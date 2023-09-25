このガイドへようこそ。Steamのログイン問題、特にパスワード不正エラーの対処方法を包括的に解説します。Steamにログインしようとしているのに、パスワードとアカウント名を確認するよう促されていますか?パスワード入力が正しいと確信していても、このエラーに直面することがあります。多くの場合、その原因はユーザー名の不一致です。本記事では、正しいユーザー名を特定して使用し、Steamアカウントへのログインを成功させるためのステップを詳しく解説しています。

ユーザー名の正確性を確認するには、以下の手順を実行してください。

Steamアカウントページを確認する： あなたのSteamアカウントページには、独自のユーザー名が表示されています。ログインしていることを確認し、ページの上部セクションをスキャンしてユーザー名を見つけてください。このユーザー名があなたのスムーズなログインの鍵となります。 メールアドレスは避ける： Steam アカウントと統合されている場合でも、メール アドレスをログイン ユーザー名として使用しないでください。 Steam はログインに一意のユーザー名を要求しますが、これは電子メール アドレスとは異なる場合があります。

Steamのユーザー名を思い出せませんか？これらのステップを進めて見つけましょう：

ファイルエクスプローラーを起動する： Windows 10または11でコンピュータのファイルエクスプローラーを起動してください。 ローカル アプリ データに飛び込む: サイドバーから「このPC」を選択し、「ローカルディスク (C:)」に進み、「Program Files (x86)」フォルダを探します。ダブルクリックして開きます。 Steamフォルダを開く： 「Program Files (x86)」内から「Steam」フォルダを探し、ダブルクリックでアクセスします。 Configフォルダに進む： Steamフォルダ内の「config」フォルダを見つけ、ダブルクリックして進めてください。 Config.vdfを特定: 「config」フォルダには「config.vdf」というファイルがあります。このファイルをダブルクリックしてください。 ユーザー名を探す: 多くの多様な情報を含むテキストドキュメントが表示されます。アカウント関連のセクションが表示されるまでスクロールダウンしてください。「編集」メニューの「検索」機能を使用して、「accounts」と入力することで検索を効率化できます。 ユーザー名をコピー: 「アカウント」セクション下にあるのが、本物のSteamユーザー名です。このユーザー名をコピーして今後利用してください。

次のステップを進めてシームレスにログインしてください：

Steamログインページに戻る: Steamのログインページに戻ります。クライアントでもウェブサイトでも構いません。 ユーザー名を入力する： ユーザー名の欄に、config.vdfファイルから抽出した正しいユーザー名を入力してください。 パスワードを入力： パスワードを正確に入力します。 ログインを開始: 「サインイン」ボタンをクリックします。 認証を完了: お使いの設定によっては、Steamがメールに送信された認証コードの入力を促します。このコードを入力してログイン手続きを完了させます。 成功： これでSteamアカウントに正常にログインできるようになります。

このガイドがSteamのログイン問題、特にパスワード不正エラーに関する疑問を解消できたと幸いです。成功するログインには正しいユーザー名の使用が鍵となります。上記の詳細なステップを辿って、正しいSteamユーザー名を確認してください。このガイドがお役に立てたなら、ぜひ「いいね」と購読でご支援ください。ご質問やその他のサポートが必要な場合は、下のコメント欄にお寄せください。次のガイドまで、お気をつけて、ゲーミングを楽しんでください!