Top 10 zemí s nejvíce registrovanými IP adresami a globálním přidělením ISP
Prozkoumejte digitální vesmír a objevte 10 nejlepších zemí s nejvíce registrovanými IP adresami. Přečtěte si o globálním přidělení ISP a jeho důsledcích pro celosvětové připojení.
V tomto článku 1 sekcí
IP adresy (Internet Protocol) jsou jedinečné číselné identifikátory přiřazené každému zařízení v počítačové síti. Plní dvě klíčové funkce – identifikují hostitele nebo síťové rozhraní a poskytují umístění hostitele v síti. V kontextu globální connectivity signalizuje počet registrovaných IP adres v zemi úroveň jejího využívání internetu, digitální infrastruktury a technologického rozvoje. Proto jsou kritické pro pochopení globální digitální ekonomiky.
Orientace v registraci IP adres#
Přidělování a registraci IP adres koordinuje pět Regionálních internetových registrů (RIRs). Jsou to:
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
- Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)
- Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
- African Network Information Center (AFRINIC)
Tyto organizace spravují distribuci prostoru IP adres ve svých příslušných regionech.
Odhalení Top 10 zemí s největším počtem registrovaných IP adres#
Data níže prezentují top 10 zemí s největším počtem registrovaných IP adres k roku 2023:
|Země
|Počet registrovaných IP adres
|Spojené státy
|1,541,605,760
|Čína
|330,321,408
|Japonsko
|202,183,168
|Německo
|188,132,104
|Velká Británie
|123,500,144
|Jižní Korea
|112,239,104
|Francie
|95,078,032
|Kanada
|79,989,760
|Itálie
|50,999,712
|Brazílie
|48,572,160
Globální alokace ISP dle regionů#
Následující data poskytují přehledy globální distribuce a využití IPv6 adres, nejnovější verze Internet Protocol, k září 2022:
|Region
|Pokrytá oblast
|Přidělené IPv6 adresy
|Dostupné
|Rezervováno
|Využívané
|AFRINIC
|Afrika
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Jižní Asie a Oceánie
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Severní Amerika
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Střední a Jižní Amerika
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Evropa a Severní/Střední Asie, včetně Blízkého východu
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Pochopení dat#
Podrobnější analýza dat odhaluje klíčové trendy a důsledky. Významný počet registrovaných IP adres ve Spojených státech, Číně a Japonsku zdůrazňuje jejich silné postavení v digitální ekonomice. Na druhou stranu data týkající se alokace poskytovatelů služeb ukazují širší pohled na globální konektivitu a vyzdvihují potenciální oblasti digitálního rozšíření a růstu.
FAQ#
-
Jak počet registrovaných IP adres odráží digitální postavení země?
Počet registrovaných IP adres naznačuje rozsah internetu, technologický pokrok a digitální infrastrukturu. Také vypovídá o digitální ekonomické síle země.
-
Které organizace spravují přidělování IP adres?
Pět regionálních internetových registrů (RIR) je zodpovědných za přidělování IP adresního prostoru ve svých příslušných regionech.
-
Jak dynamická jsou tato hodnocení a přidělení?
Tato hodnocení a přidělení se mohou měnit v důsledku několika faktorů, jako je vývoj digitální infrastruktury, změny populace a posuny v používání technologií.
-
Co může země dělat, aby získala více IP adres?
Země mohou získat více IP adres zlepšením své digitální infrastruktury a zvýšením využívání internetu. Příslušný regionální internetový registr také hraje roli v přidělování IP adres.
-
Je každému zařízení přiřazena jedinečná IP adresa?
Každému zařízení připojenému k internetu je přiřazena jedinečná IP adresa pro identifikaci a adresaci umístění.
-
Co znamená IP Utilized?
“IP Utilized” (Využívané IP) označuje počet IP adres, které jsou aktivně používány zařízeními nebo přiděleny koncovým uživatelům v rámci dané sítě nebo regionu.
V kontextu poskytnutých dat to naznačuje, kolik IPv6 adres se v současné době používá v každé oblasti. To lze použít jako měřítko toho, jak dobře region přijímá IPv6, nejnovější verzi internetového protokolu, stejně jako broad indicator internetové aktivity v rámci regionu.
Jinými slovy, IP adresa byla považována za “využívanou”, když je přiřazena zařízení a toto zařízení je připojeno k síti. Rozsah, v němž jsou přidělené IP adresy regionu využívány, může odrážet různé faktory, včetně velikosti a aktivity jeho online populace, rozvoje jeho digitální infrastruktury a jeho obecné úrovně technologického pokroku.