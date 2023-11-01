2 Formas de Visualizar Stories do Instagram Anonimamente

Você está curioso para saber quem visualizou seu story do Instagram, mas quer fazer isso sem revelar sua identidade? Normalmente, os usuários que postam um story no Instagram conseguem ver facilmente quem o visualizou. No entanto, descobrimos duas maneiras simples e eficazes de visualizar stories do Instagram anonimamente. Usando uma conta anônima do Instagram ou ativando o modo avião, você pode desfrutar da liberdade de navegar pelos stories sem deixar rastros. Neste post do blog, mostraremos esses métodos, garantindo seu anonimato enquanto você curte o conteúdo de seu interesse. E para ainda mais privacidade — especialmente ao visualizar stories ou navegar por perfis sem fazer login — use um proxy para Instagram pode ajudar a mascarar seu endereço IP e aumentar a segurança em todas as sessões.

Criando uma Conta Anônima no Instagram#

Uma maneira de visualizar histórias do Instagram anonimamente é criando uma conta anônima. Se você já possui uma conta principal, pode facilmente adicionar outra e alternar entre as duas. Siga estas etapas para configurar uma conta anônima no Instagram:

1. Toque no nome do seu perfil e selecione “Adicionar conta”.

2. Escolha

3. Certifique-se de que seu nome de usuário e foto de perfil não incluam seu nome ou rosto, permitindo que você mantenha seu anonimato.

4. Uma vez logado em sua nova conta, você poderá visualizar a história desejada do Instagram, sabendo que a pessoa verá apenas os detalhes de sua nova conta.

Lembre-se de que a conta do Instagram na qual você deseja ver a história deve ser pública, pois as contas privadas exigem que a nova conta seja adicionada como amiga para lhe conceder acesso.

Usando o modo avião para visualização anônima#

para visualizar anonimamente as histórias do Instagram é utilizar o modo avião. Este método funciona independentemente de você já ter uma conta no Instagram ou não. Siga estas etapas para ver histórias sem revelar sua identidade:

1. Conecte-se à internet e navegue até o perfil cuja história deseja assistir.

2. Antes de tocar para visualizar o story, ative o modo avião no seu dispositivo.

3. Assim que o modo avião estiver ativado, toque para ver a história.

4. Como você está desconectado da internet, sua identidade permanece oculta, e a pessoa cujo story você está visualizando não saberá que você o viu.

Visualizar stories do Instagram anonimamente agora está ao seu alcance. Ao criar uma conta anônima no Instagram ou utilizar o modo avião, você pode navegar por stories sem deixar que outros saibam que você os visualizou. Lembre-se, é essencial respeitar a privacidade de outros usuários, portanto visualize apenas stories de contas públicas ou daqueles que lhe concederam acesso. Aproveite a liberdade de explorar conteúdo no Instagram mantendo sua identidade oculta.

Pronto para descobrir as maravilhas da visualização anônima de histórias no Instagram? Crie aquela conta anônima ou ative o modo avião e mergulhe no mundo cativante das histórias do Instagram sem deixar rastros. Boa visualização!