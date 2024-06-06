Selenium Python (6). Selenium Stealth से पार्सर डिटेक्शन को कैसे बायपास करें
वेब स्क्रैपिंग की दुनिया में, ऑटोमेशन को अक्सर एंटी-बॉट मैकेनिज़्म द्वारा रोका जा सकता है जो डेटा तक ऑटोमेटेड एक्सेस को डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। हालाँकि, सही
वेब स्क्रैपिंग के क्षेत्र में, ऑटोमेशन को अक्सर एंटी-बॉट तंत्र द्वारा विफल किया जा सकता है जो डेटा तक स्वचालित पहुंच का पता लगाता है और उसे ब्लॉक करता है। हालाँकि, सही उपकरणों और तकनीकों के साथ, इन पहचानों को बायपास करना और आपके लिए आवश्यक डेटा को सफलतापूर्वक स्क्रैप करना संभव है। इस लेख में, हम यह पता लगाएंगे कि आपके स्क्रैपिंग प्रयासों को अधिक विवेकपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए सेलेनियम स्टील्थ का उपयोग कैसे करें।
सेलेनियम का परिचय और इसकी चुनौतियाँ#
Selenium वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए एक लोकप्रिय टूल है, जो उपयोगकर्ताओं को प्रोग्रामेटिक रूप से वेबसाइटों पर नेविगेट करने और उनके एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। हालांकि, कई वेबसाइटों के पास स्वचालित ब्राउज़िंग को पहचानने और ब्लॉक करने के लिए उपाय हैं, Selenium के लिए विशिष्ट पैटर्न को पहचानते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक्सेस ब्लॉक हो सकता है या गलत डेटा रिटर्न हो सकता है।
प्रमुख बिंदु:
- स्वचालन का पता लगाना: वेबसाइटें सेलेनियम का पता लगा सकती हैं और पहुंच को अवरुद्ध कर सकती हैं।
- सामान्य समस्याएं: गलत डेटा रिटर्न करना या उपयोगकर्ता को ब्लॉक करना।
Selenium Stealth क्या है?#
Selenium Stealth एक लाइब्रेरी है जिसे मानव-जैसे ब्राउज़िंग व्यवहार की नकल करके स्वचालित ब्राउज़िंग को कम पहचानने योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Selenium WebDriver को एक नियमित उपयोगकर्ता के ब्राउज़र की तरह दिखने के लिए संशोधित करता है, जिससे कई एंटी-बॉट उपायों को दरकिनार किया जाता है।
Selenium Stealth की विशेषताएं:
- मानव-जैसे ब्राउज़िंग व्यवहार की नकल करता है।
- सामान्य Selenium पहचान तंत्र को दरकिनार करता है।
Selenium Stealth सेट अप करना#
सेलेनियम स्टील्थ का उपयोग शुरू करने के लिए, आपको सेलेनियम और सेलेनियम स्टील्थ लाइब्रेरी दोनों को इंस्टॉल करना होगा। नीचे सेलेनियम स्टील्थ को अपनी सेलेनियम स्क्रिप्ट के साथ सेट अप और एकीकृत करने के चरण दिए गए हैं।
इंस्टॉलेशन के चरण:
सेलेनियम स्थापित करें:
pip install selenium
Selenium Stealth को इंस्टॉल करें:
pip install selenium-stealth
उदाहरण: Selenium Stealth के साथ स्क्रैपिंग#
यहाँ एक चरण-दर-चरण उदाहरण दिया गया है कि पहचान को दरकिनार करते हुए किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करने के लिए Selenium Stealth को सेट अप और उपयोग कैसे करें।
चरण 1: लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें
from selenium import webdriver
from selenium_stealth import stealth
चरण 2: WebDriver को Stealth के साथ सेट करें
options = webdriver.ChromeOptions()
driver = webdriver.Chrome(options=options)
stealth(driver,
languages=["en-US", "en"],
vendor="Google Inc.",
platform="Win32",
webgl_vendor="Intel Inc.",
renderer="Intel Iris OpenGL Engine",
fix_hairline=True)
driver.get('https://example.com')
चरण 3: अपने Scraping कार्य करें
# Example: Finding elements and extracting data
element = driver.find_element_by_class_name('example-class')
data = element.text
print(data)
स्पष्टता के लिए एक तालिका जोड़ना#
बेहतर समझ के लिए, यहाँ चरणों और उनके उद्देश्यों को सारांश देने वाली एक तालिका है:
|स्टेप
|विवरण
|1
|Selenium और Selenium Stealth libraries को import करें।
|2
|वेबड्राइवर सेट अप करें और गुप्त संशोधन लागू करें।
|3
|बिना पता लगाए वेब स्क्रैपिंग कार्य निष्पादित करें।
सेलेनियम स्टेल्थ के साथ उन्नत तकनीकें#
अपने स्क्रैपिंग प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित उन्नत तकनीकों को लागू करने पर विचार करें:
गतिशील सामग्री को संभालना:
- गतिशील रूप से लोड होने वाले तत्वों को संभालने के लिए WebDriverWait का उपयोग करें।
- उदाहरण:
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
element = WebDriverWait(driver, 10).until(
EC.presence_of_element_located((By.ID, "dynamicElement"))
)
रोटेटिंग प्रॉक्सी:
- आईपी प्रतिबंध से बचने के लिए प्रॉक्सी को घुमाएं।
- उदाहरण:
options.add_argument('--proxy-server=http://your.proxy.server:port')
सामान्य त्रुटियाँ और समस्या निवारण#
सेलेनियम स्टील्थ के साथ भी, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ सामान्य त्रुटियाँ और उन्हें हल करने के तरीके दिए गए हैं:
- DriverNotFoundError: सुनिश्चित करें कि सही WebDriver स्थापित है और उसका पथ सही तरीके से सेट है।
- TimeoutException: गतिशील elements को ठीक से संभालने के लिए WebDriverWait का उपयोग करें।
निष्कर्ष#
सेलेनियम स्टेल्थ को अपनी सेलेनियम स्क्रिप्ट के साथ एकीकृत करके, आप पता लगाने की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एंटी-बॉट उपायों को लागू करने वाली वेबसाइटों से डेटा को सफलतापूर्वक स्क्रैप कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण पहुँच बनाए रखने और सटीक डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे आपके वेब स्क्रैपिंग प्रयास अधिक कुशल और विश्वसनीय बनते हैं।
याद रखें, हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी स्क्रैपिंग गतिविधियाँ वेबसाइट की सेवा की शर्तों और कानूनी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं।