDescrição
1. Vá para ConfiguraçõesAcesse suas configurações do Facebook no menu.
2. Segurança e loginNavegue até a seção “Segurança e Login”.
3. Onde você está logadoRevise as sessões ativas e saia das indesejadas.

3. Problemas do navegador#

Causa: Problemas com o cache e os cookies do navegador podem levar a erros de sessão.

Solução:

  • Limpe o cache e os cookies do seu navegador.
  • Atualize seu navegador para a versão mais recente.

Etapas para limpar cache e cookies:

  1. Abra as configurações do seu navegador.
  2. Encontre a opção para limpar os dados de navegação.
  3. Selecione cookies e arquivos em cache e limpe-os.

Ferramentas:

  • Configurações do Navegador
  • Extensões de limpeza de cache

4. Atualizações de aplicativos ou navegadores#

Causa: Atualizar o aplicativo do Facebook ou seu navegador às vezes pode levar à expiração da sessão.

Solução:

  • Certifique-se de que o aplicativo do Facebook e seu navegador estejam atualizados para a versão mais recente.
  • Reinstale o aplicativo do Facebook, se necessário.

Ferramentas:

  • Loja de aplicativos/Google Play Store
  • Configurações de Atualização do Navegador

5. Preocupações de Segurança#

Causa: o Facebook pode encerrar uma sessão se detectar atividades suspeitas, como fazer login em um local desconhecido.

Solução:

  • Habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para maior segurança.
  • Revise as atividades recentes nas configurações da sua conta do Facebook.

Ferramentas:

  • Autenticação de dois fatores (2FA)
  • Configurações de segurança da conta do Facebook

Etapas detalhadas para cada solução#

Como fazer login novamente em sua conta#

  1. Abra o aplicativo ou site do Facebook.
  2. Digite seu email ou número de telefone e senha.
  3. Clique em

Como revisar e gerenciar sessões ativas#

  1. Acesse suas configurações do Facebook.
  2. Navegue até “Segurança e login”.
  3. Em “Onde você está conectado”, revise a lista de sessões ativas.
  4. Clique em “Sair” ao lado de qualquer sessão que você não reconhece ou não usa mais.

Limpando Cache e Cookies do Navegador#

  1. Abra as configurações do seu navegador.
  2. Selecione “Privacidade e Segurança”.
  3. Encontre
  4. Selecione as opções para limpar cookies e imagens e arquivos em cache.
  5. Clique em “Limpar dados”.

Atualizando o aplicativo e o navegador do Facebook#

  1. Aplicativo do Facebook:
    • Abra a App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).
    • Procure por “Facebook”.
    • Clique em “Atualizar” se uma atualização estiver disponível.
  2. Navegador:
    • Abra as configurações do seu navegador.
    • Navegue até “Sobre” ou “Ajuda”.
    • Verifique se há atualizações e instale-as, se disponíveis.

Habilitando a autenticação de dois fatores#

  1. Vá para as configurações do Facebook.
  2. Navegue até “Segurança e login”.
  3. Em “Autenticação de dois fatores”, clique em “Editar”.
  4. Siga as instruções para configurar 2FA.

Solução de problemas adicionais#

Conexão com a Internet#

Causa: uma conexão de Internet ruim ou instável também pode causar erros de expiração de sessão.

Solução:

  • Verifique a sua conexão com a internet.
  • Mude para uma rede mais estável, se necessário.

Compatibilidade com Navegadores#

Causa: usar um navegador desatualizado ou incompatível pode causar problemas nas sessões do Facebook.

Solução:

  • Certifique-se de estar usando um navegador compatível e atualizado.
  • Considere mudar para um navegador diferente se o problema persistir.

Software de segurança#

Causa: Às vezes, softwares de segurança ou extensões de navegador podem interferir nas sessões do Facebook.

Solução:

  • Desative temporariamente qualquer software de segurança ou extensões de navegador.
  • Teste se o problema de expiração da sessão foi resolvido.

Ferramentas:

  • Software antivírus
  • Gerenciamento de extensões de navegador

Conclusão#

O “Erro do Facebook: sessão expirada” pode ser um incômodo, mas geralmente é fácil de resolver com algumas etapas simples. Ao compreender as causas comuns e seguir as soluções descritas neste guia, você poderá voltar a aproveitar rapidamente sua experiência no Facebook. A manutenção regular da segurança da sua conta, configurações do navegador e atualizações de aplicativos ajudará a evitar que esse erro se repita. Se o problema persistir, entrar em contato com o suporte do Facebook poderá fornecer assistência adicional.

Lembre-se de que manter uma sessão ativa e garantir a segurança da sua conta são essenciais para uma experiência perfeita no Facebook. Não deixe que o vencimento das sessões atrapalhe suas atividades nas redes sociais. Mantenha-se informado e proativo sobre o gerenciamento de sua conta do Facebook.