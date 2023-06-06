İnternet Protokolü (IP) adresleri, bir bilgisayar ağındaki her cihaza atanan benzersiz sayısal tanımlayıcılardır. İki temel işlevi yerine getirerek ana bilgisayarı veya ağ arayüzünü tanımlar ve ana bilgisayarın ağ içindeki konumunu sağlarlar. Küresel bağlantı bağlamında, bir ülkedeki kayıtlı IP adreslerinin sayısı o ülkenin internet kullanım düzeyini, dijital altyapısını ve teknolojik ilerlemesini gösterir. Bu nedenle, küresel dijital ekonomiyi anlamak için kritik öneme sahiptirler.

IP Adreslerinin Kaydında Gezinme#

IP adresi tahsisi ve kaydı beş Bölgesel İnternet Kayıt Merkezi (RIR) tarafından koordine edilmektedir. Bunlar

American Registry for Internet Numbers (ARIN) Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC) Asya-Pasifik Ağ Bilgi Merkezi (APNIC) Latin Amerika ve Karayipler Ağ Bilgi Merkezi (LACNIC) Afrika Ağ Bilgi Merkezi (AFRINIC)

Bu kuruluşlar kendi bölgelerinde IP adres alanı dağıtımını yönetirler.

En Çok Kayıtlı IP Adresine Sahip İlk 10 Ülke Açıklanıyor#

Aşağıdaki veriler, 2023 itibariyle en çok kayıtlı IP adresine sahip ilk 10 ülkeyi göstermektedir:

Ülke Kayıtlı IP Adresi Sayısı Amerika Birleşik Devletleri 1,541,605,760 Çin 330,321,408 Japonya 202,183,168 Almanya 188,132,104 Birleşik Krallık 123,500,144 Güney Kore 112,239,104 Fransa 95,078,032 Kanada 79,989,760 İtalya 50,999,712 Brezilya 48,572,160

Bölgelere Göre Küresel İSS Tahsisi#

Aşağıdaki veriler, Eylül 2022 itibariyle İnternet Protokolünün en son sürümü olan IPv6 adreslerinin küresel dağılımı ve kullanımına ilişkin bilgiler sağlar:

Bölge Kapsanan Alan Tahsis Edilen IPv6 Adresleri Kullanılabilir Saklıdır Kullanımda AFRINIC Afrika 1,049,088 1,016,846 22,382 9,860 APNIC Güney Asya ve Okyanusya 1,066,993 838,810 129,485 98,698 ARIN Kuzey Amerika 2,099,712 1,393,318 636,344 70,050 LACNIC Orta ve Güney Amerika 1,048,934 994,465 38,471 15,998 RIPE NCC Avrupa ve Kuzey/Orta Asya, Ortadoğu dahil 2,131,964 843,772 1,117,609 170,583

Verileri Anlamak#

Verilere daha yakından bakıldığında, temel trendler ve çıkarımlar ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya’da kayıtlı IP adreslerinin önemli sayısı, bu ülkelerin dijital ekonomideki güçlü konumlarını vurgular. Öte yandan, ISP tahsis verileri küresel bağlantılılığın daha geniş bir görünümünü sunarak dijital genişleme ve büyümenin potansiyel alanlarını vurgulamaktadır.