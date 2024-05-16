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Proč k chybě Facebooku: Platnost relace vypršela a jak ji můžete opravit?

Potýkáte se s chybou vypršení relace na Facebooku? Objevte, jak vyřešit problémy s vypršením relace na Facebooku pomocí účinných řešení, abyste zůstali bez problémů přihlášeni!

Publikováno16. května 2024
Aktualizováno10. dubna 2025
Doba čtení4 min
V tomto článku 18 sekcí
  1. Vysvětlení chyby „Platnost relace vypršela“.
  2. Běžné příčiny a řešení
  3. Nečinnost
  4. Vícenásobné přihlášení
  5. Problémy s prohlížečem
  6. Aktualizace aplikace nebo prohlížeče
  7. Bezpečnostní rizika
  8. Podrobné kroky pro každé řešení
  9. Jak se přihlásit zpět ke svému účtu
  10. Jak kontrolovat a spravovat aktivní relace
  11. Vymazání mezipaměti a souborů cookies prohlížeče
  12. Aktualizace aplikace Facebook a prohlížeče
  13. Povolení dvoufaktorové autentizace
  14. Odstraňování dalších problémů
  15. Internetové připojení
  16. Kompatibilita s prohlížeči
  17. Bezpečnostní software
  18. Závěr
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Setkání s chybou „Chyba na Facebooku: Platnost relace vypršela“ může být frustrující, zvláště když jste uprostřed procházení nebo interakce s obsahem. Tato chyba je běžný problém, kterému čelí mnoho uživatelů a může se objevit z různých důvodů. Porozumění příčinám a vědět, jak to opravit, vám může ušetřit čas a potíže. V této komplexní příručce se ponoříme do důvodů této chyby a poskytneme podrobná řešení, jak ji vyřešit.

Vysvětlení chyby „Platnost relace vypršela“.#

Chyba „Platnost relace vypršela“ na Facebooku obvykle znamená, že vaše aktuální relace je neplatná. K tomu může dojít v důsledku několika faktorů:

  1. Nečinnost: Delší období nečinnosti může vést k vypršení platnosti relace.
  2. Vícenásobné přihlášení: Přihlášení na Facebook z více zařízení nebo prohlížečů může zneplatnit aktuální relaci.
  3. Problémy s prohlížečem: Problémy s mezipamětí prohlížeče nebo soubory cookie mohou způsobit chyby související s relací.
  4. Aktualizace aplikace nebo prohlížeče: Aktualizace aplikace Facebook nebo vašeho webového prohlížeče mohou někdy vést k vypršení platnosti relace.
  5. Bezpečnostní rizika: Facebook může ukončit relaci, pokud zjistí podezřelou aktivitu.

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Běžné příčiny a řešení#

1. Nečinnost#

Příčina: Facebook automaticky ukončí platnost relací, které byly po určitou dobu neaktivní, aby byly chráněny uživatelské účty.

Řešení:

  • Jednoduše se přihlaste zpět ke svému účtu.
  • Aby byla relace aktivní, pravidelně komunikujte s Facebookem.

2. Vícenásobné přihlášení#

Příčina: Přihlášení na Facebook na více zařízeních nebo prohlížečích může způsobit vypršení aktuální relace.

Řešení:

  • Odhlaste se z jiných zařízení.
  • Ke kontrole a správě aktivních relací použijte nastavení zabezpečení Facebooku.

Nástroje:

  • Nastavení zabezpečení Facebooku
  • Správa zařízení

Tabulka: Správa aktivních relací

KrokPopis
1. Přejděte do NastaveníPřístup k nastavení Facebooku z nabídky.
2. Zabezpečení a přihlášeníPřejděte do části „Zabezpečení a přihlášení“.
3. Kde jste přihlášeniZkontrolujte aktivní relace a odhlaste se z nechtěných.

3. Problémy s prohlížečem#

Příčina: Problémy s mezipamětí prohlížeče a soubory cookie mohou vést k chybám relace.

Řešení:

  • Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.
  • Aktualizujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi.

Kroky k vymazání mezipaměti a souborů cookie:

  1. Otevřete nastavení prohlížeče.
  2. Najděte možnost vymazat údaje o prohlížení.
  3. Vyberte soubory cookie a soubory v mezipaměti a poté je vymažte.

Nástroje:

  • Nastavení prohlížeče
  • Rozšíření pro čištění mezipaměti

4. Aktualizace aplikace nebo prohlížeče#

Příčina: Aktualizace aplikace Facebook nebo webového prohlížeče může někdy vést k vypršení platnosti relace.

Řešení:

  • Ujistěte se, že aplikace Facebook i váš webový prohlížeč jsou aktualizovány na nejnovější verzi.
  • V případě potřeby znovu nainstalujte aplikaci Facebook.

Nástroje:

  • App Store/Google Play Store
  • Nastavení aktualizace prohlížeče

5. Bezpečnostní rizika#

Příčina: Facebook může ukončit relaci, pokud zjistí podezřelou aktivitu, jako je přihlášení z neznámého místa.

Řešení:

  • Povolte dvoufaktorové ověřování (2FA) pro větší zabezpečení.
  • Zkontrolujte nedávnou aktivitu v nastavení svého účtu na Facebooku.

Nástroje:

  • Dvoufaktorová autentizace (2FA)
  • Nastavení zabezpečení účtu Facebook

Podrobné kroky pro každé řešení#

Jak se přihlásit zpět ke svému účtu#

  1. Otevřete aplikaci nebo webovou stránku Facebook.
  2. Zadejte svůj e-mail nebo telefonní číslo a heslo.
  3. Klikněte na „Přihlásit se“.

Jak kontrolovat a spravovat aktivní relace#

  1. Přejděte do nastavení Facebooku.
  2. Přejděte na „Zabezpečení a přihlášení“.
  3. V části „Kde jste přihlášeni“ si prohlédněte seznam aktivních relací.
  4. Klikněte na „Odhlásit se“ vedle relací, které neznáte nebo již nepoužíváte.

Vymazání mezipaměti a souborů cookies prohlížeče#

  1. Otevřete nastavení prohlížeče.
  2. Vyberte „Soukromí a zabezpečení“.
  3. Najděte „Vymazat údaje o prohlížení“.
  4. Vyberte možnosti pro vymazání souborů cookie a obrázků a souborů uložených v mezipaměti.
  5. Klikněte na „Vymazat data“.

Aktualizace aplikace Facebook a prohlížeče#

  1. Aplikace Facebook:
    • Otevřete App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android).
    • Vyhledejte „Facebook“.
    • Pokud je k dispozici aktualizace, klikněte na „Aktualizovat“.
  2. Prohlížeč:
    • Otevřete nastavení prohlížeče.
    • Přejděte na „O aplikaci“ nebo „Nápověda“.
    • Zkontrolujte aktualizace a nainstalujte je, pokud jsou k dispozici.

Povolení dvoufaktorové autentizace#

  1. Přejděte do nastavení Facebooku.
  2. Přejděte na „Zabezpečení a přihlášení“.
  3. V části „Dvoufaktorové ověření“ klikněte na „Upravit“.
  4. Postupujte podle pokynů pro nastavení 2FA.

Odstraňování dalších problémů#

Internetové připojení#

Příčina: Špatné nebo nestabilní připojení k internetu může také způsobit chyby vypršení platnosti relace.

Řešení:

  • Zkontrolujte připojení k internetu.
  • V případě potřeby přejděte na stabilnější síť.

Kompatibilita s prohlížeči#

Příčina: Používání zastaralého nebo nekompatibilního prohlížeče může vést k problémům s relacemi na Facebooku.

Řešení:

  • Ujistěte se, že používáte kompatibilní a aktualizovaný prohlížeč.
  • Pokud problém přetrvává, zvažte přechod na jiný prohlížeč.

Bezpečnostní software#

Příčina: Bezpečnostní software nebo rozšíření prohlížeče mohou někdy narušovat relace Facebooku.

Řešení:

  • Dočasně deaktivujte veškerý bezpečnostní software nebo rozšíření prohlížeče.
  • Otestujte, zda je problém s vypršením relace vyřešen.

Nástroje:

  • Antivirový software
  • Správa rozšíření prohlížeče

Závěr#

„Chyba na Facebooku: Platnost relace vypršela“ může být nepříjemná, ale obvykle ji lze snadno vyřešit pomocí několika jednoduchých kroků. Pokud pochopíte běžné příčiny a budete se řídit řešeními uvedenými v této příručce, můžete se rychle vrátit k používání Facebooku. Pravidelná údržba zabezpečení vašeho účtu, nastavení prohlížeče a aktualizací aplikací pomůže zabránit opakování této chyby. Pokud problém přetrvává, další pomoc vám může poskytnout podpora Facebooku.

Pamatujte, že udržování aktivní relace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu jsou klíčem k bezproblémovému používání Facebooku. Nedovolte, aby vypršení platnosti relace narušilo vaše aktivity na sociálních sítích – zůstaňte informováni a proaktivně spravujte svůj účet na Facebooku.