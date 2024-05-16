Encontrar el “Error de Facebook: Sesión caducada” puede ser frustrante, especialmente cuando estás navegando o interactuando con contenido. Este error es un problema común al que se enfrentan muchos usuarios y puede ocurrir por varias razones. Comprender las causas y saber cómo solucionarlas puede ahorrarle tiempo y molestias. En esta guía completa, profundizaremos en las razones detrás de este error y brindaremos soluciones detalladas para resolverlo.

Comprender el error “Sesión caducada”#

El error “Sesión caducada” en Facebook generalmente significa que su sesión actual ya no es válida. Esto puede ocurrir debido a varios factores:

Inactividad: Los períodos prolongados de inactividad pueden provocar la caducidad de la sesión. Múltiples inicios de sesión: Iniciar sesión en Facebook desde varios dispositivos o navegadores puede invalidar la sesión actual. Problemas del navegador: Los problemas con la caché del navegador o las cookies pueden provocar errores relacionados con la sesión. Actualizaciones de aplicaciones o navegadores: Las actualizaciones de la aplicación de Facebook o de su navegador web a veces pueden provocar la caducidad de la sesión. Cuestiones de seguridad: Facebook podría finalizar una sesión si detecta actividad sospechosa.

Causas comunes y soluciones#

Causa: Facebook caduca automáticamente las sesiones que han estado inactivas durante un período determinado para proteger las cuentas de los usuarios.

Solución:

Simplemente vuelva a iniciar sesión en su cuenta.

Interactúa periódicamente con Facebook para mantener activa la sesión.

2. Múltiples inicios de sesión#

Causa: Iniciar sesión en Facebook en varios dispositivos o navegadores puede hacer que la sesión actual caduque.

Solución:

Cerrar sesión en otros dispositivos.

Utilice la configuración de seguridad de Facebook para revisar y administrar sesiones activas.

Herramientas:

Configuración de seguridad de Facebook

Gestión de dispositivos

Tabla: Gestión de sesiones activas

Paso Descripción 1. Vaya a Configuración Accede a tu configuración de Facebook desde el menú. 2. Seguridad e inicio de sesión Navegue a la sección “Seguridad e inicio de sesión”. 3. Dónde has iniciado sesión Revise las sesiones activas y cierre sesión en las no deseadas.

3. Problemas del navegador#

Causa: Los problemas con la caché del navegador y las cookies pueden provocar errores de sesión.

Solución:

Borre la memoria caché y las cookies de su navegador.

Actualice su navegador a la última versión.

Pasos para borrar el caché y las cookies:

Abra la configuración de su navegador. Busque la opción para borrar los datos de navegación. Seleccione cookies y archivos en caché, luego elimínelos.

Herramientas:

Configuración del navegador

Extensiones de limpieza de caché

4. Actualizaciones de aplicaciones o navegadores#

Causa: Actualizar la aplicación de Facebook o su navegador web a veces puede provocar la caducidad de la sesión.

Solución:

Asegúrese de que tanto la aplicación de Facebook como su navegador web estén actualizados a la última versión.

Reinstale la aplicación de Facebook si es necesario.

Herramientas:

Tienda de aplicaciones/Google Play Store

Configuración de actualización del navegador

5. Cuestiones de seguridad#

Causa: Facebook podría finalizar una sesión si detecta actividad sospechosa, como iniciar sesión desde una ubicación desconocida.

Solución:

Habilite la autenticación de dos factores (2FA) para mayor seguridad.

Revise la actividad reciente en la configuración de su cuenta de Facebook.

Herramientas:

Autenticación de dos factores (2FA)

Configuración de seguridad de la cuenta de Facebook

Pasos detallados para cada solución#

Cómo volver a iniciar sesión en su cuenta#

Abra la aplicación o el sitio web de Facebook. Ingrese su correo electrónico o número de teléfono y contraseña. Haga clic en “Iniciar sesión”.

Cómo revisar y gestionar sesiones activas#

Ve a tu configuración de Facebook. Navegue hasta “Seguridad e inicio de sesión”. En “Dónde inició sesión”, revise la lista de sesiones activas. Haga clic en “Cerrar sesión” junto a cualquier sesión que no reconozca o que ya no utilice.

Borrar la caché y las cookies del navegador#

Abra la configuración de su navegador. Seleccione “Privacidad y seguridad”. Busque “Borrar datos de navegación”. Seleccione las opciones para borrar cookies e imágenes y archivos almacenados en caché. Haga clic en “Borrar datos”.

Aplicación de Facebook: Abra App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Busque “Facebook”.

Haga clic en “Actualizar” si hay una actualización disponible. Navegador: Abra la configuración de su navegador.

Vaya a “Acerca de” o “Ayuda”.

Busque actualizaciones e instálelas si están disponibles.

Habilitar la autenticación de dos factores#

Ve a la configuración de Facebook. Navegue hasta “Seguridad e inicio de sesión”. En “Autenticación de dos factores”, haga clic en “Editar”. Siga las instrucciones para configurar 2FA.

Solución de problemas adicionales#

Conexión a Internet#

Causa: Una conexión a Internet deficiente o inestable también puede provocar errores de caducidad de la sesión.

Solución:

Comprueba tu conexión a Internet.

Cambie a una red más estable si es necesario.

Compatibilidad de navegadores#

Causa: El uso de un navegador desactualizado o incompatible puede provocar problemas con las sesiones de Facebook.

Solución:

Asegúrese de estar utilizando un navegador compatible y actualizado.

Considere cambiar a un navegador diferente si el problema persiste.

Software de seguridad#

Causa: El software de seguridad o las extensiones del navegador a veces pueden interferir con las sesiones de Facebook.

Solución:

Desactive temporalmente cualquier software de seguridad o extensión del navegador.

Pruebe si se resuelve el problema de caducidad de la sesión.

Herramientas:

Software antivirus

Gestión de extensiones del navegador

El “Error de Facebook: Sesión caducada” puede ser una molestia, pero suele ser fácil de resolver con unos sencillos pasos. Si comprende las causas comunes y sigue las soluciones descritas en esta guía, podrá volver rápidamente a disfrutar de su experiencia en Facebook. El mantenimiento regular de la seguridad de su cuenta, la configuración del navegador y las actualizaciones de la aplicación ayudará a evitar que este error se repita. Si el problema persiste, comunicarse con el soporte de Facebook puede brindarle más ayuda.

Recuerde, mantener una sesión activa y garantizar la seguridad de su cuenta son claves para una experiencia perfecta en Facebook. No permita que la expiración de las sesiones interrumpa sus actividades en las redes sociales: manténgase informado y sea proactivo en la administración de su cuenta de Facebook.