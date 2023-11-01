2 Modi per Visualizzare le Storie di Instagram in Anonimo

Sei curioso di vedere chi ha visualizzato la tua storia su Instagram ma vuoi farlo senza rivelare la tua identità? In genere, gli utenti che pubblicano una storia su Instagram possono facilmente vedere chi l’ha visualizzata. Tuttavia, abbiamo scoperto due modi semplici ed efficaci per visualizzare le storie di Instagram in modo anonimo. Utilizzando un account Instagram anonimo o attivando la modalità aereo, puoi goderti la libertà di sfogliare le storie senza lasciare traccia. In questo articolo del blog, ti guideremo attraverso questi metodi, garantendo il tuo anonimato mentre ti godi i contenuti che ti interessano. E per una privacy ancora maggiore, soprattutto quando visualizzi storie o navighi sui profili senza effettuare l’accesso, utilizzando un proxy per Instagram può aiutarti a mascherare il tuo indirizzo IP e a migliorare la sicurezza nelle sessioni.

Creare un Account Instagram Anonimo#

Un modo per visualizzare le storie di Instagram in modo anonimo è creare un account anonimo. Se hai già un account principale, puoi facilmente aggiungerne un altro e passare da uno all’altro. Segui questi passaggi per configurare un account Instagram anonimo:

1. Tocca il tuo nome profilo e seleziona „Aggiungi account.

e segui le istruzioni per configurare l’account.

3. Assicurati che il tuo nome utente e la foto del profilo non includano il tuo nome o volto, permettendoti di mantenere il tuo anonimato.

4. Una volta effettuato l’accesso al tuo nuovo account, puoi visualizzare la storia Instagram desiderata, sapendo che la persona vedrà solo i dettagli del tuo nuovo account.

Ricorda che l’account Instagram su cui desideri visualizzare la storia deve essere pubblico, poiché gli account privati richiedono che il nuovo account sia aggiunto come amico per consentirti l’accesso.

Utilizzo della Modalità Aereo per la Visualizzazione Anonima#

per visualizzare in modo anonimo le storie di Instagram è utilizzare la modalità aereo. Questo metodo funziona indipendentemente dal fatto che tu abbia un account Instagram esistente o meno. Segui questi passaggi per visualizzare le storie senza rivelare la tua identità:

1. Connettiti a Internet e accedi al profilo di cui desideri guardare la storia.

2. Prima di toccare per visualizzare la storia, attiva la modalità aereo sul tuo dispositivo.

3. Una volta abilitata la modalità aereo, tocca per visualizzare la storia.

4. Poiché sei disconnesso da Internet, la tua identità rimane nascosta e la persona di cui stai visualizzando la storia non saprà che l’hai vista.

La visualizzazione anonima delle storie di Instagram è ora a portata di mano. Creando un account Instagram anonimo o utilizzando la modalità aereo, puoi sfogliare le storie senza far sapere agli altri che le hai visualizzate. Ricorda che è essenziale rispettare la privacy degli altri utenti, quindi visualizza solo le storie da account pubblici o da coloro che ti hanno concesso l’accesso. Goditi la libertà di esplorare i contenuti su Instagram mantenendo la tua identità celata.

Pronto a scoprire le meraviglie della visualizzazione anonima delle storie di Instagram? Crea quell’account anonimo o attiva la modalità aereo, e immergiti nel affascinante mondo delle storie di Instagram senza lasciare traccia. Buona visualizzazione!