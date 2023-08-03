Jak obejít zákaz IP adresy v roce 2023
Vaše IP adresa byla zablokována. Jak obejít zákaz IP adresy? Jak se odblokovat na serveru Discord?
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Někdy se můžete setkat s chybou “Vaše IP adresa byla dočasně zablokována” nebo “Vaše IP adresa byla zablokována”. Setkání se zákazem IP adresy může být frustrující, zejména když omezuje přístup k webovým stránkám nebo platformám. Existují však efektivní způsoby, jak obejít tyto zákazy a obnovit přístup. V tomto průvodci si ukážeme čtyři metody řešení potíží, včetně změny MAC adresy, použití VPN, vymazání mezipaměti počítače a využití proxy řešení.
Běžné důvody blokování IP adres#
Zákazy IP adres jsou často aktivovány z následujících důvodů:
- Spam: Odesílání hromadných zpráv nebo reklamy bez souhlasu platformy.
- Přesměrování provozu: Zveřejňování odkazů, které odvádějí provoz na další domény na fórech nebo sociálních sítích.
- Omezení frekvence: Překročení rychlosti, při které se data sbírají z cílové webové stránky.
- Blokace podle geolokace nebo zařízení: Pokus o přístup z blokované geolokace nebo typu zařízení.
Čtyři metody řešení problémů#
#1: Změna MAC adresy#
Změna adresy Media Access Control (MAC) může být zásadní, protože některé platformy ji mohou blokovat spolu s vaší IP adresou. Chcete-li změnit MAC adresu vašeho počítače, postupujte takto:
- Přejděte v počítači do „Nastavení“.
- Klikněte na „Síť a internet“.
- Přejděte na ‘Změnit možnosti adaptéru.’
- Klikněte pravým tlačítkem na váš internetový adaptér a vyberte ‘vlastnosti.’
- Vyberte ‘Klient pro sítě společnosti Microsoft’ a klikněte na ‘Konfigurovat.’
- Přejděte na ‘Karta Upřesňující -> Síťová adresa.’
- Vygenerujte novou MAC adresu z webu jako browserling a vložte ji do pole ‘Hodnota’.
#2: Použití VPN ke změně IP adresy#
Chcete-li vyřešit problém “Vaše IP adresa byla dočasně zablokována”, můžete použít službu VPN. VPN je logickou volbou pro změnu vaší IP adresy a obejití IP zákazu. Zvažte použití Bright VPN, bezplatné prémiové VPN nabízející spolehlivou službu. Chcete-li nainstalovat a používat VPN, postupujte takto:
- Stáhněte VPN.
- Nainstalujte jej na své zařízení.
- Změňte svou IP adresu na požadované místo a náhodnou kombinaci čísel.
- Přejděte na cílový web a obejděte zákaz IP.
#3: Vymazání mezipaměti počítače a ’digitálních stop’#
Pro opětovné získání přístupu může být nutné odstranit soubory související se zablokovaným programem nebo aplikací. Vyhledejte ve složkách počítače stopy programu nebo aplikace:
- Stiskněte klávesou Windows + R a zadejte ‘Regedit.’
- Vyhledejte umístění související s blokovaným programem nebo aplikací.
- Odstraňte všechny položky související s blokovaným programem.
#4: Odinstalace programů nebo prohlížečů#
Odinstalace programu nebo prohlížeče, který spustil zákaz IP, může být účinná pro webové stránky:
- Přejděte na ‘Ovládací panel’ a vyberte ‘Programy.’
- Klikněte na ‘Programy a funkce.’
- Klikněte pravým tlačítkem na program nebo prohlížeč a vyberte ‘Odinstalovat.’
Proxy jako efektivní nástroj k řešení chyby “Vaše IP adresa byla zablokována”#
Zatímco výše uvedené metody mohou být účinné pro jednoduché zákazy IP, společnosti zabývající se velkoplošným sběrem dat mohou zjistit, že proxy jsou vhodnější. Profesionální proxy služby, jako je Bright Data, nabízejí následující výhody:
- Automatická rotace IP adres: Proxy sítě s automatickou rotací IP adres zajišťují vysoké míry úspěchu a minimální blokování.
- Globální Geolokační Přístup: Síť Bright Data Residential Proxy poskytuje přístup k IP adresám z celého světa, což usnadňuje rozmanitý sběr dat.
Používání proxy serverů může efektivně řešit CAPTCHA a odemykat weby, takže jsou výbornou volbou pro rozsáhlý sběr dat.
Na závěr lze říci, že díky aplikaci metod řešení problémů uvedených v této příručce nebo prozkoumání výhod proxy serverů mohou jednotlivci a společnosti účinně obejít IP blokády a znovu získat přístup k zablokovaným webům a platformám.