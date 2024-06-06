Selenium Python (6). Come aggirare il rilevamento dei parser con Selenium Stealth
Nel mondo del web scraping, l'automazione può spesso essere ostacolata da meccanismi anti-bot che rilevano e bloccano l'accesso automatizzato ai dati. Tuttavia, con i giusti
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Nel campo del web scraping, l’automazione può spesso essere ostacolata da meccanismi anti-bot che rilevano e bloccano l’accesso automatizzato ai dati. Tuttavia, con gli strumenti e le tecniche giusti, è possibile aggirare questi rilevamenti e recuperare con successo i dati di cui hai bisogno. In questo articolo esploreremo come utilizzare Selenium Stealth per rendere i tuoi sforzi di scraping più discreti ed efficaci.
Introduzione al selenio e alle sue sfide#
Selenium è uno strumento popolare per automatizzare i browser Web, consentendo agli utenti di navigare in modo programmatico nei siti Web e interagire con i loro elementi. Tuttavia, molti siti Web adottano misure per rilevare e bloccare la navigazione automatizzata, riconoscendo modelli specifici di Selenium. Ciò può comportare il blocco dell’accesso o la restituzione di dati errati.
Punti chiave:
- Rilevamento dell’automazione: I siti Web possono rilevare il selenio e bloccarne l’accesso.
- Problemi comuni: Restituzione di dati errati o blocco dell’utente.
Cos’è il selenio invisibile?#
Selenium Stealth è una libreria progettata per rendere la navigazione automatizzata meno rilevabile imitando il comportamento di navigazione simile a quello umano. Modifica il Selenium WebDriver in modo che appaia più simile al browser di un utente normale, aggirando così molte misure anti-bot.
Caratteristiche di Selenium Stealth:
- Imita il comportamento di navigazione simile a quello umano.
- Bypassa i comuni meccanismi di rilevamento del selenio.
Impostazione del Selenium Stealth#
Per iniziare a utilizzare Selenium Stealth, è necessario installare sia Selenium che la libreria Selenium Stealth. Di seguito sono riportati i passaggi per configurare e integrare Selenium Stealth con i tuoi script Selenium.
Passaggi di installazione:
Installa il selenio:
pip install selenium
Installa Selenium Stealth:
pip install selenium-stealth
Esempio: Raschiatura con Selenium Stealth#
Ecco un esempio passo dopo passo su come configurare e utilizzare Selenium Stealth per raschiare dati da un sito web bypassando il rilevamento.
Passaggio 1: importare librerie
from selenium import webdriver
from selenium_stealth import stealth
Passaggio 2: configura WebDriver con Stealth
options = webdriver.ChromeOptions()
driver = webdriver.Chrome(options=options)
stealth(driver,
languages=["en-US", "en"],
vendor="Google Inc.",
platform="Win32",
webgl_vendor="Intel Inc.",
renderer="Intel Iris OpenGL Engine",
fix_hairline=True)
driver.get('https://example.com')
Passaggio 3: esegui le attività di raschiatura
# Example: Finding elements and extracting data
element = driver.find_element_by_class_name('example-class')
data = element.text
print(data)
Incorporare una tabella per maggiore chiarezza#
Per una migliore comprensione, ecco una tabella che riassume i passaggi e il loro scopo:
|Passaggio
|Descrizione
|1
|Importa le librerie Selenium e Selenium Stealth.
|2
|Configura WebDriver e applica modifiche invisibili.
|3
|Esegui attività di web scraping senza essere rilevato.
Tecniche avanzate con Selenium Stealth#
Per migliorare ulteriormente i tuoi sforzi di scraping, prendi in considerazione l’implementazione delle seguenti tecniche avanzate:
Gestione dei Contenuti Dinamici:
- Utilizza WebDriverWait per gestire gli elementi che vengono caricati dinamicamente.
- Esempio:
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
element = WebDriverWait(driver, 10).until(
EC.presence_of_element_located((By.ID, "dynamicElement"))
)
Rotating Proxy:
- Ruota i proxy per evitare i ban IP.
- Esempio:
options.add_argument('--proxy-server=http://your.proxy.server:port')
Errori comuni e risoluzione dei problemi#
Anche con Selenium Stealth, potresti riscontrare alcuni problemi. Ecco alcuni errori comuni e come risolverli:
- Errore DriverNotFound: Assicurarsi che sia installato il WebDriver corretto e che il relativo percorso sia impostato correttamente.
- TimeoutException: Utilizza WebDriverWait per gestire correttamente gli elementi dinamici.
Conclusione#
Integrando Selenium Stealth con i tuoi script Selenium, puoi ridurre significativamente le possibilità di rilevamento e raccogliere con successo dati da siti Web che implementano misure anti-bot. Questo approccio aiuta a mantenere l’accesso e a recuperare dati accurati, rendendo le tue attività di web scraping più efficienti e affidabili.
Ricorda, assicurati sempre che le tue attività di scraping rispettino i termini di servizio e le linee guida legali del sito web.