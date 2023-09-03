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Proxy6.net (px6.me) Codice sconto. Recensione.

La nostra revisione completa del 2023 di Proxy6.net ne copre le caratteristiche, i prezzi e la reputazione. La loro convenienza è abbinata all’affidabilità? Scopriamolo.

Pubblicato3 settembre 2023
Aggiornato10 dicembre 2024
Tempo di lettura6 min
In questo articolo 31 sezioni
  1. Indice dei contenuti
  2. Introduzione
  3. Caratteristiche Principali Proxy6.net
  4. Informazioni sul server
  5. Tipi di proxy
  6. Velocità e Prestazioni
  7. Strumenti aggiuntivi
  8. Acquista la semplicità
  9. Prezzi e sconti
  10. Tabella dei prezzi
  11. Recensioni dei clienti e reputazione
  12. Assistenza clienti
  13. Programma di affiliazione
  14. Pro e Contro
  15. Verdetto finale
  16. Alternative da considerare
  17. Recensioni:
  18. “Il ponte oltre le restrizioni geografiche”
  19. “Un’esperienza mista per il gaming online”
  20. “Il facilitatore della ricerca accademica”
  21. FAQ
  22. Quali tipi di proxy offre Proxy6.net?
  23. Proxy6.net è affidabile?
  24. Proxy6.net offre una garanzia di rimborso?
  25. Come verificare se il proxy funziona?
  26. Quali sono i siti come Proxy6.net e in che modo differiscono?
  27. Cosa puoi aspettarti di trovare sulla homepage di Proxy6.net?
  28. Quali sono i pro, i contro e il verdetto finale sull’utilizzo di Proxy6.net?
  29. Quali funzionalità e tipi di proxy offre Proxy6.net?
  30. Proxy6.net è un servizio legittimo o una truffa?
  31. Dove posso trovare uno sconto su proxy6?
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Disclaimer: Tutti i dati in questa recensione sono presi da fonti pubbliche e informazioni sul sito Web di Proxy6.net. Questa non è una pubblicità o un invito all’acquisto. L’obiettivo è offrire una recensione imparziale senza offendere nessuno o mettere l’azienda in una luce negativa.

Buono sconto: 5%: uRHtq8aIPx

sito web proxy6.net

Indice dei contenuti#

Introduzione#

Con la continua espansione del mondo digitale, la domanda di servizi proxy è in costante aumento. In un mercato così vivace, Proxy6.net si pone come un player meno conosciuto ma conveniente. Specializzato in proxy IPv4 e IPv6, Proxy6 ha attirato l’attenzione per le sue tariffe convenienti. Ma offre affidabilità e prestazioni oltre ai costi contenuti? Approfondiamo i dettagli.

Caratteristiche Principali Proxy6.net#

  • Supporto IPv4 e IPv6: Proxy6.net si concentra principalmente sui proxy IPv4 e IPv6.
  • Posizioni Server: Sebbene i numeri esatti non siano divulgati, i server si trovano principalmente in Russia.
  • Supporto HTTP e SOCKS5: Supporta più protocolli proxy per flessibilità.

Informazioni sul server#

FunzionalitàInformazioni
TipoIPv4, IPv6
Località~50 Paesi
VelocitàFino a 30 Mbit/s

Tipi di proxy#

Proxy6.net offre due tipi di proxy: IPv4 e IPv6. Tuttavia, l’azienda è relativamente scarsa nei dettagli:

  • IPv4: Prezzo diverso in base alla durata dell’abbonamento e al numero di proxy.
  • IPv6: Posizioni server limitate rispetto a IPv4.

Velocità e Prestazioni#

Sebbene Proxy6.net prometta velocità fino a 10 Mbit/s per IPv4 e 30 Mbit/s per IPv6, l’azienda non è trasparente sul fatto che i proxy siano rotating o statici e se siano datacenter o proxy residenziali.

Strumenti aggiuntivi#

Proxy6.net offre una varietà di strumenti gratuiti:

  • Proxy Checker: per analizzare la disponibilità del proxy
  • Port Scanner: per verificare la presenza di porte aperte
  • Strumento “Whois”: per verificare la proprietà del dominio

Acquista la semplicità#

Il processo di acquisto di un proxy da Proxy6.net è semplice, sebbene l’interfaccia utente lasci un po’ a desiderare. Gli utenti devono creare un account per accedere al dashboard degli acquisti.

Prezzi e sconti#

  • Piano IPv4: A partire da $1.77 per un mese
  • Piano IPv6: A partire da $0.06 per tre giorni
  • Sconti: È disponibile uno sconto 5% per i clienti che condividono coupon.

Tabella dei prezzi#

PianoPrezzo di partenzaDurata
IPv4$1.771 mese
IPv6$0.063 giorni

Recensioni dei clienti e reputazione#

Uno dei punti più bassi di Proxy6.net è la valutazione Trustpilot, che si attesta a 1,5 stelle. I clienti spesso indicano lo scarso servizio clienti e la qualità dei proxy come aree che necessitano di miglioramento.

Assistenza clienti#

Le opzioni per contattare l’assistenza clienti includono un numero di telefono, un’e-mail e una chat dal vivo. Sebbene siano disponibili opzioni, la reputazione del servizio clienti è tutt’altro che eccezionale.

Programma di affiliazione#

Se stai cercando di guadagnare tramite Proxy6.net, il loro programma di affiliazione offre un pagamento 30% su tutti gli ordini di riferimento. Per iniziare è necessaria la registrazione.

Pro e Contro#

Pro

  • Piani tariffari convenienti
  • Supporto sia per IPv4 che per IPv6
  • Strumenti aggiuntivi gratuiti

Contro

  • Scarsa reputazione online
  • Mancanza di informazioni dettagliate sul servizio
  • Assistenza clienti limitata

Verdetto finale#

Proxy6.net ha i suoi meriti, soprattutto in termini di prezzi e di strumenti gratuiti aggiuntivi che offre. Tuttavia, la scarsa reputazione online e la mancanza di trasparenza sui suoi servizi indicano margini di miglioramento.

Alternative da considerare#

  • IPRoyal: noto per la sua vasta gamma di proxy e un servizio affidabile.
  • Bright Data: Offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche.
  • Oxylabs: Adatto soprattutto ai clienti aziendali che richiedono un’ampia gamma di servizi.

Recensioni:#

“Il ponte oltre le restrizioni geografiche”#

Avatar di Lena Mirovich dalla Bielorussia, autrice di una recensione

Lena Mirovich, Belarus

“Mi sono rivolto a Proxy6.net per accedere a contenuti bloccati nel mio paese, ed è stata una rivelazione. La configurazione è stata semplice, anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia. Anche se ho riscontrato occasionali rallentamenti, l’affidabilità complessiva mi ha mantenuto fedele. È un ponte affidabile oltre le fastidiose restrizioni geografiche.”

“Un’esperienza mista per il gaming online”#

Avatar di Carlos Rivera dal Messico, autore di una recensione

Carlos Rivera, Messico

«Ho scelto Proxy6.net sperando di migliorare il mio gaming online con ping più bassi e accesso a diverse regioni. Sebbene mi abbia aperto nuovi server, l»inconsistenza della velocità a volte influisce sul gameplay. È una scommessa, ma quando va bene, l’esperienza è imbattibile.»

“Il facilitatore della ricerca accademica”#

Avatar di Igor Novikov dalla Russia, autore di una recensione

Igor Novikov, Russia

“Proxy6.net ha facilitato la mia ricerca accademica fornendo accesso a riviste e database riservati. Sebbene nella maggior parte dei casi il servizio sia rapido e affidabile, si sono verificati rari momenti di inattività. Tuttavia, è un piccolo prezzo per la ricchezza di informazioni che sblocca.”

FAQ#

Quali tipi di proxy offre Proxy6.net?#

IPv4 e IPv6.

Proxy6.net è affidabile?#

L’azienda ha ricevuto recensioni online contrastanti o negative, che mettono in dubbio la sua affidabilità.

Proxy6.net offre una garanzia di rimborso?#

Sì, ma a condizioni rigorose.

Come verificare se il proxy funziona?#

Puoi utilizzare il nostro checker proxy gratuito https://fineproxy.org/proxy-checker/

Quali sono i siti come Proxy6.net e in che modo differiscono?#

Siti come Proxy6.net sono provider di servizi proxy che offrono diversi tipi di proxy per varie esigenze, come la navigazione web anonima o il bypassing dei geo-blocchi. Ogni sito può variare in termini di funzionalità, tipi di proxy offerti, prezzi e misure di sicurezza.

Cosa puoi aspettarti di trovare sulla homepage di Proxy6.net?#

Sulla homepage di Proxy6.net, generalmente troverai informazioni sui loro servizi proxy, inclusi i tipi di proxy disponibili, piani tariffari, funzionalità come velocità e sicurezza, e istruzioni su come acquistare e utilizzare i loro proxy.

Quali sono i pro, i contro e il verdetto finale sull’utilizzo di Proxy6.net?#

I vantaggi dell’utilizzo di Proxy6.net potrebbero includere una varietà di tipi di proxy, facilità d’uso e un supporto clienti affidabile. Gli svantaggi potrebbero includere i costi rispetto ai proxy gratuiti e potenziali limitazioni sulla larghezza di banda o sulle posizioni dei server. Il verdetto finale dipenderà dalle tue esigenze specifiche e dal fatto che le funzionalità di Proxy6.net si allineino con esse.

Quali funzionalità e tipi di proxy offre Proxy6.net?#

Proxy6.net offre tipicamente funzionalità come diversi tipi di proxy (ad es. HTTP, HTTPS, Socks5), varie posizioni di server e possibilmente strumenti per gestire più proxy. I tipi specifici di proxy possono variare da IP dedicati a proxy condivisi, ciascuno adatto a diversi casi d’uso come il web scraping o la navigazione anonima.

Proxy6.net è un servizio legittimo o una truffa?#

Per determinare se Proxy6.net è legittimo o una truffa, è importante ricercare le recensioni dei clienti, verificare la sicurezza del loro sito web, valutare la qualità del servizio clienti e confrontare le loro offerte con altri provider di servizi proxy affidabili. In generale, cercare feedback dettagliati degli utenti e recensioni professionali può aiutare a valutare la legittimità di tali servizi.

Dove posso trovare uno sconto su proxy6?#

Codice sconto 5%: uRHtq8aIPx