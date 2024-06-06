Web kazıma alanında otomasyon, verilere otomatik erişimi algılayan ve engelleyen anti-bot mekanizmaları tarafından sıklıkla engellenebilir. Ancak doğru araç ve tekniklerle bu tespitleri atlatmak ve ihtiyacınız olan verileri başarılı bir şekilde kazımak mümkündür. Bu makalede, kazıma çabalarınızı daha gizli ve etkili hale getirmek için Selenium Stealth’in nasıl kullanılacağını keşfedeceğiz.

Selenium’a Giriş ve Zorlukları#

Selenium, web tarayıcılarını otomatikleştirmek için kullanılan, kullanıcıların web sitelerinde programlı olarak gezinmesine ve öğeleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan popüler bir araçtır. Ancak birçok web sitesinde Selenium’a özgü kalıpları tanıyarak otomatik taramayı tespit etmek ve engellemek için önlemler bulunmaktadır. Bu, erişimin engellenmesine veya yanlış verilerin döndürülmesine neden olabilir.

Temel Noktalar:

Otomasyon Tespiti: Web siteleri Selenium’u tespit edebilir ve erişimi engelleyebilir.

Web siteleri Selenium’u tespit edebilir ve erişimi engelleyebilir. Yaygın Sorunlar: Yanlış verileri döndürmek veya kullanıcıyı engellemek.

Selenium Stealth Nedir?#

Selenium Stealth, insan benzeri tarama davranışını taklit ederek otomatik taramayı daha az tespit edilebilir hale getirmek için tasarlanmış bir kütüphanedir. Selenium WebDriver’ı normal bir kullanıcının tarayıcısına daha benzeyecek şekilde değiştirir ve böylece pek çok anti-bot önlemini atlatır.

Selenium Stealth’in Özellikleri:

İnsan benzeri tarama davranışını taklit eder.

Yaygın Selenium tespit mekanizmalarını atlatır.

Selenium Stealth Kurulumu#

Selenium Stealth kullanmaya başlamak için hem Selenium hem de Selenium Stealth kütüphanesini yüklemeniz gerekir. Aşağıda Selenium Stealth’i kurma ve Selenium scriptlerinizle entegre etme adımları verilmiştir.

Kurulum Adımları:

Selenyum’u yükleyin:

pip install selenium

Selenium Stealth Yükle:

pip install selenium-stealth

Örnek: Selenyum Gizliliğiyle Kazıma#

Burada, algılamayı atlayarak bir web sitesinden veri kazımak için Selenium Stealth’in nasıl kurulacağına ve kullanılacağına dair adım adım bir örnek verilmiştir.

Adım 1: Kütüphaneleri İçe Aktar

from selenium import webdriver from selenium_stealth import stealth

Adım 2: WebDriver’ı Stealth ile Ayarla

options = webdriver.ChromeOptions() driver = webdriver.Chrome( options = options) stealth(driver, languages = [ "en-US" , "en" ], vendor = "Google Inc." , platform = "Win32" , webgl_vendor = "Intel Inc." , renderer = "Intel Iris OpenGL Engine" , fix_hairline = True ) driver.get( 'https://example.com' )

Adım 3: Scraping Görevlerinizi Gerçekleştir

# Example: Finding elements and extracting data element = driver.find_element_by_class_name( 'example-class' ) data = element.text print (data)

Netlik Anlaşılması için Tablo Ekleme#

Daha iyi anlayış için, adımları ve amaçlarını özetleyen bir tablo aşağıda verilmiştir:

Adım Açıklama 1 Selenyum ve Selenyum Gizli kitaplıklarını içe aktarın. 2 WebDriver’ı ayarlayın ve stealth modifikasyonlarını uygulayın. 3 Web kazıma görevlerini tespit edilmeden gerçekleştirin.

Selenium Stealth ile İleri Teknikler#

Web scraping çabalarınızı daha da geliştirmek için, aşağıdaki ileri teknikleri uygulamayı düşünün:

Dinamik İçerik İşleme:

Dinamik olarak yüklenen öğeleri işlemek için WebDriverWait’i kullanın.

Örnek:

from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC element = WebDriverWait(driver, 10 ).until( EC .presence_of_element_located((By. ID , "dynamicElement" )) )

Dönen Proxy’ler:

IP yasaklamalarından kaçınmak için proxy’leri döndürün.

Örnek:

options.add_argument( '--proxy-server=http://your.proxy.server:port' )

Yaygın Hatalar ve Sorun Giderme#

Selenium Stealth ile bile, bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte birkaç yaygın hata ve çözüm yolları:

DriverNotFoundError: Doğru WebDriver’ın yüklü olduğundan ve yolunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

Doğru WebDriver’ın yüklü olduğundan ve yolunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. TimeoutException: Dinamik öğeleri düzgün şekilde yönetmek için WebDriverWait kullanın.

Selenium Stealth’i Selenium komut dosyalarınıza entegre ederek, tespit edilme şansını önemli ölçüde azaltabilir ve anti-bot önlemleri uygulayan web sitelerinden verileri başarılı bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu yaklaşım, erişimi sürdürmenize ve doğru verileri almanıza yardımcı olarak web kazıma çalışmalarınızı daha verimli ve güvenilir hale getirir.

Unutmayın, web scraping faaliyetlerinizin her zaman web sitesinin hizmet şartlarına ve yasal yönergelere uygun olduğundan emin olun.