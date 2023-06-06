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Top 10 zemí s nejvíce registrovanými IP adresami a globálním přidělením ISP

Prozkoumejte digitální vesmír a objevte 10 nejlepších zemí s nejvíce registrovanými IP adresami. Přečtěte si o globálním přidělení ISP a jeho důsledcích pro celosvětové připojení.

Publikováno6. června 2023
Doba čtení3 min
V tomto článku 1 sekcí
  1. FAQ
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IP adresy (Internet Protocol) jsou jedinečné číselné identifikátory přiřazené každému zařízení v počítačové síti. Plní dvě klíčové funkce – identifikují hostitele nebo síťové rozhraní a poskytují umístění hostitele v síti. V kontextu globální connectivity signalizuje počet registrovaných IP adres v zemi úroveň jejího využívání internetu, digitální infrastruktury a technologického rozvoje. Proto jsou kritické pro pochopení globální digitální ekonomiky.

Orientace v registraci IP adres#

Přidělování a registraci IP adres koordinuje pět Regionálních internetových registrů (RIRs). Jsou to:

  1. American Registry for Internet Numbers (ARIN)
  2. Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
  3. Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)
  4. Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
  5. African Network Information Center (AFRINIC)

Tyto organizace spravují distribuci prostoru IP adres ve svých příslušných regionech.

Odhalení Top 10 zemí s největším počtem registrovaných IP adres#

Data níže prezentují top 10 zemí s největším počtem registrovaných IP adres k roku 2023:

ZeměPočet registrovaných IP adres
Spojené státy1,541,605,760
Čína330,321,408
Japonsko202,183,168
Německo188,132,104
Velká Británie123,500,144
Jižní Korea112,239,104
Francie95,078,032
Kanada79,989,760
Itálie50,999,712
Brazílie48,572,160

Globální alokace ISP dle regionů#

Následující data poskytují přehledy globální distribuce a využití IPv6 adres, nejnovější verze Internet Protocol, k září 2022:

RegionPokrytá oblastPřidělené IPv6 adresyDostupnéRezervovánoVyužívané
AFRINICAfrika1,049,0881,016,84622,3829,860
APNICJižní Asie a Oceánie1,066,993838,810129,48598,698
ARINSeverní Amerika2,099,7121,393,318636,34470,050
LACNICStřední a Jižní Amerika1,048,934994,46538,47115,998
RIPE NCCEvropa a Severní/Střední Asie, včetně Blízkého východu2,131,964843,7721,117,609170,583

Pochopení dat#

Podrobnější analýza dat odhaluje klíčové trendy a důsledky. Významný počet registrovaných IP adres ve Spojených státech, Číně a Japonsku zdůrazňuje jejich silné postavení v digitální ekonomice. Na druhou stranu data týkající se alokace poskytovatelů služeb ukazují širší pohled na globální konektivitu a vyzdvihují potenciální oblasti digitálního rozšíření a růstu.

FAQ#

  1. Jak počet registrovaných IP adres odráží digitální postavení země?

    Počet registrovaných IP adres naznačuje rozsah internetu, technologický pokrok a digitální infrastrukturu. Také vypovídá o digitální ekonomické síle země.

  2. Které organizace spravují přidělování IP adres?

    Pět regionálních internetových registrů (RIR) je zodpovědných za přidělování IP adresního prostoru ve svých příslušných regionech.

  3. Jak dynamická jsou tato hodnocení a přidělení?

    Tato hodnocení a přidělení se mohou měnit v důsledku několika faktorů, jako je vývoj digitální infrastruktury, změny populace a posuny v používání technologií.

  4. Co může země dělat, aby získala více IP adres?

    Země mohou získat více IP adres zlepšením své digitální infrastruktury a zvýšením využívání internetu. Příslušný regionální internetový registr také hraje roli v přidělování IP adres.

  5. Je každému zařízení přiřazena jedinečná IP adresa?

    Každému zařízení připojenému k internetu je přiřazena jedinečná IP adresa pro identifikaci a adresaci umístění.

  6. Co znamená IP Utilized?

    “IP Utilized” (Využívané IP) označuje počet IP adres, které jsou aktivně používány zařízeními nebo přiděleny koncovým uživatelům v rámci dané sítě nebo regionu.
    V kontextu poskytnutých dat to naznačuje, kolik IPv6 adres se v současné době používá v každé oblasti. To lze použít jako měřítko toho, jak dobře region přijímá IPv6, nejnovější verzi internetového protokolu, stejně jako broad indicator internetové aktivity v rámci regionu.
    Jinými slovy, IP adresa byla považována za “využívanou”, když je přiřazena zařízení a toto zařízení je připojeno k síti. Rozsah, v němž jsou přidělené IP adresy regionu využívány, může odrážet různé faktory, včetně velikosti a aktivity jeho online populace, rozvoje jeho digitální infrastruktury a jeho obecné úrovně technologického pokroku.