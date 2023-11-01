2 způsoby, jak anonymně sledovat Instagram Stories
Chcete sledovat Instagram stories bez identifikace? Podívejte se na tyto dvě metody, které vám umožní sledovat stories anonymně a zachovat si svou identitu v tajnosti.
Zajímá vás, kdo si prohlédl váš příběh na Instagramu, ale chcete to zjistit bez odhalení své identity? Obvykle si uživatelé, kteří na Instagramu zveřejní příběh, snadno mohou vidět, kdo jej prohlédl. Avšak descobrili jsme dva jednoduché a účinné způsoby, jak si prohlédnout příběhy Instagramu anonymně. Použitím anonymního účtu na Instagramu nebo zapnutím režimu letušky si můžete užívat svobodu procházení příběhů bez zanechání stopy. V tomto příspěvku na blogu vás provedeme těmito metodami a zajistíme vaši anonymitu při užívání obsahu, který vás zajímá. A pro ještě větší soukromí — zejména při prohlížení příběhů nebo profilů bez přihlášení — použití proxy pro Instagram vám může pomoci skrýt vaši IP adresu a zvýšit bezpečnost v rámci relací.
Vytvoření anonymního Instagram účtu#
Jedním ze způsobů, jak anonymně sledovat Instagram stories, je vytvoření anonymního účtu. Pokud již máte primární účet, můžete snadno přidat další a přepínat mezi nimi. Postupujte podle těchto kroků k nastavení anonymního Instagram účtu:
1. Klepněte na název svého profilu a vyberte možnost “Přidat účet.”
2. Zvolte “Vytvořit nový účet” a postupujte podle pokynů k nastavení účtu.
3. Ujistěte se, že váš uživatelský název a profilový obrázek neobsahují vaše jméno ani tvář, což vám umožní zachovat anonymitu.
4. Jakmile se přihlásíte ke svému novému účtu, můžete si prohlédnout požadovaný příběh Instagramu s vědomím, že dotyčná osoba uvidí pouze podrobnosti vašeho nového účtu.
Mějte na paměti, že Instagram účet, na kterém chcete zobrazit příběh, musí být veřejný, protože soukromé účty vyžadují, aby byl nový účet přidán jako přítel, aby vám byl povolen přístup.
Použití režimu Letadlo pro anonymní sledování#
Další metodou pro anonymní zobrazování Instagram příběhů je využití režimu letadla. Tato metoda funguje bez ohledu na to, zda máte stávající Instagram účet nebo ne. Postupujte podle těchto kroků pro zobrazení příběhů bez odhalení vaší identity:
1. Připojte se k internetu a přejděte na profil, jehož příběh chcete sledovat.
2. Před klepnutím na zobrazení příběhu zapněte režim letadla na svém zařízení.
3. Jakmile je režim letadla zapnutý, klepněte na zobrazení příběhu.
4. Protože jste odpojeni od internetu, vaše identita zůstává skryta a osoba, jejíž příběh sledujete, nebude vědět, že jste jej viděli.
Závěr:#
Anonymní zobrazování Instagram příběhů je nyní na dosah. Vytvořením anonymního Instagram účtu nebo využitím režimu letadla můžete procházet příběhy bez toho, aby ostatní věděli, že jste je viděli. Pamatujte, že je důležité respektovat soukromí ostatních uživatelů, takže zobrazujte příběhy pouze z veřejných účtů nebo těch, kteří vám udělili přístup. Užijte si svobodu prohlížení obsahu na Instagramu se zachování vaší anonymity.
Jste připraveni objevit zázraky anonymního prohlížení Instagram příběhů? Vytvořte tento anonymní účet nebo zapněte režim letadla a ponořte se do fascinujícího světa Instagram příběhů bez stopy. Příjemné sledování!