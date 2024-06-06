웹 스크래핑 분야에서 자동화는 종종 데이터에 대한 자동화된 접근을 감지하고 차단하는 안티봇 메커니즘에 의해 방해받을 수 있습니다. 하지만 올바른 도구와 기술을 사용하면 이러한 감지를 우회하고 필요한 데이터를 성공적으로 스크래핑할 수 있습니다. 이 글에서는 Selenium Stealth를 사용하여 스크래핑 작업을 더욱 은밀하고 효과적으로 수행하는 방법을 살펴보겠습니다.

Selenium 소개 및 그 과제#

Selenium은 웹 브라우저 자동화를 위한 인기 있는 도구로, 사용자가 프로그래밍 방식으로 웹사이트를 탐색하고 요소와 상호 작용할 수 있게 합니다. 그러나 많은 웹사이트에서는 자동화된 탐색을 감지하고 차단하기 위한 조치를 취하고 있으며, Selenium에 특정한 패턴을 인식합니다. 이로 인해 접근이 차단되거나 잘못된 데이터가 반환될 수 있습니다.

주요 포인트:

자동화 감지: 웹사이트는 Selenium을 감지하고 접근을 차단할 수 있습니다.

웹사이트는 Selenium을 감지하고 접근을 차단할 수 있습니다. 일반적인 문제: 잘못된 데이터 반환 또는 사용자 차단.

Selenium Stealth는 인간과 유사한 브라우징 동작을 모방하여 자동화된 브라우징의 감지 가능성을 낮추도록 설계된 라이브러리입니다. 이는 일반 사용자의 브라우저처럼 보이도록 Selenium WebDriver를 수정하여 많은 봇 방지 조치를 우회합니다.

Selenium Stealth의 기능:

인간다운 탐색 행동을 모방합니다.

일반적인 Selenium 감지 메커니즘을 우회합니다.

Selenium Stealth 설정#

Selenium Stealth를 사용하기 시작하려면 Selenium과 Selenium Stealth 라이브러리를 모두 설치해야 합니다. 아래는 Selenium Stealth를 설정하고 Selenium 스크립트와 통합하는 단계입니다.

설치 단계:

Selenium 설치:

pip install selenium

Selenium Stealth 설치:

pip install selenium-stealth

예: Selenium Stealth를 사용한 스크래핑#

탐지를 우회하면서 웹사이트에서 데이터를 수집하기 위해 Selenium Stealth를 설정하고 사용하는 방법에 대한 단계별 예제입니다.

단계 1: 라이브러리 가져오기

from selenium import webdriver from selenium_stealth import stealth

2단계: 스텔스로 WebDriver 설정

options = webdriver.ChromeOptions() driver = webdriver.Chrome( options = options) stealth(driver, languages = [ "en-US" , "en" ], vendor = "Google Inc." , platform = "Win32" , webgl_vendor = "Intel Inc." , renderer = "Intel Iris OpenGL Engine" , fix_hairline = True ) driver.get( 'https://example.com' )

단계 3: 스크래핑 작업 수행

# Example: Finding elements and extracting data element = driver.find_element_by_class_name( 'example-class' ) data = element.text print (data)

명확성을 위한 표 포함#

더 잘 이해하기 위해 단계와 그 목적을 요약한 표입니다:

단계 설명 1 Selenium 및 Selenium Stealth 라이브러리를 가져옵니다. 2 WebDriver를 설정하고 스텔스 수정 사항을 적용합니다. 3 탐지되지 않고 웹 스크래핑 작업을 수행합니다.

Selenium Stealth를 사용한 고급 기법#

스크래핑 작업을 더욱 강화하려면 다음 고급 기술을 구현하는 것이 좋습니다.

동적 콘텐츠 처리:

동적으로 로드되는 요소를 처리하려면 WebDriverWait를 사용하세요.

예시:

from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC element = WebDriverWait(driver, 10 ).until( EC .presence_of_element_located((By. ID , "dynamicElement" )) )

로테이팅 프록시:

IP 금지를 방지하려면 프록시를 교체하세요.

예시:

options.add_argument( '--proxy-server=http://your.proxy.server:port' )

일반적인 오류 및 문제 해결#

Selenium Stealth를 사용하더라도 일부 문제가 발생할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 오류와 해결 방법입니다:

DriverNotFound오류: 올바른 WebDriver가 설치되어 있고 해당 경로가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

올바른 WebDriver가 설치되어 있고 해당 경로가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. 시간 초과예외: 동적 요소를 적절히 처리하려면 WebDriverWait를 사용하세요.

Selenium Stealth를 Selenium 스크립트와 통합하면 탐지 가능성을 크게 줄이고 안티 봇 조치를 구현하는 웹 사이트에서 데이터를 성공적으로 긁어낼 수 있습니다. 이 접근 방식은 액세스를 유지하고 정확한 데이터를 검색하는 데 도움이 되므로 웹 스크래핑 작업을 더욱 효율적이고 안정적으로 수행할 수 있습니다.

귀하의 스크래핑 활동이 웹사이트의 서비스 약관 및 법적 지침을 준수하는지 항상 확인하십시오.