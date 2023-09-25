مرحباً بك في هذا الدليل الشامل حول التنقل في حل مشاكل تسجيل الدخول في Steam، وخاصة فيما يتعلق بخطأ كلمة المرور غير الصحيحة. هل تواجه رسالة مزعجة تطلب منك التحقق من كلمة المرور واسم حسابك عند محاولة تسجيل الدخول إلى Steam؟ حتى لو كنت متأكداً من أنك أدخلت كلمة المرور بشكل صحيح، قد تواجه هذه العقبة. في كثير من الأحيان، السبب الجذري لهذه المشكلة هو عدم تطابق اسم المستخدم. يتعمق هذا المقال في تحديد واستخدام اسم المستخدم الصحيح لضمان تسجيل دخول ناجح إلى حسابك على Steam.

تحديد اسم المستخدم الصحيح#

للتأكد من دقة اسم المستخدم الخاص بك، قم بما يلي:

افحص صفحة حسابك على Steam: تحتوي صفحة حسابك على Steam على اسم المستخدم الفريد الخاص بك. تأكد من أنك مسجل دخول وافحص الجزء العلوي من الصفحة للعثور عليه. هذا اسم المستخدم هو مفتاحك لتسجيل دخول سلس. تجنب عناوين البريد الإلكتروني: تجنب استخدام عنوان بريدك الإلكتروني كاسم مستخدم لتسجيل الدخول، حتى لو كان مرتبطاً بحسابك على Steam. يتطلب Steam اسم مستخدم فريداً لتسجيل الدخول، وقد يكون مختلفاً عنوان بريدك الإلكتروني.

دليل خطوة بخطوة للعثور على اسم المستخدم الخاص بك#

ألا يمكنك تذكر اسم مستخدم Steam الخاص بك؟ اجتياز هذه الخطوات لاكتشافها:

افتح File Explorer: شغّل File Explorer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على Windows 10 أو 11. ادخل إلى بيانات التطبيق المحلية: اختر “This PC” من الشريط الجانبي، وانتقل إلى “Local Disk (C:)”، والعثور على مجلد “Program Files (x86)”. انقر نقراً مزدوجاً للدخول. اكتشف مجلد Steam: داخل “Program Files (x86)”، ابحث عن مجلد “Steam” وانقر عليه مرتين للوصول. توجه إلى مجلد Config: ابحث عن مجلد “config” داخل مجلد Steam وانقر عليه مرتين للمتابعة. ابحث عن Config.vdf: يحتوي مجلد “config” على ملف يسمى “config.vdf”. انقر على هذا الملف مرتين. ابحث عن اسم المستخدم الخاص بك: ستظهر وثيقة نصية تحتوي على معلومات متنوعة. انزل لأسفل حتى تظهر قسم متعلق بالحسابات. استخدم ميزة “البحث” (ضمن “تحرير”) لتسهيل البحث بكتابة “accounts”. انسخ اسم المستخدم: تحت قسم “account” يوجد اسم مستخدم Steam الأصلي. انسخ هذا الاسم للاستخدام لاحقاً.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الصحيح#

اتبع الخطوات التالية لتسجيل الدخول بسلاسة:

انتقل مرة أخرى إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Steam: ارجع إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Steam، سواء كان ذلك على العميل أو موقع الويب. أدخل اسم المستخدم: في حقل اسم المستخدم، أدخل اسم المستخدم الصحيح المستخرج من ملف config.vdf. أدخل كلمة المرور: أدخل كلمة المرور بعناية. بدء تسجيل الدخول: انقر على زر “تسجيل الدخول”. إنهاء التحقق: حسب إعداداتك، قد يطلب منك Steam رمز تحقق يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني. أدخل هذا الرمز لإكمال عملية تسجيل الدخول. نجاح: يجب أن تتمكن الآن من الوصول إلى حسابك على Steam بنجاح.

نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل قد ساعدك على فهم مشاكل تسجيل الدخول إلى Steam، خاصة تلك المتعلقة بأخطاء كلمة المرور غير الصحيحة. المفتاح يكمن في استخدام اسم المستخدم الصحيح لتسجيل دخول ناجح. اتبع الخطوات المفصلة أعلاه لإيجاد اسم مستخدم Steam الصحيح. إذا ساعدك هذا الدليل، يرجى دعمنا بإعجابك والاشتراك. إذا كان لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، اترك تعليقاً أدناه. حتى الدليل التالي، اعتن بنفسك واستمتع بمغامراتك في الألعاب!