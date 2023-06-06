互联网协议（IP）地址是分配给计算机网络上每个设备的唯一数字标识符。它们有两个关键功能，即识别主机或网络接口，并提供主机在网络中的位置。在全球连接的背景下，一个国家的注册IP地址的数量表明其互联网使用水平、数字基础设施和技术进步。因此，它们对于理解全球数字经济至关重要。

IP地址的分配和注册由五个区域互联网注册处（RIRs）协调。它们是

美国互联网号码注册处（ARIN） Réseaux IP Européens网络协调中心（RIPE NCC）。 亚太网络信息中心（APNIC） 拉丁美洲和加勒比网络信息中心(LACNIC) 非洲网络信息中心(AFRINIC)

这些组织管理各自区域内的IP地址空间分配。

下面的数据介绍了截至2023年拥有最多注册IP地址的前10个国家：

国家 注册IP地址的数量 美国 1,541,605,760 中国 330,321,408 日本 202,183,168 德国 188,132,104 英国 123,500,144 韩国 112,239,104 法国 95,078,032 加拿大 79,989,760 意大利 50,999,712 巴西 48,572,160

以下数据提供了截至2022年9月互联网协议的最新版本—IPv6地址的全球分布和使用情况的见解：

地区 覆盖的区域 分配的IPv6地址 可用 已预留 已利用 AFRINIC 非洲 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC 南亚和大洋洲 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN 北美洲 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC 中美洲和南美洲 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC 欧洲和北亚/中亚，包括中东地区 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

仔细观察这些数据可以发现关键的趋势和影响。美国、中国和日本的大量注册IP地址，强调了它们在数字经济中的强大地位。另一方面，ISP分配数据显示了对全球连接的更广泛的看法，突出了数字扩张和增长的潜在领域。