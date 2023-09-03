Disclaimer: Tutti i dati in questa recensione sono presi da fonti pubbliche e informazioni sul sito Web di Proxy6.net. Questa non è una pubblicità o un invito all’acquisto. L’obiettivo è offrire una recensione imparziale senza offendere nessuno o mettere l’azienda in una luce negativa.

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Indice dei contenuti#

Con la continua espansione del mondo digitale, la domanda di servizi proxy è in costante aumento. In un mercato così vivace, Proxy6.net si pone come un player meno conosciuto ma conveniente. Specializzato in proxy IPv4 e IPv6, Proxy6 ha attirato l’attenzione per le sue tariffe convenienti. Ma offre affidabilità e prestazioni oltre ai costi contenuti? Approfondiamo i dettagli.

Caratteristiche Principali Proxy6.net#

Supporto IPv4 e IPv6 : Proxy6.net si concentra principalmente sui proxy IPv4 e IPv6.

: Proxy6.net si concentra principalmente sui proxy IPv4 e IPv6. Posizioni Server : Sebbene i numeri esatti non siano divulgati, i server si trovano principalmente in Russia.

: Sebbene i numeri esatti non siano divulgati, i server si trovano principalmente in Russia. Supporto HTTP e SOCKS5: Supporta più protocolli proxy per flessibilità.

Informazioni sul server#

Funzionalità Informazioni Tipo IPv4, IPv6 Località ~50 Paesi Velocità Fino a 30 Mbit/s

Tipi di proxy#

Proxy6.net offre due tipi di proxy: IPv4 e IPv6. Tuttavia, l’azienda è relativamente scarsa nei dettagli:

IPv4 : Prezzo diverso in base alla durata dell’abbonamento e al numero di proxy.

: Prezzo diverso in base alla durata dell’abbonamento e al numero di proxy. IPv6: Posizioni server limitate rispetto a IPv4.

Sebbene Proxy6.net prometta velocità fino a 10 Mbit/s per IPv4 e 30 Mbit/s per IPv6, l’azienda non è trasparente sul fatto che i proxy siano rotating o statici e se siano datacenter o proxy residenziali.

Strumenti aggiuntivi#

Proxy6.net offre una varietà di strumenti gratuiti:

Proxy Checker: per analizzare la disponibilità del proxy

Port Scanner: per verificare la presenza di porte aperte

Strumento “Whois”: per verificare la proprietà del dominio

Acquista la semplicità#

Il processo di acquisto di un proxy da Proxy6.net è semplice, sebbene l’interfaccia utente lasci un po’ a desiderare. Gli utenti devono creare un account per accedere al dashboard degli acquisti.

Prezzi e sconti#

Piano IPv4 : A partire da $1.77 per un mese

: A partire da $1.77 per un mese Piano IPv6 : A partire da $0.06 per tre giorni

: A partire da $0.06 per tre giorni Sconti: È disponibile uno sconto 5% per i clienti che condividono coupon.

Tabella dei prezzi#

Piano Prezzo di partenza Durata IPv4 $1.77 1 mese IPv6 $0.06 3 giorni

Recensioni dei clienti e reputazione#

Uno dei punti più bassi di Proxy6.net è la valutazione Trustpilot, che si attesta a 1,5 stelle. I clienti spesso indicano lo scarso servizio clienti e la qualità dei proxy come aree che necessitano di miglioramento.

Assistenza clienti#

Le opzioni per contattare l’assistenza clienti includono un numero di telefono, un’e-mail e una chat dal vivo. Sebbene siano disponibili opzioni, la reputazione del servizio clienti è tutt’altro che eccezionale.

Programma di affiliazione#

Se stai cercando di guadagnare tramite Proxy6.net, il loro programma di affiliazione offre un pagamento 30% su tutti gli ordini di riferimento. Per iniziare è necessaria la registrazione.

Pro e Contro#

Pro

Piani tariffari convenienti

Supporto sia per IPv4 che per IPv6

Strumenti aggiuntivi gratuiti

Contro

Scarsa reputazione online

Mancanza di informazioni dettagliate sul servizio

Assistenza clienti limitata

Verdetto finale#

Proxy6.net ha i suoi meriti, soprattutto in termini di prezzi e di strumenti gratuiti aggiuntivi che offre. Tuttavia, la scarsa reputazione online e la mancanza di trasparenza sui suoi servizi indicano margini di miglioramento.

Alternative da considerare#

IPRoyal : noto per la sua vasta gamma di proxy e un servizio affidabile.

: noto per la sua vasta gamma di proxy e un servizio affidabile. Bright Data : Offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche.

: Offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche. Oxylabs: Adatto soprattutto ai clienti aziendali che richiedono un’ampia gamma di servizi.

“Il ponte oltre le restrizioni geografiche”#

Lena Mirovich, Belarus

“Mi sono rivolto a Proxy6.net per accedere a contenuti bloccati nel mio paese, ed è stata una rivelazione. La configurazione è stata semplice, anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia. Anche se ho riscontrato occasionali rallentamenti, l’affidabilità complessiva mi ha mantenuto fedele. È un ponte affidabile oltre le fastidiose restrizioni geografiche.”

“Un’esperienza mista per il gaming online”#

Carlos Rivera, Messico

«Ho scelto Proxy6.net sperando di migliorare il mio gaming online con ping più bassi e accesso a diverse regioni. Sebbene mi abbia aperto nuovi server, l»inconsistenza della velocità a volte influisce sul gameplay. È una scommessa, ma quando va bene, l’esperienza è imbattibile.»

“Il facilitatore della ricerca accademica”#

Igor Novikov, Russia

“Proxy6.net ha facilitato la mia ricerca accademica fornendo accesso a riviste e database riservati. Sebbene nella maggior parte dei casi il servizio sia rapido e affidabile, si sono verificati rari momenti di inattività. Tuttavia, è un piccolo prezzo per la ricchezza di informazioni che sblocca.”

Quali tipi di proxy offre Proxy6.net?#

IPv4 e IPv6.

L’azienda ha ricevuto recensioni online contrastanti o negative, che mettono in dubbio la sua affidabilità.

Proxy6.net offre una garanzia di rimborso?#

Sì, ma a condizioni rigorose.

Come verificare se il proxy funziona?#

Puoi utilizzare il nostro checker proxy gratuito https://fineproxy.org/proxy-checker/

Quali sono i siti come Proxy6.net e in che modo differiscono?#

Siti come Proxy6.net sono provider di servizi proxy che offrono diversi tipi di proxy per varie esigenze, come la navigazione web anonima o il bypassing dei geo-blocchi. Ogni sito può variare in termini di funzionalità, tipi di proxy offerti, prezzi e misure di sicurezza.

Cosa puoi aspettarti di trovare sulla homepage di Proxy6.net?#

Sulla homepage di Proxy6.net, generalmente troverai informazioni sui loro servizi proxy, inclusi i tipi di proxy disponibili, piani tariffari, funzionalità come velocità e sicurezza, e istruzioni su come acquistare e utilizzare i loro proxy.

Quali sono i pro, i contro e il verdetto finale sull’utilizzo di Proxy6.net?#

I vantaggi dell’utilizzo di Proxy6.net potrebbero includere una varietà di tipi di proxy, facilità d’uso e un supporto clienti affidabile. Gli svantaggi potrebbero includere i costi rispetto ai proxy gratuiti e potenziali limitazioni sulla larghezza di banda o sulle posizioni dei server. Il verdetto finale dipenderà dalle tue esigenze specifiche e dal fatto che le funzionalità di Proxy6.net si allineino con esse.

Quali funzionalità e tipi di proxy offre Proxy6.net?#

Proxy6.net offre tipicamente funzionalità come diversi tipi di proxy (ad es. HTTP, HTTPS, Socks5), varie posizioni di server e possibilmente strumenti per gestire più proxy. I tipi specifici di proxy possono variare da IP dedicati a proxy condivisi, ciascuno adatto a diversi casi d’uso come il web scraping o la navigazione anonima.

Proxy6.net è un servizio legittimo o una truffa?#

Per determinare se Proxy6.net è legittimo o una truffa, è importante ricercare le recensioni dei clienti, verificare la sicurezza del loro sito web, valutare la qualità del servizio clienti e confrontare le loro offerte con altri provider di servizi proxy affidabili. In generale, cercare feedback dettagliati degli utenti e recensioni professionali può aiutare a valutare la legittimità di tali servizi.

Dove posso trovare uno sconto su proxy6?#

Codice sconto 5%: uRHtq8aIPx