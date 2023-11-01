क्या आप यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि किसने आपकी Instagram story को देखा है, लेकिन बिना अपनी पहचान प्रकट किए ऐसा करना चाहते हैं? आम तौर पर, जो उपयोगकर्ता Instagram पर एक कहानी पोस्ट करते हैं वे आसानी से देख सकते हैं कि किसने इसे देखा है। हालांकि, हमने दो सरल और प्रभावी तरीके खोजे हैं जो आप Instagram की कहानियों को गुमनाम रूप से देख सकते हैं। एक गुमनाम Instagram खाते का उपयोग करके या airplane mode को सक्षम करके, आप किसी निशान के बिना कहानियों को ब्राउज़ करने की स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको इन तरीकों के माध्यम से चलाएंगे, आपकी गुमनामीता सुनिश्चित करते हुए जो आप देखना चाहते हैं। और अधिक गोपनीयता के लिए — विशेषकर जब कहानियों को देख रहे हों या बिना लॉगिन किए प्रोफाइल ब्राउज़ कर रहे हों — एक का उपयोग करना Instagram के लिए प्रॉक्सी आपके IP पते को मास्क करने और सत्रों में सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

इंस्टाग्राम कहानियों को गुमनाम रूप से देखने का एक तरीका एक गुमनाम खाता बनाना है। यदि आपके पास पहले से ही एक प्राथमिक खाता है, तो आप आसानी से दूसरा जोड़ सकते हैं और दोनों के बीच स्विच कर सकते हैं। गुमनाम इंस्टाग्राम अकाउंट सेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. अपने प्रोफ़ाइल नाम पर टैप करें और

2. “नया खाता बनाएँ” को चुनें और नए खाते को सेट अप करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

3. सुनिश्चित करें कि आपका उपयोगकर्ता नाम और प्रोफ़ाइल चित्र में आपका नाम या चेहरा न हो, जिससे आप अपनी गोपनीयता बनाए रख सकें।

4. अपने नए खाते में साइन इन करने के बाद, आप वांछित Instagram कहानी देख सकते हैं, यह जानते हुए कि व्यक्ति को केवल आपके नए खाते का विवरण दिखाई देगा।

ध्यान रखें कि जिस Instagram खाते पर आप कहानी देखना चाहते हैं, वह सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि निजी खातों के लिए आपको एक्सेस प्रदान करने के लिए नए खाते को मित्र के रूप में जोड़ना आवश्यक है।

गुमनाम दृश्य के लिए Airplane Mode का उपयोग#

Instagram कहानियों को गुमनाम रूप से देखने का एक अन्य तरीका Airplane Mode का उपयोग करना है। यह विधि चाहे आपके पास पहले से Instagram खाता हो या नहीं, दोनों स्थितियों में काम करती है। अपनी पहचान प्रकट किए बिना कहानियाँ देखने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. इंटरनेट से जुड़ें और उस प्रोफ़ाइल पर नेविगेट करें जिसकी कहानी आप देखना चाहते हैं।

2. कहानी देखने के लिए टैप करने से पहले, अपने डिवाइस पर Airplane Mode चालू करें।

3. एक बार airplane mode सक्षम हो जाने के बाद, story देखने के लिए टैप करें।

4. चूंकि आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हैं, आपकी पहचान छिपी रहती है, और जिस व्यक्ति की story आप देख रहे हैं, उसे नहीं पता चलेगा कि आपने इसे देखा है।

Instagram stories को गुमनाम रूप से देखना अब आपकी पहुंच में है। एक anonymous Instagram खाता बनाकर या airplane mode का उपयोग करके, आप दूसरों को पता चले बिना stories के माध्यम से ब्राउज़ कर सकते हैं। याद रखें, अन्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करना आवश्यक है, इसलिए केवल सार्वजनिक खातों या उन लोगों की stories देखें जिन्होंने आपको access दिया है। Instagram पर content की खोज करते समय अपनी पहचान छिपाकर स्वतंत्रता का आनंद लें।

क्या आप गुमनाम इंस्टाग्राम स्टोरी देखने के चमत्कारों की खोज करने के लिए तैयार हैं? वह गुमनाम खाता बनाएं या हवाई जहाज मोड चालू करें, और बिना कोई निशान छोड़े इंस्टाग्राम कहानियों की मनोरम दुनिया में गोता लगाएँ। देखने का आनंद!