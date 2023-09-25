Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden zum Navigieren und Beheben von Steam-Anmeldeproblemen, insbesondere zum Fehler bei falschen Passwörtern. Erhalten Sie beim Anmelden bei Steam ständig die Aufforderung, Ihr Passwort und Ihren Kontonamen zu überprüfen? Auch wenn Sie sicher sind, Ihr Passwort korrekt eingegeben zu haben, könnten Sie auf diese Hürde stoßen. Oft liegt die Ursache dieses Problems in einem falschen Benutzernamen. Dieser Artikel befasst sich eingehend mit der Bestimmung und Verwendung des korrekten Benutzernamens, um eine erfolgreiche Anmeldung bei Ihrem Steam-Konto zu gewährleisten.

Bestimmung des korrekten Benutzernamens#

Um die Richtigkeit Ihres Benutzernamens zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte durch:

Überprüfen Sie Ihre Steam-Kontoseite: Ihre Steam-Kontoseite enthält Ihren eindeutigen Benutzernamen. Stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind, und durchsuchen Sie den oberen Bereich der Seite, um ihn zu finden. Dieser Benutzername ist der Schlüssel zu einer reibungslosen Anmeldung. Vermeiden Sie E-Mail-Adressen: Verwenden Sie nicht Ihre E-Mail-Adresse als Anmeldebenutzernamen, auch wenn diese mit Ihrem Steam-Konto verknüpft ist. Steam erfordert einen eindeutigen Benutzernamen zur Anmeldung, der sich von Ihrer E-Mail-Adresse unterscheiden kann.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Finden Ihres Benutzernamens#

Können Sie sich nicht an Ihren Steam-Benutzernamen erinnern? Folgen Sie diesen Schritten, um ihn zu finden:

Öffnen Sie den Datei-Explorer: Starten Sie den Datei-Explorer Ihres Computers unter Windows 10 oder 11. Navigieren Sie zu den lokalen App-Daten: Opt for “This PC” from the sidebar, delve into “Local Disk (C:),” and unearth the “Program Files (x86)” folder. Double-tap to enter. Öffnen Sie den Steam-Ordner: Inside “Program Files (x86),” scout for the “Steam” folder and double-click for access. Navigieren Sie in den Config-Ordner: Spot the “config” folder within the Steam folder and double-click to proceed. Config.vdf-Datei finden: Der “config”-Ordner enthält eine Datei namens “config.vdf”. Doppelklicken Sie auf diese Datei. Suchen Sie nach Ihrem Benutzernamen: Ein Textdokument mit vielen Informationen wird angezeigt. Scrollen Sie nach unten, bis ein Bereich für Konten erscheint. Nutzen Sie die “Suchen”-Funktion (unter “Bearbeiten”), um die Suche durch Eingabe von “accounts” zu vereinfachen. Kopieren Sie Ihren Benutzernamen: Unter dem “account”-Bereich finden Sie Ihren echten Steam-Benutzernamen. Duplizieren Sie diesen Benutzernamen zur späteren Verwendung.

Mit dem korrekten Benutzernamen anmelden#

Folgen Sie den nächsten Schritten, um sich nahtlos anzumelden:

Zurück zur Steam-Anmeldeseite: Kehren Sie zur Steam-Anmeldeseite zurück – ob auf dem Client oder der Website. Benutzernamen einbetten: Fügen Sie in das Benutzernamenfeld den korrekten Benutzernamen ein, den Sie aus der Datei „config.vdf Geben Sie Ihr Passwort ein: Geben Sie Ihr Passwort sorgfältig ein. Starten Sie die Anmeldung: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden”. Bestätigung abschließen: Je nach Ihren Einstellungen fordert Steam Sie möglicherweise auf, einen Bestätigungscode einzugeben, der an Ihre E-Mail gesendet wurde. Geben Sie diesen Code ein, um das Anmeldeverfahren abzuschließen. Erfolg: Sie sollten sich jetzt erfolgreich in Ihr Steam-Konto einloggen können.

Wir hoffen, dass dieser umfassende Leitfaden die Verwirrung rund um Steam-Anmeldeprobleme, besonders solche mit fehlerhaften Passwörtern, geklärt hat. Der Schlüssel liegt darin, den richtigen Benutzernamen für eine erfolgreiche Anmeldung zu verwenden. Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte erneut, um Ihren korrekten Steam-Benutzernamen zu ermitteln. Falls dieser Leitfaden Ihnen geholfen hat, unterstützen Sie uns bitte durch Likes und Abos. Bei weiteren Fragen oder Hilfe hinterlassen Sie einen Kommentar. Bis zum nächsten Leitfaden, alles Gute und viel Spaß bei Ihren Spielabenteuern!