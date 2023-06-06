Alamat Protokol Internet (IP) adalah pengidentifikasi numerik unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat di jaringan komputer. Melayani dua fungsi utama, mereka mengidentifikasi host atau antarmuka jaringan dan menyediakan lokasi host dalam jaringan. Dalam konteks konektivitas global, jumlah alamat IP terdaftar di suatu negara menandakan tingkat penggunaan internet, infrastruktur digital, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk memahami ekonomi digital global.

Menavigasi Pendaftaran Alamat IP#

Alokasi dan pendaftaran alamat IP dikoordinasikan oleh lima Regional Internet Registries (RIRs). Ini adalah:

Pendaftaran Amerika untuk Nomor Internet (ARIN) Pusat Koordinasi Jaringan Réseaux IP Européens (RIPE NCC) Pusat Informasi Jaringan Asia-Pasifik (APNIC) Pusat Informasi Jaringan Amerika Latin dan Karibia (LACNIC) Pusat Informasi Jaringan Afrika (AFRINIC)

Organisasi-organisasi ini mengelola distribusi ruang alamat IP di wilayahnya masing-masing.

Mengungkap 10 Negara Teratas dengan Alamat IP Terdaftar Terbanyak#

Data di bawah ini menyajikan 10 negara teratas dengan alamat IP terdaftar terbanyak pada tahun 2023:

Negara Jumlah Alamat IP Terdaftar Amerika Serikat 1,541,605,760 Tiongkok 330,321,408 Jepang 202,183,168 Jerman 188,132,104 Inggris 123,500,144 Korea Selatan 112,239,104 Prancis 95,078,032 Kanada 79,989,760 Italia 50,999,712 Brasil 48,572,160

Alokasi ISP Global berdasarkan Wilayah#

Data berikut memberikan wawasan mengenai distribusi global dan pemanfaatan alamat IPv6, versi terbaru Protokol Internet, per September 2022:

Wilayah Cakupan Area Alamat IPv6 Dialokasikan Tersedia Dicadangkan Digunakan AFRIKA Afrika 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Asia Selatan dan Oseania 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Amerika Utara 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Amerika Tengah dan Selatan 1,048,934 994,465 38,471 15,998 NCC matang Eropa dan Asia Utara/Tengah, termasuk Timur Tengah 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Memahami Data#

Pengamatan lebih dekat terhadap data ini akan mengungkap tren dan implikasi utama. Banyaknya alamat IP yang terdaftar di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menegaskan posisi kuat mereka dalam ekonomi digital. Di sisi lain, data alokasi ISP menunjukkan pandangan yang lebih luas mengenai konektivitas global, menyoroti potensi area ekspansi dan pertumbuhan digital.