Veebi kraapimise valdkonnas võivad automatiseerimise sageli takistada robotivastased mehhanismid, mis tuvastavad ja blokeerivad automaatse juurdepääsu andmetele. Õigete tööriistade ja tehnikatega on aga võimalik neist tuvastamistest mööda minna ja vajalikud andmed edukalt kraapida. Selles artiklis uurime, kuidas kasutada Selenium Stealthi, et muuta kraapimine diskreetsemaks ja tõhusamaks.

Sissejuhatus seleeni ja selle väljakutsetesse#

Seleen on populaarne veebibrauserite automatiseerimise tööriist, mis võimaldab kasutajatel programmiliselt veebisaitidel navigeerida ja nende elementidega suhelda. Paljudel veebisaitidel on aga meetmed automaatse sirvimise tuvastamiseks ja blokeerimiseks, tuvastades seleenile omased mustrid. See võib põhjustada juurdepääsu blokeerimise või valede andmete tagastamise.

Põhipunktid:

Automatiseerimise tuvastamine: Veebisaidid suudavad tuvastada seleeni ja blokeerida juurdepääsu.

Veebisaidid suudavad tuvastada seleeni ja blokeerida juurdepääsu. Levinud probleemid: Ebaõigete andmete tagastamine või kasutaja blokeerimine.

Mis on Selenium Stealth?#

Selenium Stealth on raamatukogu, mis on loodud selleks, et muuta automaatne sirvimine vähem tuvastatavaks, jäljendades inimesele sarnast sirvimiskäitumist. See muudab Selenium WebDriveri, et see näeks rohkem välja nagu tavakasutaja brauser, jättes seega mööda paljudest robotivastastest meetmetest.

Selenium Stealthi omadused:

Imiteerib inimesele sarnast sirvimiskäitumist.

Mööda tavalisi seleeni tuvastamise mehhanisme.

Selenium Stealthi seadistamine#

Selenium Stealthi kasutamise alustamiseks peate installima nii Seleniumi kui ka Selenium Stealthi raamatukogu. Allpool on toodud juhised Selenium Stealthi seadistamiseks ja integreerimiseks oma Seleniumi skriptidega.

Paigaldamise etapid:

Installige Selenium:

pip install selenium

Installige Selenium Stealth:

pip install selenium-stealth

Näide: kraapimine seleeni varjamisega#

Siin on samm-sammult näide selle kohta, kuidas seadistada ja kasutada Selenium Stealthi, et kraapida veebisaidilt andmeid tuvastamisest mööda.

1. samm: importige teegid

from selenium import webdriver from selenium_stealth import stealth

2. samm: seadistage WebDriver koos Stealthiga

options = webdriver.ChromeOptions() driver = webdriver.Chrome( options = options) stealth(driver, languages = [ "en-US" , "en" ], vendor = "Google Inc." , platform = "Win32" , webgl_vendor = "Intel Inc." , renderer = "Intel Iris OpenGL Engine" , fix_hairline = True ) driver.get( 'https://example.com' )

3. samm: tehke kraapimisülesanded

# Example: Finding elements and extracting data element = driver.find_element_by_class_name( 'example-class' ) data = element.text print (data)

Tabeli manustamine selguse huvides#

Parema mõistmise huvides on siin tabel, mis võtab kokku sammud ja nende eesmärgid:

Samm Kirjeldus 1 Importige seleeni ja seleeni stealthi raamatukogusid. 2 Seadistage WebDriver ja rakendage salajased muudatused. 3 Tehke veebikraapimise ülesandeid ilma, et teid tuvastataks.

Selenium Stealthi täiustatud tehnikad#

Oma kraapimispüüdluste edasiseks suurendamiseks kaaluge järgmiste täiustatud tehnikate rakendamist.

Dünaamilise sisu töötlemine:

Dünaamiliselt laaditavate elementide käsitlemiseks kasutage WebDriverWaiti.

Näide:

from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC element = WebDriverWait(driver, 10 ).until( EC .presence_of_element_located((By. ID , "dynamicElement" )) )

Roteeruvad proxyd:

IP-keeldude vältimiseks pöörake puhverservereid.

Näide:

options.add_argument( '--proxy-server=http://your.proxy.server:port' )

Levinud vead ja tõrkeotsing#

Isegi Selenium Stealthiga võib teil tekkida probleeme. Siin on mõned levinumad vead ja nende lahendamise viisid.

DriverNotFoundError: Veenduge, et õige WebDriver on installitud ja selle asukoht on õigesti määratud.

Veenduge, et õige WebDriver on installitud ja selle asukoht on õigesti määratud. TimeoutException: Kasutage WebDriverWait-i dünaamiliste elementide õigeks käsitlemiseks.

Integreerides Selenium Stealth’i oma Selenium-skriptidega, saate oluliselt vähendada tuvastamise tõenäosust ja edukalt kritseldada andmeid veebisaitidelt, mis rakendavad roboti-vastaseid meetmeid. See lähenemisviis aitab säilitada juurdepääsu ja hankida täpseid andmeid, muutes teie veebikritseldamise jõupingutused tõhusamaks ja usaldusväärsemaks.

Pidage meeles, et veenduge alati, et teie kritseldamistegevus vastab veebisaidi tingimustele ja juriidilistele suunistele.