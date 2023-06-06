En Çok Kayıtlı IP Adresine Sahip İlk 10 Ülke ve Küresel İSS Tahsisi
Dijital evreni keşfedin ve en çok kayıtlı IP adresine sahip ilk 10 ülkeyi keşfedin. Küresel İSS tahsisi ve bunun dünya çapında bağlantıya etkileri hakkında bilgi edinin.
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İnternet Protokolü (IP) adresleri, bir bilgisayar ağındaki her cihaza atanan benzersiz sayısal tanımlayıcılardır. İki temel işlevi yerine getirerek ana bilgisayarı veya ağ arayüzünü tanımlar ve ana bilgisayarın ağ içindeki konumunu sağlarlar. Küresel bağlantı bağlamında, bir ülkedeki kayıtlı IP adreslerinin sayısı o ülkenin internet kullanım düzeyini, dijital altyapısını ve teknolojik ilerlemesini gösterir. Bu nedenle, küresel dijital ekonomiyi anlamak için kritik öneme sahiptirler.
IP Adreslerinin Kaydında Gezinme#
IP adresi tahsisi ve kaydı beş Bölgesel İnternet Kayıt Merkezi (RIR) tarafından koordine edilmektedir. Bunlar
- American Registry for Internet Numbers (ARIN)
- Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC)
- Asya-Pasifik Ağ Bilgi Merkezi (APNIC)
- Latin Amerika ve Karayipler Ağ Bilgi Merkezi (LACNIC)
- Afrika Ağ Bilgi Merkezi (AFRINIC)
Bu kuruluşlar kendi bölgelerinde IP adres alanı dağıtımını yönetirler.
En Çok Kayıtlı IP Adresine Sahip İlk 10 Ülke Açıklanıyor#
Aşağıdaki veriler, 2023 itibariyle en çok kayıtlı IP adresine sahip ilk 10 ülkeyi göstermektedir:
|Ülke
|Kayıtlı IP Adresi Sayısı
|Amerika Birleşik Devletleri
|1,541,605,760
|Çin
|330,321,408
|Japonya
|202,183,168
|Almanya
|188,132,104
|Birleşik Krallık
|123,500,144
|Güney Kore
|112,239,104
|Fransa
|95,078,032
|Kanada
|79,989,760
|İtalya
|50,999,712
|Brezilya
|48,572,160
Bölgelere Göre Küresel İSS Tahsisi#
Aşağıdaki veriler, Eylül 2022 itibariyle İnternet Protokolünün en son sürümü olan IPv6 adreslerinin küresel dağılımı ve kullanımına ilişkin bilgiler sağlar:
|Bölge
|Kapsanan Alan
|Tahsis Edilen IPv6 Adresleri
|Kullanılabilir
|Saklıdır
|Kullanımda
|AFRINIC
|Afrika
|1,049,088
|1,016,846
|22,382
|9,860
|APNIC
|Güney Asya ve Okyanusya
|1,066,993
|838,810
|129,485
|98,698
|ARIN
|Kuzey Amerika
|2,099,712
|1,393,318
|636,344
|70,050
|LACNIC
|Orta ve Güney Amerika
|1,048,934
|994,465
|38,471
|15,998
|RIPE NCC
|Avrupa ve Kuzey/Orta Asya, Ortadoğu dahil
|2,131,964
|843,772
|1,117,609
|170,583
Verileri Anlamak#
Verilere daha yakından bakıldığında, temel trendler ve çıkarımlar ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya’da kayıtlı IP adreslerinin önemli sayısı, bu ülkelerin dijital ekonomideki güçlü konumlarını vurgular. Öte yandan, ISP tahsis verileri küresel bağlantılılığın daha geniş bir görünümünü sunarak dijital genişleme ve büyümenin potansiyel alanlarını vurgulamaktadır.
SSS#
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Kayıtlı IP adreslerinin sayısı bir ülkenin dijital konumunu nasıl yansıtıyor?
Kayıtlı IP adreslerinin sayısı internet kullanımının, teknolojik ilerlemenin ve dijital altyapının boyutunu gösterir. Aynı zamanda ülkenin dijital ekonomik gücüne de işaret eder.
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IP adresi tahsisini hangi kuruluşlar yönetir?
Beş Bölgesel İnternet Sicili (RIR), kendi bölgelerindeki IP adresi alanının tahsisinden sorumludur.
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Bu sıralamaların ve tahsislerin dinamikliği ne kadar yüksektir?
Bu sıralamaların ve tahsislerin, dijital altyapı gelişimi, nüfus değişiklikleri ve teknoloji kullanımındaki değişimler gibi birçok faktörden dolayı değişebilir.
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Bir ülke daha fazla IP adresi elde etmek için ne yapabilir?
Ülkeler dijital altyapılarını geliştirerek ve internet kullanımını artırarak daha fazla IP adresi elde edebilirler. İlgili Bölgesel İnternet Sicili de IP adresi tahsisinde rol oynar.
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Her cihaza benzersiz bir IP adresi atandı mı?
İnternete bağlı her cihaza, tanımlama ve konum adresleme için benzersiz bir IP adresi atanır.
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IP Utilized ne anlama geliyor?
“Kullanılan IP”, cihazlar tarafından aktif olarak kullanılan veya belirli bir ağ veya bölgedeki son kullanıcılara tahsis edilen IP adreslerinin sayısını ifade eder.
Sağlanan veriler bağlamında, bu her bölgede şu anda kullanılan IPv6 adresi sayısını gösterir. Bu, bir bölgenin İnternet Protokolünün en son sürümü olan IPv6’yı ne kadar iyi benimsediğinin yanı sıra bölge içindeki internet aktivitesinin geniş bir göstergesi olarak hizmet edebilir.
Başka bir deyişle, bir IP adresi, bir cihaza atandığında ve o cihaz ağa bağlandığında “kullanımda” olarak kabul edilir. Bir bölgenin tahsis edilen IP adreslerinin ne ölçüde kullanımda olduğu, çevrimiçi nüfusunun büyüklüğü ve aktivitesi, dijital altyapısının gelişimi ve genel teknolojik gelişmişlik düzeyi dahil olmak üzere çeşitli faktörleri yansıtabilir.