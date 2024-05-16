واجهة خطأ “Facebook: انتهت الجلسة” قد تكون محبطة، خاصة عندما تكون في منتصف التصفح أو التفاعل مع المحتوى. هذا الخطأ مشكلة شائعة يواجهها العديد من المستخدمين ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة. فهم الأسباب ومعرفة كيفية إصلاحه يمكن أن يوفر عليك الوقت والعناء. في هذا الدليل الشامل، سنتعمق في الأسباب الكامنة وراء هذا الخطأ ونقدم حلولاً مفصلة لحله.

فهم الخطأ “انتهت صلاحية الجلسة”.#

عادةً ما يعني خطأ “انتهت صلاحية الجلسة” على Facebook أن جلستك الحالية أصبحت غير صالحة. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة عوامل:

عدم النشاط: قد تؤدي فترات عدم النشاط الممتدة إلى انتهاء صلاحية الجلسة. تسجيلات دخول متعددة: قد يؤدي تسجيل الدخول إلى Facebook من أجهزة أو متصفحات متعددة إلى إبطال الجلسة الحالية. مشاكل المتصفح: يمكن أن تتسبب مشكلات ذاكرة التخزين المؤقت أو ملفات تعريف الارتباط للمتصفح في حدوث أخطاء متعلقة بالجلسة. تحديثات التطبيق أو المتصفح: قد تؤدي تحديثات تطبيق Facebook أو متصفح الويب الخاص بك في بعض الأحيان إلى انتهاء صلاحية الجلسة. مخاوف أمنية: قد يقوم Facebook بإنهاء الجلسة إذا اكتشف نشاطًا مشبوهًا.

الأسباب والحلول الشائعة#

1. عدم النشاط#

سبب: يقوم Facebook تلقائيًا بإنهاء الجلسات التي كانت غير نشطة لفترة معينة لحماية حسابات المستخدمين.

الحل:

ما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك.

تفاعل بانتظام مع Facebook للحفاظ على الجلسة نشطة.

2. تسجيلات دخول متعددة#

سبب: قد يؤدي تسجيل الدخول إلى Facebook على أجهزة أو متصفحات متعددة إلى انتهاء صلاحية الجلسة الحالية.

الحل:

تسجيل الخروج من الأجهزة الأخرى.

استخدم إعدادات أمان Facebook لمراجعة الجلسات النشطة وإدارتها.

أدوات:

إعدادات الأمان في الفيسبوك

إدارة الجهاز

الجدول: إدارة الجلسات النشطة

خطوة وصف 1. انتقل إلى الإعدادات قم بالوصول إلى إعدادات Facebook الخاصة بك من القائمة. 2. الأمن وتسجيل الدخول انتقل إلى قسم “الأمان وتسجيل الدخول”. 3. أين قمت بتسجيل الدخول مراجعة الجلسات النشطة وتسجيل الخروج من الجلسات غير المرغوب فيها.

3. مشاكل المتصفح#

سبب: يمكن أن تؤدي مشكلات ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح إلى حدوث أخطاء في الجلسة.

الحل:

امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط في متصفحك.

قم بتحديث متصفحك إلى الإصدار الأحدث.

خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط:

افتح إعدادات المتصفح الخاص بك. ابحث عن خيار مسح بيانات التصفح. حدد ملفات تعريف الارتباط والملفات المخزنة مؤقتًا، ثم امسحها.

أدوات:

إعدادات المتصفح

ملحقات منظف ذاكرة التخزين المؤقت

4. تحديثات التطبيق أو المتصفح#

سبب: قد يؤدي تحديث تطبيق Facebook أو متصفح الويب الخاص بك في بعض الأحيان إلى انتهاء صلاحية الجلسة.

الحل:

تأكد من تحديث كل من تطبيق Facebook ومتصفح الويب الخاص بك إلى أحدث إصدار.

أعد تثبيت تطبيق Facebook إذا لزم الأمر.

أدوات:

متجر التطبيقات/متجر جوجل بلاي

إعدادات تحديث المتصفح

5. مخاوف أمنية#

سبب: قد يقوم Facebook بإنهاء الجلسة إذا اكتشف نشاطًا مشبوهًا، مثل تسجيل الدخول من موقع غير مألوف.

الحل:

تمكين المصادقة الثنائية (2FA) لمزيد من الأمان.

استعرض النشاط الحديث في إعدادات حسابك على Facebook.

أدوات:

المصادقة الثنائية (2FA)

إعدادات أمان حساب Facebook

الخطوات التفصيلية لكل حل#

كيفية تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك#

افتح تطبيق Facebook أو الموقع الإلكتروني. أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك وكلمة المرور. انقر على “تسجيل الدخول”.

كيفية مراجعة وإدارة جلسات العمل النشطة#

انتقل إلى إعدادات Facebook الخاصة بك. انتقل إلى “الأمان وتسجيل الدخول”. ضمن “حيث أنت مسجل دخول”، راجع قائمة الجلسات النشطة. انقر على “تسجيل الخروج” بجانب أي جلسات لا تتعرف عليها أو لا تستخدمها بعد الآن.

حذف ذاكرة التخزين المؤقت والملفات المرفقة للمتصفح#

افتح إعدادات المتصفح الخاص بك. اختر “الخصوصية والأمان”. ابحث عن “مسح بيانات التصفح”. اختر الخيارات لمسح ملفات تعريف الارتباط والصور والملفات المخزنة مؤقتًا. انقر على “مسح البيانات”.

تطبيق الفيسبوك: افتح متجر التطبيقات (iOS) أو متجر Google Play (Android).

ابحث عن “الفيسبوك”.

انقر فوق “تحديث” إذا كان هناك تحديث متاح. المتصفح: افتح إعدادات المتصفح الخاص بك.

انتقل إلى “حول” أو “تعليمات”.

تحقق من وجود تحديثات وقم بتثبيتها إذا كانت متوفرة.

تمكين المصادقة الثنائية#

انتقل إلى إعدادات Facebook. انتقل إلى “الأمان وتسجيل الدخول”. ضمن “المصادقة الثنائية”، انقر فوق “تحرير”. اتبع المطالبات لإعداد 2FA.

استكشاف المشاكل الإضافية#

الاتصال بالإنترنت#

سبب: قد يؤدي الاتصال بالإنترنت الضعيف أو غير المستقر أيضاً إلى أخطاء انتهاء الجلسة.

الحل:

تحقق من اتصالك بالإنترنت.

انتقل إلى شبكة أكثر استقراراً إذا لزم الأمر.

توافق المتصفح#

سبب: قد يؤدي استخدام متصفح قديم أو غير متوافق إلى مشاكل مع جلسات فيسبوك.

الحل:

تأكد من استخدامك متصفحاً متوافقاً ومحدثاً.

فكر في التبديل إلى متصفح مختلف إذا استمرت المشكلة.

برامج الأمان#

سبب: قد تتداخل برامج الأمان أو ملحقات المتصفح أحيانًا مع جلسات Facebook.

الحل:

عطّل برامج الأمان أو ملحقات المتصفح مؤقتاً.

اختبر ما إذا كان قد تم حل مشكلة انتهاء صلاحية الجلسة.

أدوات:

برامج الحماية من الفيروسات

إدارة امتدادات المتصفح

قد يكون “خطأ فيسبوك: انتهت الجلسة” مزعجاً، لكنه عادة ما يكون سهل الحل بخطوات بسيطة قليلة. من خلال فهم الأسباب الشائعة واتباع الحلول الموضحة في هذا الدليل، يمكنك العودة بسرعة للاستمتاع بتجربة فيسبوك. الصيانة المنتظمة لأمان حسابك وإعدادات المتصفح وتحديثات التطبيق ستساعد في منع حدوث هذا الخطأ مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، يمكن الاتصال بدعم فيسبوك للحصول على مزيد من المساعدة.

تذكر أن الحفاظ على جلسة نشطة وضمان أمان حسابك هما مفتاح تجربة Facebook سلسة. لا تدع انتهاء الجلسات تعطل أنشطتك على وسائل التواصل الاجتماعي—ابقَ مطلعاً واستباقياً في إدارة حسابك على Facebook.