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सर्वश्रेष्ठ टोरेंट साइटें | 2025 के लिए 10 शीर्ष टोरेंट साइटें

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प्रकाशित8 मार्च 2024
अपडेट किया गया1 जनवरी 2025
पढ़ने का समय5 मिनट
लेखकBrandon Perry
इस लेख में 11 अनुभाग
  1. 2025 के लिए शीर्ष 10 टोरेंट साइटें:
  2. द पाइरेट बे: टॉरेंट्स का राजा
  3. 1337x: एक टॉरेंट पसंदीदा
  4. YTS: मूवी प्रेमियों का स्वर्ग
  5. EZTV: टीवी शो हब
  6. LimeTorrents: ऑल-राउंडर
  7. Torrentz2: टॉरेंट सर्च इंजन
  8. Nyaa: एनीमे टोरेंट प्रचुर मात्रा में
  9. RARBG: गुणवत्ता और विविधता
  10. FitGirl Repacks: गेमर्स की पसंद
  11. IGG Games: ताजे क्रैक किए गए गेम्स
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टोरेंटिंग सामग्री डाउनलोड करने का एक लोकप्रिय तरीका बना हुआ है, इसके बावजूद कि इसके आसपास कानूनी और नैतिक विवाद हैं। 2025 में, कई टोरेंट साइटें दूसरों से आगे निकल गई हैं, जो फिल्मों और टीवी शो से लेकर सॉफ़्टवेयर और गेम तक की सामग्री की विश्वसनीय, विशाल और विविध लाइब्रेरी प्रदान करती हैं। यहाँ 2025 के लिए दस शीर्ष टोरेंट साइटों की सूची दी गई है जो अपनी सामग्री की गुणवत्ता, उपयोगकर्ता आधार और सुरक्षा उपायों के लिए सबसे अलग हैं।

डाउनलोड विंडो से निकलती मीडिया फ़ाइलों और पाइरेट आइकन पर जश्न मनाती कार्टून भीड़

2025 के लिए शीर्ष 10 टोरेंट साइटें:#

  1. द पाइरेट बे: टॉरेंट्स का राजा
  2. 1337x: एक टॉरेंट पसंदीदा
  3. YTS: मूवी प्रेमियों का स्वर्ग
  4. EZTV: टीवी शो हब
  5. LimeTorrents: ऑल-राउंडर
  6. Torrentz2: टॉरेंट सर्च इंजन
  7. Nyaa: एनीमे टोरेंट प्रचुर मात्रा में
  8. RARBG: गुणवत्ता और विविधता
  9. FitGirl Repacks: गेमर्स की पसंद
  10. IGG Games: ताजे क्रैक किए गए गेम्स

द पाइरेट बे: टॉरेंट्स का राजा#

जहाज़ लोगो, सर्च बॉक्स और कैटेगरी चेकबॉक्स वाला The Pirate Bay होमपेज

द पाइरेट बे (TPB) टॉरेंटिंग का पर्यायवाची है। 2003 में स्थापित, TPB ने टॉरेंटिंग की दुनिया में अग्रणी बने रहने के लिए कई कानूनी लड़ाइयों का सामना किया है। यह फिल्मों, टीवी शो, संगीत, गेम्स और सॉफ्टवेयर सहित विविध सामग्री प्रदान करता है। इसकी उपयोग में आसानी और इसके टॉरेंट्स की विश्वसनीयता उपयोगकर्ताओं को बार-बार वापस लाती है।

  • मासिक आगंतुक: 27,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: 4,000,000+ फाइलें
  • उपलब्धता: कई देशों में प्रतिबंधित लेकिन मिरर्स के माध्यम से सुलभ

1337x: एक टॉरेंट पसंदीदा#

मौजूदा डोमेन सूचना और फ़िल्मों, गेम्स आदि के कैटेगरी आइकन वाला 1337x होमपेज

1337x अपने संगठित इंटरफेस और टॉरेंट्स की व्यापक पसंद के लिए उल्लेखनीय है। यह एक सामुदायिक-संचालित दृष्टिकोण के लिए लोकप्रियता हासिल की है, जो सुनिश्चित करता है कि टॉरेंट्स नियमित रूप से अपडेट और सत्यापित हैं। यह साइट फिल्मों, टीवी शो, संगीत और गेम्स में उत्कृष्ट है।

  • मासिक आगंतुक: 53,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: निर्दिष्ट नहीं
  • उपलब्धता: कुछ देशों में प्रतिबंधित, लेकिन वैकल्पिक यूआरएल के माध्यम से सुलभ

YTS: मूवी प्रेमियों का स्वर्ग#

पोस्टर थंबनेल के साथ लोकप्रिय HD फ़िल्म डाउनलोड दिखाता YTS होमपेज

YTS अपने उच्च-गुणवत्ता वाले, कम बैंडविड्थ वाले मूवी टॉरेंट के लिए जानी जाती है और सिनेप्रेमियों की पहली पसंद है। यह फिल्मों में माहिर है और एक प्रभावशाली संग्रह प्रदान करती है जो न केवल वर्तमान है बल्कि क्लासिक फिल्मों को भी शामिल करता है।

  • मासिक आगंतुक: 75,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: 40,000+ शीर्षक
  • उपलब्धता: कानूनी चुनौतियों का सामना करती है; सावधानी से उपयोग करें

EZTV: टीवी शो हब#

मुख्य डोमेन eztvx.to और वैकल्पिक मिरर लिंक दिखाता EZTV स्टेटस पेज

EZTV विशेष रूप से टीवी शो पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इसे बिंज-वॉचरों के लिए आदर्श गंतव्य बनाती है। हालांकि इसमें अन्य साइटों जैसी विविधता नहीं है, इसका विशेषज्ञता टीवी सामग्री का एक विशाल संग्रह सुनिश्चित करती है।

  • मासिक आगंतुक: 20,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: निर्दिष्ट नहीं
  • उपलब्धता: अच्छी, कई मिरर साइटों के साथ

LimeTorrents: ऑल-राउंडर#

सर्च बार और फ़िल्मों, संगीत व गेम्स के कैटेगरी आइकन वाला LimeTorrents होमपेज

LimeTorrents अपने स्वच्छ इंटरफेस और अच्छी तरह से संतुलित सामग्री के चयन के लिए सराही जाती है। यह नई रिलीज़ के लिए विशेष रूप से अच्छी है और उचित डाउनलोड गति प्रदान करती है।

  • मासिक आगंतुक: 20,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: 10,000,000+ फाइलें
  • उपलब्धता: कुछ देशों में प्रतिबंधित

Torrentz2: टॉरेंट सर्च इंजन#

केवल एक सर्च बार वाला Torrentz2 मेटा-सर्च इंजन होमपेज

Torrentz2 एक शक्तिशाली मेटा-सर्च इंजन है जो कई प्लेटफार्मों से टॉरेंट को इंडेक्स करता है, एक व्यापक खोज अनुभव प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब अन्य साइटें अपर्याप्त हों।

  • मासिक आगंतुक: 10,000,000 – 20,000,000
  • लाइब्रेरी आकार: लाखों फाइलें (अन्य साइटों को इंडेक्स करता है)
  • उपलब्धता: व्यापक लेकिन पहुंच समस्याओं पर नजर रखें

Nyaa: एनीमे टोरेंट प्रचुर मात्रा में#

एनीमे रिलीज़, फ़ाइल साइज़ और सीडर संख्या वाली Nyaa टोरेंट सूची

Nyaa एनीमे उत्साही लोगों के लिए अंतिम गंतव्य है। यह विशिष्ट लेकिन भावुक दर्शकों के लिए एनीमे फिल्मों, टीवी शो और अन्य संबंधित सामग्री का एक विशाल चयन प्रदान करता है।

  • मासिक आगंतुक: 46,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: 500,000+ फाइलें
  • उपलब्धता: कुछ क्षेत्रों में ISP द्वारा लक्षित

RARBG: गुणवत्ता और विविधता#

गहरे फ़िल्म पोस्टर बैकग्राउंड पर “Go To Rarbg.to” बटन वाला RARBG लैंडिंग पेज

RARBG अपने उच्च-गुणवत्ता वाले टॉरेंट और उपयोगकर्ता-के अनुकूल इंटरफेस के लिए अलग है। यह सामग्री के प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, और इसका सक्रिय समुदाय नई टॉरेंट के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है।

  • मासिक आगंतुक: डेटा प्रदान नहीं किया गया
  • लाइब्रेरी आकार: निर्दिष्ट नहीं
  • उपलब्धता: कई देशों में प्रतिबंधित

FitGirl Repacks: गेमर्स की पसंद#

आने वाले PC गेम रीपैक की सूची दिखाती FitGirl Repack साइट

FitGirl Repacks अपने अत्यधिक संकुचित और अनुकूलित पीसी गेम संस्करणों के लिए प्रसिद्ध है। यह सीमित बैंडविड्थ या स्टोरेज स्पेस वाले गेमर्स के लिए एक वरदान है।

  • मासिक आगंतुक: 30,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: हजारों फाइलें
  • उपलब्धता: विश्व स्तर पर उपलब्ध

IGG Games: ताजे क्रैक किए गए गेम्स#

स्लाइडर में Pacific Drive और नेविगेशन मेनू वाला IGG Games होमपेज

IGG Games नई रिलीज़ की गई, क्रैक की गई पीसी गेम्स प्रदान करने पर केंद्रित है। यह अपने सुरक्षित डाउनलोड और उपयोगकर्ता-अनुकूल नेविगेशन के लिए जाना जाता है, जो इसे गेमर्स के बीच पसंदीदा बनाता है।

  • मासिक आगंतुक: 15,000,000+
  • लाइब्रेरी आकार: हजारों फाइलें
  • उपलब्धता: व्यापक रूप से उपलब्ध

टोरेंट साइट मेट्रिक्स को समझना

टोरेंट साइट चुनते समय, कई कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है:

  • मासिक आगंतुक: साइट की लोकप्रियता और, परोक्ष रूप से, इसके टोरेंट के स्वास्थ्य को इंगित करता है।
  • लाइब्रेरी आकार: एक बड़ी लाइब्रेरी का मतलब है अधिक विविधता और आप जो खोज रहे हैं उसे खोजने की अधिक संभावना।
  • उपलब्धता: कुछ देशों में प्रतिबंधित होने से पहुंच सीमित हो सकती है, लेकिन मिरर साइटें अक्सर पहुंच के वैकल्पिक साधन प्रदान करती हैं।

2025 की ये शीर्ष टोरेंट साइटें विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने के लिए विषय-वस्तु की विस्तृत विविधता प्रदान करती हैं। फ़िल्में और टीवी शो से लेकर गेम और सॉफ़्टवेयर तक, प्रत्येक साइट की अपनी शक्तियाँ और अद्वितीय प्रस्तावनाएँ हैं। याद रखें कि टोरेंट साइटों का जिम्मेदारी से और कानूनी रूप से उपयोग करें, अपने क्षेत्र में कॉपीराइट कानूनों का सम्मान करें। सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए अपनी गोपनीयता और डिवाइस की सुरक्षा के लिए VPN और एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने पर विचार करें।

यहाँ 2025 के शीर्ष 10 टॉरेंट साइट्स के लिए एक तुलना तालिका है:

टोरेंट साइटविशेषज्ञतामासिक आगंतुकलाइब्रेरी आकारउपलब्धता
The Pirate Bayसामान्य27M+4M+ फाइलेंकई देशों में प्रतिबंधित
1337xसामान्य53M+निर्दिष्ट नहींकुछ देशों में अवरुद्ध
YTSफिल्में75M+40K+ शीर्षककानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है
EZTVTV शो20M+निर्दिष्ट नहींअच्छा, कई मिरर्स के साथ
LimeTorrentsसामान्य20M+10M+ फाइलेंकुछ देशों में प्रतिबंधित
Torrentz2Meta-search10-20Mलाखों फाइलेंव्यापक लेकिन समस्याओं के लिए निगरानी करें
Nyaaएनिमे46M+500K+ फ़ाइलेंISPs द्वारा लक्षित
RARBGसामान्यउपलब्ध नहींनिर्दिष्ट नहींकई देशों में अवरुद्ध
FitGirl RepacksPC गेम्स30M+हजारों फ़ाइलेंविश्व स्तर पर उपलब्ध
IGG GamesPC गेम्स15M+हजारों फ़ाइलेंव्यापक रूप से उपलब्ध

सर्वश्रेष्ठ torrent साइटों के लिए यह गाइड आपके खोज रहे कंटेंट को खोजने और डाउनलोड करने का एक शुरुआती बिंदु है। Happy torrenting!