في مجال web scraping، غالباً ما تحول آليات مكافحة البرامج الآلية دون النجاح، حيث تكتشف وتحجب الوصول الآلي إلى البيانات. لكن، باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة، من الممكن تجاوز هذه الكشوفات وحصاد البيانات التي تحتاجها بنجاح. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية استخدام Selenium Stealth لجعل جهودك في web scraping أكثر حذراً وفعالية.

مقدمة عن السيلينيوم وتحدياته#

يعد السيلينيوم أداة شائعة لأتمتة متصفحات الويب، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل في مواقع الويب برمجيًا والتفاعل مع عناصرها. ومع ذلك، فإن العديد من مواقع الويب لديها تدابير معمول بها لاكتشاف التصفح الآلي وحظره، والتعرف على الأنماط الخاصة بالسيلينيوم. يمكن أن يؤدي هذا إلى حظر الوصول أو إرجاع بيانات غير صحيحة.

النقاط الرئيسية:

الكشف عن الأتمتة: يمكن لمواقع الويب اكتشاف السيلينيوم ومنع الوصول إليه.

يمكن لمواقع الويب اكتشاف السيلينيوم ومنع الوصول إليه. مشاكل شائعة: إرجاع بيانات غير صحيحة أو حظر المستخدم.

ما هو السيلينيوم الشبح؟#

Selenium Stealth هي مكتبة مصممة لجعل التصفح الآلي أقل قابلية للاكتشاف عن طريق محاكاة سلوك التصفح الشبيه بالإنسان. يقوم بتعديل برنامج Selenium WebDriver ليبدو مثل متصفح المستخدم العادي، وبالتالي تجاوز العديد من إجراءات مكافحة الروبوتات.

مميزات خلسة السيلينيوم:

يحاكي سلوك التصفح الشبيه بالإنسان.

يتجاوز آليات الكشف عن السيلينيوم المشتركة.

إعداد خلسة السيلينيوم#

للبدء في استخدام Selenium Stealth، تحتاج إلى تثبيت كل من Selenium ومكتبة Selenium Stealth. فيما يلي خطوات إعداد ودمج Selenium Stealth مع نصوص السيلينيوم النصية الخاصة بك.

خطوات التثبيت:

تثبيت السيلينيوم:

pip install selenium

تثبيت خلسة السيلينيوم:

pip install selenium-stealth

مثال: الكشط باستخدام خلسة السيلينيوم#

فيما يلي مثال خطوة بخطوة حول كيفية إعداد واستخدام Selenium Stealth لاستخراج البيانات من موقع ويب أثناء تجاوز الكشف.

الخطوة 1: استيراد المكتبات

from selenium import webdriver from selenium_stealth import stealth

الخطوة 2: إعداد WebDriver باستخدام التخفي

options = webdriver.ChromeOptions() driver = webdriver.Chrome( options = options) stealth(driver, languages = [ "en-US" , "en" ], vendor = "Google Inc." , platform = "Win32" , webgl_vendor = "Intel Inc." , renderer = "Intel Iris OpenGL Engine" , fix_hairline = True ) driver.get( 'https://example.com' )

الخطوة 3: تنفيذ مهام التجريف الخاصة بك

# Example: Finding elements and extracting data element = driver.find_element_by_class_name( 'example-class' ) data = element.text print (data)

تضمين جدول للوضوح#

لفهم أفضل، إليك جدول يلخص الخطوات والغرض منها:

خطوة وصف 1 استيراد مكتبات السيلينيوم والسيلينيوم الشبح. 2 قم بإعداد WebDriver وتطبيق التعديلات الخفية. 3 أداء مهام تجريف الويب دون أن يتم اكتشافها.

تقنيات متقدمة مع السيلينيوم الشبح#

لتعزيز جهود scraping الخاصة بك بشكل أكبر، فكر في تنفيذ الأساليب المتقدمة التالية:

التعامل مع المحتوى الديناميكي:

استخدم WebDriverWait للتعامل مع العناصر التي يتم تحميلها ديناميكياً.

مثال:

from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC element = WebDriverWait(driver, 10 ).until( EC .presence_of_element_located((By. ID , "dynamicElement" )) )

الوكلاء المتناوبون:

قم بتدوير خوادم وكيل لتجنب حظر IP.

مثال:

options.add_argument( '--proxy-server=http://your.proxy.server:port' )

الأخطاء الشائعة وحل المشاكل#

حتى مع Selenium Stealth، قد تواجه بعض المشاكل. إليك بعض الأخطاء الشائعة وكيفية حلها:

DriverNotFoundError: تأكد من تثبيت WebDriver الصحيح وتعيين مساره بشكل صحيح.

تأكد من تثبيت WebDriver الصحيح وتعيين مساره بشكل صحيح. TimeoutException: استخدم WebDriverWait للتعامل مع العناصر الديناميكية بشكل صحيح.

من خلال دمج Selenium Stealth مع سكريبتات Selenium الخاصة بك، يمكنك تقليل فرص الكشف بشكل كبير والقيام بجمع البيانات بنجاح من المواقع التي تطبق إجراءات مكافحة الروبوتات. يساعد هذا النهج في الحفاظ على الوصول واسترجاع البيانات الدقيقة، مما يجعل جهود جمع البيانات من الويب أكثر كفاءة وموثوقية.

تذكر دائماً، تأكد من أنشطة جمع البيانات الخاصة بك تتوافق مع شروط الخدمة والمبادئ التوجيهية القانونية للموقع.