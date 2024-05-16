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¿Por qué aparece el error de Facebook «Sesión expirada» y cómo solucionarlo?

¿Tienes problemas con el error de sesión caducada de Facebook? ¡Descubre cómo solucionarlo con soluciones efectivas para mantener tu sesión iniciada sin problemas!

Publicado16 de mayo de 2024
Actualizado10 de abril de 2025
Tiempo de lectura5 min
En este artículo 18 secciones
  1. Comprender el error “Sesión caducada”
  2. Causas comunes y soluciones
  3. Inactividad
  4. Múltiples inicios de sesión
  5. Problemas del navegador
  6. Actualizaciones de aplicaciones o navegadores
  7. Cuestiones de seguridad
  8. Pasos detallados para cada solución
  9. Cómo volver a iniciar sesión en su cuenta
  10. Cómo revisar y gestionar sesiones activas
  11. Borrar la caché y las cookies del navegador
  12. Actualización de la aplicación y el navegador de Facebook
  13. Habilitar la autenticación de dos factores
  14. Solución de problemas adicionales
  15. Conexión a Internet
  16. Compatibilidad de navegadores
  17. Software de seguridad
  18. Conclusión
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Encontrar el “Error de Facebook: Sesión caducada” puede ser frustrante, especialmente cuando estás navegando o interactuando con contenido. Este error es un problema común al que se enfrentan muchos usuarios y puede ocurrir por varias razones. Comprender las causas y saber cómo solucionarlas puede ahorrarle tiempo y molestias. En esta guía completa, profundizaremos en las razones detrás de este error y brindaremos soluciones detalladas para resolverlo.

Comprender el error “Sesión caducada”#

El error “Sesión caducada” en Facebook generalmente significa que su sesión actual ya no es válida. Esto puede ocurrir debido a varios factores:

  1. Inactividad: Los períodos prolongados de inactividad pueden provocar la caducidad de la sesión.
  2. Múltiples inicios de sesión: Iniciar sesión en Facebook desde varios dispositivos o navegadores puede invalidar la sesión actual.
  3. Problemas del navegador: Los problemas con la caché del navegador o las cookies pueden provocar errores relacionados con la sesión.
  4. Actualizaciones de aplicaciones o navegadores: Las actualizaciones de la aplicación de Facebook o de su navegador web a veces pueden provocar la caducidad de la sesión.
  5. Cuestiones de seguridad: Facebook podría finalizar una sesión si detecta actividad sospechosa.

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Causas comunes y soluciones#

1. Inactividad#

Causa: Facebook caduca automáticamente las sesiones que han estado inactivas durante un período determinado para proteger las cuentas de los usuarios.

Solución:

  • Simplemente vuelva a iniciar sesión en su cuenta.
  • Interactúa periódicamente con Facebook para mantener activa la sesión.

2. Múltiples inicios de sesión#

Causa: Iniciar sesión en Facebook en varios dispositivos o navegadores puede hacer que la sesión actual caduque.

Solución:

  • Cerrar sesión en otros dispositivos.
  • Utilice la configuración de seguridad de Facebook para revisar y administrar sesiones activas.

Herramientas:

  • Configuración de seguridad de Facebook
  • Gestión de dispositivos

Tabla: Gestión de sesiones activas

PasoDescripción
1. Vaya a ConfiguraciónAccede a tu configuración de Facebook desde el menú.
2. Seguridad e inicio de sesiónNavegue a la sección “Seguridad e inicio de sesión”.
3. Dónde has iniciado sesiónRevise las sesiones activas y cierre sesión en las no deseadas.

3. Problemas del navegador#

Causa: Los problemas con la caché del navegador y las cookies pueden provocar errores de sesión.

Solución:

  • Borre la memoria caché y las cookies de su navegador.
  • Actualice su navegador a la última versión.

Pasos para borrar el caché y las cookies:

  1. Abra la configuración de su navegador.
  2. Busque la opción para borrar los datos de navegación.
  3. Seleccione cookies y archivos en caché, luego elimínelos.

Herramientas:

  • Configuración del navegador
  • Extensiones de limpieza de caché

4. Actualizaciones de aplicaciones o navegadores#

Causa: Actualizar la aplicación de Facebook o su navegador web a veces puede provocar la caducidad de la sesión.

Solución:

  • Asegúrese de que tanto la aplicación de Facebook como su navegador web estén actualizados a la última versión.
  • Reinstale la aplicación de Facebook si es necesario.

Herramientas:

  • Tienda de aplicaciones/Google Play Store
  • Configuración de actualización del navegador

5. Cuestiones de seguridad#

Causa: Facebook podría finalizar una sesión si detecta actividad sospechosa, como iniciar sesión desde una ubicación desconocida.

Solución:

  • Habilite la autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad.
  • Revise la actividad reciente en la configuración de su cuenta de Facebook.

Herramientas:

  • Autenticación de dos factores (2FA)
  • Configuración de seguridad de la cuenta de Facebook

Pasos detallados para cada solución#

Cómo volver a iniciar sesión en su cuenta#

  1. Abra la aplicación o el sitio web de Facebook.
  2. Ingrese su correo electrónico o número de teléfono y contraseña.
  3. Haga clic en “Iniciar sesión”.

Cómo revisar y gestionar sesiones activas#

  1. Ve a tu configuración de Facebook.
  2. Navegue hasta “Seguridad e inicio de sesión”.
  3. En “Dónde inició sesión”, revise la lista de sesiones activas.
  4. Haga clic en “Cerrar sesión” junto a cualquier sesión que no reconozca o que ya no utilice.

Borrar la caché y las cookies del navegador#

  1. Abra la configuración de su navegador.
  2. Seleccione “Privacidad y seguridad”.
  3. Busque “Borrar datos de navegación”.
  4. Seleccione las opciones para borrar cookies e imágenes y archivos almacenados en caché.
  5. Haga clic en “Borrar datos”.

Actualización de la aplicación y el navegador de Facebook#

  1. Aplicación de Facebook:
    • Abra App Store (iOS) o Google Play Store (Android).
    • Busque “Facebook”.
    • Haga clic en “Actualizar” si hay una actualización disponible.
  2. Navegador:
    • Abra la configuración de su navegador.
    • Vaya a “Acerca de” o “Ayuda”.
    • Busque actualizaciones e instálelas si están disponibles.

Habilitar la autenticación de dos factores#

  1. Ve a la configuración de Facebook.
  2. Navegue hasta “Seguridad e inicio de sesión”.
  3. En “Autenticación de dos factores”, haga clic en “Editar”.
  4. Siga las instrucciones para configurar 2FA.

Solución de problemas adicionales#

Conexión a Internet#

Causa: Una conexión a Internet deficiente o inestable también puede provocar errores de caducidad de la sesión.

Solución:

  • Comprueba tu conexión a Internet.
  • Cambie a una red más estable si es necesario.

Compatibilidad de navegadores#

Causa: El uso de un navegador desactualizado o incompatible puede provocar problemas con las sesiones de Facebook.

Solución:

  • Asegúrese de estar utilizando un navegador compatible y actualizado.
  • Considere cambiar a un navegador diferente si el problema persiste.

Software de seguridad#

Causa: El software de seguridad o las extensiones del navegador a veces pueden interferir con las sesiones de Facebook.

Solución:

  • Desactive temporalmente cualquier software de seguridad o extensión del navegador.
  • Pruebe si se resuelve el problema de caducidad de la sesión.

Herramientas:

  • Software antivirus
  • Gestión de extensiones del navegador

Conclusión#

El “Error de Facebook: Sesión caducada” puede ser una molestia, pero suele ser fácil de resolver con unos sencillos pasos. Si comprende las causas comunes y sigue las soluciones descritas en esta guía, podrá volver rápidamente a disfrutar de su experiencia en Facebook. El mantenimiento regular de la seguridad de su cuenta, la configuración del navegador y las actualizaciones de la aplicación ayudará a evitar que este error se repita. Si el problema persiste, comunicarse con el soporte de Facebook puede brindarle más ayuda.

Recuerde, mantener una sesión activa y garantizar la seguridad de su cuenta son claves para una experiencia perfecta en Facebook. No permita que la expiración de las sesiones interrumpa sus actividades en las redes sociales: manténgase informado y sea proactivo en la administración de su cuenta de Facebook.