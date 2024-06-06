NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Selenium Python (6). Jak ominąć wykrywanie parsera za pomocą Selenium Stealth

W świecie web scrapingu automatyzacja bywa często blokowana przez mechanizmy anty-botowe, które wykrywają i uniemożliwiają zautomatyzowany dostęp do danych. Jednak przy odpowiednim

Opublikowano6 czerwca 2024
Czas czytania3 min
W tym artykule 8 sekcji
  1. Wprowadzenie do selenu i jego wyzwań
  2. Co to jest ukrywanie selenu?
  3. Konfigurowanie ukrywania Selenium
  4. Przykład: skrobanie za pomocą Selenium Stealth
  5. Osadzanie tabeli dla przejrzystości
  6. Zaawansowane techniki z Selenium Stealth
  7. Typowe błędy i rozwiązywanie problemów
  8. Podsumowanie
Pobierz Markdown

W obszarze web scrapingu automatyzację często można udaremnić dzięki mechanizmom przeciwdziałającym botom, które wykrywają i blokują automatyczny dostęp do danych. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom i technikom można ominąć te wykrycia i skutecznie zeskrobać potrzebne dane. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykorzystać Selenium Stealth, aby uczynić wysiłki związane ze skrobaniem bardziej dyskretnymi i skutecznymi.

Wprowadzenie do selenu i jego wyzwań#

Selenium to popularne narzędzie do automatyzacji przeglądarek internetowych, umożliwiające użytkownikom programowe poruszanie się po stronach internetowych i interakcję z ich elementami. Jednak wiele witryn internetowych posiada środki wykrywające i blokujące automatyczne przeglądanie, rozpoznając wzorce specyficzne dla Selenium. Może to spowodować zablokowanie dostępu lub zwrócenie nieprawidłowych danych.

Kluczowe punkty:

  • Wykrywanie automatyzacji: Strony internetowe mogą wykrywać Selenium i blokować dostęp.
  • Powszechne problemy: Zwrócenie nieprawidłowych danych lub zablokowanie użytkownika.

Co to jest ukrywanie selenu?#

Selenium Stealth to biblioteka zaprojektowana tak, aby automatyczne przeglądanie było mniej wykrywalne poprzez naśladowanie zachowań związanych z przeglądaniem przez człowieka. Modyfikuje Selenium WebDriver tak, aby wyglądał bardziej jak przeglądarka zwykłego użytkownika, omijając w ten sposób wiele zabezpieczeń przed botami.

Funkcje Selenium Stealth:

  • Naśladuje ludzkie zachowanie podczas przeglądania.
  • Omija typowe mechanizmy wykrywania selenu.

Konfigurowanie ukrywania Selenium#

Aby rozpocząć korzystanie z Selenium Stealth, musisz zainstalować zarówno Selenium, jak i bibliotekę Selenium Stealth. Poniżej znajdują się kroki konfiguracji i integracji Selenium Stealth ze skryptami Selenium.

Kroki instalacji:

Zainstaluj Selenium:

pip install selenium

Zainstaluj Selenium Stealth:

pip install selenium-stealth

Przykład: skrobanie za pomocą Selenium Stealth#

Oto przykład krok po kroku, jak skonfigurować i używać Selenium Stealth do pobierania danych ze strony internetowej z pominięciem wykrywania.

Krok 1: Importuj biblioteki

from selenium import webdriver
from selenium_stealth import stealth

Krok 2: Skonfiguruj WebDriver z Stealth

options = webdriver.ChromeOptions()
driver = webdriver.Chrome(options=options)

stealth(driver,
        languages=["en-US", "en"],
        vendor="Google Inc.",
        platform="Win32",
        webgl_vendor="Intel Inc.",
        renderer="Intel Iris OpenGL Engine",
        fix_hairline=True)

driver.get('https://example.com')

Krok 3: Wykonaj zadania skrobania

# Example: Finding elements and extracting data
element = driver.find_element_by_class_name('example-class')
data = element.text
print(data)

Osadzanie tabeli dla przejrzystości#

Dla lepszego zrozumienia, poniżej znajduje się tabela podsumowująca kroki i ich cele:

KrokOpis
1Importuj biblioteki Selenium i Selenium Stealth.
2Skonfiguruj WebDriver i zastosuj ukryte modyfikacje.
3Wykonuj zadania skrobania sieci bez wykrycia.

Zaawansowane techniki z Selenium Stealth#

Aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność skrobania, rozważ wdrożenie następujących zaawansowanych technik:

Obsługa zawartości dynamicznej:

  • Użyj WebDriverWait do obsługi elementów ładowanych dynamicznie.
  • Przykład:
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

element = WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.presence_of_element_located((By.ID, "dynamicElement"))
)

Proxy rotacyjne:

  • Rotuj serwery proxy, aby uniknąć blokad IP.
  • Przykład:
options.add_argument('--proxy-server=http://your.proxy.server:port')

Typowe błędy i rozwiązywanie problemów#

Nawet w przypadku Selenium Stealth możesz napotkać pewne problemy. Oto kilka typowych błędów i sposobów ich rozwiązania:

  • Nie znaleziono sterownikaBłąd: Upewnij się, że zainstalowany jest właściwy sterownik WebDriver i jego ścieżka jest poprawnie ustawiona.
  • Wyjątek limitu czasu: Użyj WebDriverWait, aby poprawnie obsługiwać elementy dynamiczne.

Podsumowanie#

Integrując Selenium Stealth ze skryptami Selenium, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko wykrycia i skutecznie usuwać dane ze stron internetowych, które wdrażają zabezpieczenia przed botami. Takie podejście pomaga w utrzymaniu dostępu i odzyskiwaniu dokładnych danych, dzięki czemu Twoje wysiłki związane z skrobaniem sieci są bardziej wydajne i niezawodne.

Pamiętaj, zawsze upewnij się, że Twoje działania związane ze skrobaniem są zgodne z warunkami korzystania z witryny i wytycznymi prawnymi.