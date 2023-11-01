Instagram ストーリーを匿名で表示する 2 つの方法

Instagramのストーリーを見た人を確認したいが、自分の身元を明かしたくないとお考えですか？通常、Instagramにストーリーを投稿したユーザーは、誰がそれを見たかを簡単に確認できます。しかし、私たちはInstagramのストーリーを匿名で見るための2つのシンプルで効果的な方法を発見しました。匿名のInstagramアカウントを使用するか、飛行機モードを有効にすることで、痕跡を残さずにストーリーを閲覧する自由を楽しむことができます。このブログ投稿では、これらの方法をご紹介し、興味のあるコンテンツを楽しみながらあなたの匿名性を確保します。さらに大きなプライバシー保護のために — 特にストーリーを見たり、ログインせずにプロフィールを閲覧する場合 — Instagram用プロキシ IPアドレスをマスクし、セッション全体を通じてセキュリティを強化するのに役立ちます。

匿名の Instagram アカウントを作成する#

Instagram ストーリーを匿名で表示する 1 つの方法は、匿名アカウントを作成することです。すでにプライマリ アカウントをお持ちの場合は、別のアカウントを簡単に追加して、2 つを切り替えることができます。匿名の Instagram アカウントを設定するには、次の手順に従います。

1. プロフィール名をタップし、「アカウントを追加」を選択します。

2. [新しいアカウントの作成] を選択し、画面の指示に従ってアカウントを設定します。

3. ユーザー名とプロフィール写真に名前や顔が含まれていないことを確認し、匿名性を維持できるようにします。

4. 新しいアカウントにサインインすると、相手にはあなたの新しいアカウントの詳細のみが表示されるので、目的の Instagram ストーリーを表示できます。

ストーリーを表示したい Instagram アカウントは公開アカウントである必要があることに注意してください。非公開アカウントの場合、アクセスを許可するには新しいアカウントを友達として追加する必要があります。

Instagram ストーリーを匿名で閲覧するには、機内モードを利用します。この方法は、既存の Instagram アカウントを持っているかどうかに関係なく機能します。身元を明かさずにストーリーを表示するには、次の手順に従います。

1. インターネットに接続し、ストーリーを見たいプロフィールに移動します。

2. タップしてストーリーを表示する前に、デバイスの機内モードをオンにしてください。

3. 機内モードが有効になったら、 をタップしてストーリーを表示します。

4. インターネットから切断されているため、あなたの身元は隠されたままで、ストーリーを見ている人はあなたがそれを見たことを知りません。

Instagram ストーリーを匿名で閲覧できるようになりました。匿名の Instagram アカウントを作成するか、機内モードを利用することで、閲覧したことを他の人に知られずにストーリーを閲覧できます。他のユーザーのプライバシーを尊重することが不可欠であるため、公開アカウントまたはアクセスを許可したアカウントのストーリーのみを表示するようにしてください。自分の身元を隠したまま、Instagram 上のコンテンツを自由に探索できます。

Instagram のストーリーを匿名で閲覧することの素晴らしさを発見する準備はできましたか?匿名アカウントを作成するか、機内モードに切り替えて、痕跡を残さずに Instagram ストーリーの魅惑的な世界に飛び込みましょう。楽しくご覧ください！